이 글은 부산노동권익센터가 주최한 「2025 제3회 감정·비정규 노동자 수기 공모전」 수상작 중 하나로, 감정·비정규직 노동자의 실제 경험을 바탕으로 작성되었습니다. 필자의 동의하에 오마이뉴스 게재용으로 일부 편집·구성하였습니다.

큰사진보기 ▲아직 아무 일도 일어나지 않은 시간CHAT GPT를 활용하여 제작된 일러스트입니다. ⓒ 부산노동권익센터 관련사진보기

큰사진보기 ▲침대에 누워 말없이 하루를 마치는 밤CHAT GPT를 활용하여 제작된 일러스트입니다. ⓒ 부산노동권익센터 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲주방에서 빵을 다루는 장면CHAT GPT를 활용하여 제작된 일러스트입니다. ⓒ 부산노동권익센터 관련사진보기

1. 최소나는 프리랜서이다. 좋아하는 일을 하면서 먹고 살기로 결심하고 그에 관련된 작은 일들을 하다 보니 프리랜서가 되었다. 프리랜서의 뜻 그대로 '어디에도 소속되지 않고 자유롭게 활동하면서 임의로 계약직 등에 근무'하며 살고 있다. 자유롭다는 점에서 어딘가 근사한 일처럼 보이지만 '자유'를 빼면 아무것도 없다. 가끔 –사실 언제나- 돈을 이유로 자유롭지도 못하다. 그러니까 좋아하는 일을 하기 위해 어딘가에 소속되지 않고 임의로 계약을 맺어 일하는 초단기, 일회성 노동자인 거다.솔직하게 고백한 대로 자유를 즐기는 시간보다 불안과 맞서는 시간이 더 길다. 시간이 많다는 건 일이 없다는 뜻이고 돈을 벌지 못하고 있다는 이야기다. 돈을 벌지 못하면서 자유롭다는 건 불안하다는 거다. 일을 시작한 지 얼마 지나지 않았을 때는 그럼에도 좋았다. 좋아하는 일을 하면서 적게 벌고 많이 배우는 삶이 나쁘지 않았다. 26년 인생을 살면서도 몰랐던 내 취향, 내가 좋아하는 것을 발견하고, 일로 발전시켜 보고 다양한 사람을 만나고 배우고 성장하는 경험이 전부 단단한 밑거름이 되었다.초단기, 일회성 노동자로 자유로운 만큼 적게 벌기 때문에 줄어들 곳 없는 씀씀이는 더 줄었고 관심 없던 꾸밈에는 더 관심이 없어졌다. 그래도 살아졌다. 개미만큼 벌어도 떼어내 조금씩 저축하던 습관이 어떻게든 최소한의 생계를 유지할 수 있게 해주었다. 그래도 일이 없는 건 문제이다. 일이 없는 기간이 길어지면 '최소'를 지키는 것도 어려워진다. 그럼 나를 조금씩 갉아먹는다. 매일 무언가를 열심히 하더라도 돈을 벌지 못하면 일인 분도 못한다고 스스로 깎아내린다. 다양한 경험으로 쌓은 단단한 밑거름과 그 위에 쌓인 나에 대한 믿음, 자신감, 열정에 대한 의심이 든다. 내가 바라던 꿈, 목표, 취향은 나를 먹여 살리지 못한다는 생각에 뿌리마저 흔들린다.어떻게든 나를 어르고 달래서 밀어붙인다. 아침에는 의지를 다지며 눈뜨지만 자기 전에는 자기혐오에 파묻힌다. 내가 어디에 있는지, 어디로 가야 하는지 모든 것이 혼란하다. 최소한의 생계를 유지하기 이전에 나의 심리적 안정을 위해서라도 안정적으로 돈을 버는 게 필요하다. 불안할 때는 몸을 움직여야 한다.나를 지키기 위해 아르바이트를 구해야겠다고 마음먹었다. 아르바이트는 시간과 돈을 교환하기에 일하는 시간만큼 돈을 벌 수 있는 가장 빠른 방법이라고 생각했다. 프리랜서로 일하기 전까지 카페, 치킨집, 편의점 등 다양한 곳에서 일했으니 금방 아르바이트를 구할 수 있을 거라고 믿었다. 현실은 이조차도 쉽지 않았다. 1곳, 2곳 … 6곳, 7곳, 이력서를 넣은 모든 곳에서 연락이 오지 않았다. 