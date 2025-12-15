박주민 "통일교 수사 속도전 검찰 도이치 수사와 달라, 국힘 특검 주장은 정쟁"

큰사진보기 ▲박주민 더불어민주당 의원은 15일 오마이TV <박정호의 핫스팟>에 출연해 국민의힘의 통일교 특검 주장은 정쟁적 요소가 있다고 지적했다. ⓒ 오마이TV 관련사진보기

AD

■ 방송 : 오마이TV <박정호의 핫스팟> (09:00~09:50)■ 진행 : 박정호 / 오마이TV 기자■ 대담 : 박주민 / 더불어민주당 의원◎ 박정호 > 자, 월요일 아침입니다. 여러분과 함께 힘차게 시작하는 월요일 아침. 오늘도 이분과 함께합니다. 서울시장 출마를 선언한 박주민 민주당 의원 함께합니다. 안녕하십니까?◎ 박주민 > 네. 안녕하십니까?◎ 박정호 > 반갑습니다. 출마 선언 축하드립니다.◎ 박주민 > 지난주에 출마 선언할 때 오마이TV도 와서 생중계해주셨죠.◎ 박정호 > 생중계했습니다, 저희가. 아, 그럼요.◎ 박주민 > 네, 역시 오마이 훌륭한 매체인 것 같습니다.◎ 박정호 > 하하하. 중요한 현장이기 때문에 놓칠 수가 없었습니다. 예. 자, 광화문 광장에서 출마 선언하셨는데. 그날 또 날씨가 약간 좀 쌀쌀한 날씨여서.◎ 박주민 > 오전 9시까지는 비가 오다가요. 저희가 11시 출마 선언했는데, 9시 이후부터는 이제 비는 안 오고, 다만 좀 바람이 좀 불어서 따뜻하지는 않았다. 그래서 기자님들께 좀 죄송하더라고요.◎ 박정호 > 아하. 그래도 뜨겁게 시민들의 연대의 발언과 박주민 의원의 출마 선언, 저희가 들어볼 수가 있었는데. 박주민의 서울과 오세훈의 서울이 다를 거다라고 강조하셨어요. 자, 어떤 점이 다르다라고 정리하셨습니까?◎ 박주민 > 제가 뭐 누차 말씀을 드려왔지만, 오세훈 시장의 시정은 시민이 중심에 있지 않아요.◎ 박정호 > 누가 중심에 있습니까?◎ 박주민 > 본인이 중심에 있죠.◎ 박정호 > 아 센터가 오세훈이에요.◎ 박주민 > 예. 그래서 어떤 시민의 삶을 챙긴다든지, 또는 시민의 미래 먹거리를 준비한다든지 하는 것이 아니라 오직 자신의 다음 행보. 여기에만 염두에 둔 시정을 펼쳐 왔다. 그래서 시정의 중심을 완전히 시민으로 바꾸고.◎ 박정호 > 시민으로.◎ 박주민 > 시민들의 기본을 챙기고, 시민들이 기회를 가질 수 있도록 하겠다. 이게 제가 출마 선언 때 말했던 것의 요지입니다.◎ 박정호 > 예. 저희 댓글로 '꽃세리'님이 '내가 서울 살면 박주민 뽑는다. 울산이라 아쉽네요.'◎ 박주민 > 아, 저도 아쉽습니다.◎ 박정호 > 예. 아쉽다. 서로 피차 아쉬운 상황인데. 이럴 때 그러잖아요. 지인 찬스 써야 된다.◎ 박주민 > 맞아요.◎ 박정호 > 지인들이 서울 살면, 뭐.◎ 박주민 > 그래서 제가 요즘에 보면, 아 저는 어디 사는데 응원해요라고 하시는 분들 만날 때마다 서울에 있는 지인들에게 얘기해주세요. 제가 그런 얘기를 많이 하고 있습니다.◎ 박정호 > 그렇죠. 서울도 인구가 많으니까 지인들이 많을 수밖에 없다. 꽃세리님. 박주민 의원님이 이렇게 말씀하고 계시네요. 자, 박정호의 핫스팟, 박주민 의원과 함께하고 있는데. 여러분들 아직 좋아요 안 누르신 분들, 좋아요 버튼 한 번씩 눌러주시고요, 아직 구독 안 하신 분들, 구독도 해주시면 고맙겠습니다. 구독도 꼬박꼬박 눌러주십시오. 자, 속보가 들어왔네요. 경찰이 정치권 지원 통일교 압수수색을 시도하고 있다라는 속보도 들어와 있습니다. 통일교 서울본부 압수수색 시도하고 있다. 속보 들어오고 있고. 이 통일교 내용은 저희가 뒤에 잠깐 더 나눠보도록 하고요. 자, 출마 선언하실 때 언제 어디서 하실지 고민도 많이 하지 않습니까?◎ 박주민 > 네. 그렇습니다.◎ 박정호 > 광화문 광장 선택한 이유가?◎ 박주민 > 서울은 내란이 일어난 곳이면서도 시민들의 힘에 의해서 내란을 종식시키는, 12월 3일날 계엄을 막았던 곳이잖아요.