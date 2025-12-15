격리강박 사망사건 유족 "단순 사건 아니라 방치, 유기"

큰사진보기 ▲W진병원 격리강박 사망사건 책임자 엄중 처벌 촉구 기자회견인천지방검찰청 부천지청 앞에서 한국정신장애인연합회 외 20개 단체가 기자회견을 진행하고 있다. ⓒ 한국정신장애인연합회 관련사진보기

부천 W진병원 격리·강박 사망 사건의 1심 첫 공판이 15일 열렸다. 이날 재판엔 담당 주치의 등 총 5명의 피고인이 출석했으며, 그들은 업무상 과실치사와 감금 혐의를 부인했다.이 사건은 2024년 5월 27일 새벽, W진병원에 입원 중이던 피해자가 격리실에서 사망한 데서 비롯됐다. 검찰은 수사 결과 피고인들이 항정신성약물을 투여한 환자가 복통을 호소했음에도 제대로 관찰하지 않아 사망에 이르게 했다고 설명했다. 또 진료기록을 허위로 작성한 사실도 확인됐다고 밝혔다.검찰은 이러한 행위를 토대로 피고인들을 의료법 위반, 업무상 과실치사, 감금 등 혐의로 기소했으나, 피고인들은 의료법 위반은 인정하면서도 업무상 과실치사와 감금 혐의는 인정하지 않았다.이날 유족 측은 "딸이 사망한 지 1년 6개월이 지났다"라며 "이것은 단순한 사건이 아니라 방치이자 유기"라고 비판하며 의료진 등에 대한 강력한 처벌을 요구했다.한편, 공판에 앞서 한국정신장애인연합회는 인천지방검찰청 부천지청 앞에서 기자회견을 열었다.한국정신장애인자립생활센터 위은솔 센터장은 "병원이 사람을 살리는 곳이 아니라 사람을 죽였다"며 "의료인으로서의 사망선고가 이루어질 수 있도록 끝까지 목소리를 높여 싸우겠다"고 말했다.한국정신장애인자립생활센터 이한결 사무국장도 "2016년에도 한 병원에서 격리·강박 사망사건이 일어났지만, 지금 이름을 바꿔 영업 중"이라며 "W진병원도 마찬가지로 폐업으로 책임을 회피하려 한다"고 주장했다. 이어 "정신병원이 사람을 죽이면 끝까지 책임을 묻고, 다시는 그런 일이 발생하지 않도록 막아야 한다"며 "이번 처벌을 통해 전국의 400여 개 병상을 가진 병원들이 '정신질환이 있다고 묶어도 되는 게 아니구나', '말을 안 듣는다고 귀찮다고 약을 처방하면 안 되는구나'를 느끼게 될 것"이라고 발언했다.한국정신장애인연합회 신석철 상임대표는 이날 공판 후 "W진병원 관계자에 대한 엄중한 처벌을 촉구하며, 병원 폐원 이후에도 W진병원에 남아 있는 당사자들이 안정적으로 탈원화 할 때까지 투쟁을 멈추지 않겠다"고 밝혔다다음 공판은 1월 14일 오전 10시 40분에 열린다.