나에게 무슨 문제가 있구나 싶었다. 아르바이트 경력 단절을 설명하려고 프리랜서 이력서까지 넣은 게 과한 걸까 짐작했는데 진짜 문제는 '나이'였다.간신히 면접을 보게 된 어느 카페에서 사장님이 '솔직하게 말하면 나이가 많은 편인 거 알죠? 20대 애들은 시키는 대로 잘하는데, 30대가 되면 고집이 있어서 말해도 안 들을 것 같아서 우리 입장에서는 꺼려진다'라고 하셨다. 그 자리에서 나의 생물학적 나이와 사회에서 보는 시선을 가감 없이 느꼈다. 놀라고 속이 쓰려도 그 자리에서 내가 할 수 있는 건 생글생글 웃으면서 "고집 없이 일하고 빨리 배우겠습니다, 잘 적응할 수 있습니다"하는 말뿐이었다.나이가 문제였다니 예상치 못한 이유였고 고칠 수 없는 문제라 더 속상했다. 어디서도 환영받지 못할 것 같아 자존감도 떨어지고, 자존심도 상했다. 하지만 어른들 말씀이 옳다. 자존심, 그게 밥 먹여주지는 않는다. 어디서든 일하기 위해 계속 이력서를 넣었다. 그리고 마침내 아르바이트를 구했다. 집 근처 카페에서 주 3일 오후 7시 반에서 11시 반까지 일하게 됐다. 11시 반이라면 잠에 들었을 시간이지만 나의 생체 리듬은 고려 대상이 아니었다. 한 시간 정도 늦게 자는 건 문제도 아니다.출근 첫날 근로계약서를 작성하였다. 2025년 최저시급 10,030원, 4시간씩 3일. 사인까지 하고 나니 일한다는 뿌듯함과 감사함이 차올랐다. 한 주에 12만 원, 한 달을 4주라고 보면 한 달에 50만 원을 벌 수 있다. 한 달에 50만 원이라니 부자가 된 것 같은 기분이 들었다. 최소한의 생계를 유지하기엔 적은 돈이지만 매달 일한 만큼 번다는 안정감이 나를 안심시킨다.너무 안심했을까. 기쁜 마음으로 시작한 일이지만 일하며 한 가지 사실을 깨달았다. 시간당 얼마를 버는지 명확한 일을 하면 심장 크기도 그만큼 작아진다. 가격표가 시간으로 환산된다. 아이스아메리카노는 20분, 생수박 주스 30분, 우유 케이크 40분. 일을 배우는 동안에는 나도 나를 믿지 못한다. 음료를 잘못 만들거나 디저트가 망가질까 봐 손-님처럼 음료와 디저트도 음료-님, 디저트-님이 된다.특히, '커스터드 크로칸슈(5,400원/32분)'는 디저트 중 가장 인기가 많은 제품이다. 이름도 낯선 이 디저트는 기다란 막대 모양의 빵 안에 커스터드 크림이 가득 들어 있다. 냉동실에서 오븐으로 옮겨 5분간 구워져 나가는데, 그럼 겉은 바삭하고 안은 시원하고 달콤해진다. 기다란 막대기처럼 생겨 들고 먹기 편해 손님 대다수가 이렇게 바로 드시는 경우가 많다. 나는 이 커스터드 크로칸슈를 만질 때마다 조마조마하다. 냉동실에서 오븐으로 옮길 때, 오븐에서 꺼낼 때, 긴 봉투에 넣을 때. 간편하게 먹기 좋은 긴 막대는 툭 치면 부러질 것 같아서 매번 아찔한 상상을 한다. 아르바이트를 시작한 지 얼마 되지 않았을 때는 '부러지면 내가 사 먹은 셈 치자'라고 가볍게 생각했는데 시급의 반으로 환산되니 조마조마하다. 마음에 안정감을 얻기 위해 시작한 일인데 가끔 이런 내 모습을 보면 최저점에 머무르고 있는 것 같다.내가 선택하고 만들어가는 삶이 최소 아니면 최저라니 조금 서글프다. 좋아하는 일을 하면서 먹고 사는 모든 사람이 이런 가능성을 염두에 두고 있을까. 다들 어떻게 버티고 살아가고 있을까. 곰곰이 생각해 보지만 어디서도 정답을 구할 순 없다. 그저 매일 열심히 살아가는 수밖에 없다. 그러니 나도 최소와 최저 안전망을 지키며 오늘도 묵묵히 버티고 천천히 살아가려 한다.