◎ 박정호 > 그렇죠.◎ 박주민 > 그리고 특히 그 이후에 있었던 탄핵의 과정이라든지 이런 것에 상징적인 서울이고, 그중에서도 더 상징적인 공간을 찾으라면 광화문 광장이었습니다. 그래서 제가 광화문 광장에서 출마 선언하면서 뭐라고 말씀을 드렸냐면, 내란이 좀 더 완벽하게 종식되려면 내란 세력이 이 땅에, 특히 서울에 발을 붙일 수 없다는 걸 보여줘야 된다. 그러기 위해서는 내년 지방선거가 매우 중요하고, 특히 서울 선거가 매우 중요하다. 이런 말씀을 드렸습니다. 지금 보면 뭐 서울 같은 경우에는 아직도 내란을 옹호하는 국민의힘이라든지 이런 정당에 대한 지지율이 다른 지역에 비하면 조금 높게 나오잖아요. 그리고 뭐 지방선거에 있어서는 뭐 민주당이 어려울 것이다, 뭐 이런 말들도 하고는 계시고. 그러다 보니까 이제 서울 선거가 굉장히 중요해졌고, 내년 지방선거 때 확실하게 서울시민들은 내란 세력을 옹호하지 않는다라는 걸 보여줄 필요가 있다고 생각됩니다.◎ 박정호 > 아, 서울시민들은 내란 세력을 옹호하지 않는다. 어떻게 보면 내년 지방선거 결과가 서울시민들의 그런 뜻을 알릴 수 있는 좋은 기회가 될 거다.◎ 박주민 > 그렇습니다.◎ 박정호 > 그렇네요. 이게 서울시, 내란을 막아낸 서울시. 또 서울시민들. 그 밤에, 그 현장에 달려왔던 시민들 중에는 서울시민도 많을 테니까. 여의도로 달려왔던.◎ 박주민 > 뭐, 겨울 내내 광화문에 모여 계시고, 뭐 남태령에 계시고, 국회 앞에 계시고.◎ 박정호 > 용산 앞에 달려가고.◎ 박주민 > 용산 앞에 달려가고.◎ 박정호 > 그렇네요. 빛의 혁명의 도시, 서울시. 이제는 서울시정이 달라져야 된다. 이렇게 보시는 거고. 내란도 내란이지만 지금 이제 서울이 여러 가지로 교통 약자나, 아니면 주거 약자. 약자들을 이제 보호하지 않는 그런 도시가 된 게 아니냐, 이런 지적도 나오고 있는데. 그래서 기본 특별시, 기회 특별시. 이런 구호로 서울의 비전을 제시하셨습니다.◎ 박주민 > 네, 맞습니다. 방금 말씀하셨던 것처럼 서울의 경우에는 최근에 보면 인구가 줄고 있고, 특히 청년층이 많이 떠나고 있어요.◎ 박정호 > 너무 비싸요. 너무 비싸고.◎ 박주민 > 그 이유를 좀 살펴보면 주거 문제가 가장 심각하죠. 그래서 전에도 한번 여기 나와서 말씀드렸던 것처럼 민간과 공공의 투 트랙으로 신속하게, 그리고 접근 가능성이 높은 그런 주택을 대거 공급하겠다라는 말씀 드렸고요. 뭐 교통 문제도 사실 지난번에도 잠깐 말씀드렸던 것처럼 교통 소외 지역이 아직 서울이 8.3%나 남아있습니다. 이런 부분들을 시내버스 노선 조정이라든지, 마을버스에 대한 조정이라든지 이런 것들을 통해서 제로로 만들겠다. 뭐 이런 것들도 제가 말씀을 드렸습니다. 그 외에도 뭐 돌봄도 굉장히 어렵습니다, 서울이.◎ 박정호 > 돌봄도.◎ 박주민 > 아이 있는 부모님이면 다 느끼시겠지만, 초중 돌봄도 좀 더 사각지대 없이 빽빽하게 꼼꼼하게 좀 채워 넣을 생각이고요. 응급실 뺑뺑이라든지 소아과 오픈런, 서울시 지원 하에 없는 도시로 만들어 보겠다. 이런 말씀도 드렸습니다.◎ 박정호 > 그동안 우리가 서울시 이제 계속 아파트 얘기만 하고 집값 얘기만 많이 해왔는데, 서울시가 정말 국제적인 도시로 재탄생하기 위해서는 약자들을 어떻게 챙길 것이냐. 뭐 뉴욕시장 이번 선거를 봐도 그렇고.◎ 박주민 > 예. GPCI라는 도시 경쟁력 지수가 있어요. 이 지수로 보면 서울이 6위라서 낮은 등수는 아닙니다. 근데 내용을 들여다보면 이 GPCI를 구성하는 6개의 준거가 있는데, 그중에 뭐 예를 들어서 R&D라든지 이런 거는 뭐 기업들도 많고 그러다 보니까 상당히 높은 수준인데. 주거.◎ 박정호 > 주거.◎ 박주민 > 이런 경우엔 35위예요. 그러니까 R&D나 이런 건 어차피 더 강화해야 되니까 강화하고요. 잘하는 건 더 잘하게 만들고. 주거 가치 지수가 떨어지는 부분은 저희가 보완을 하면, 저는 이 GPCI 기준으로 세계 1등 도시 가능하다. 그래서 제가 임기 4년 마칠 때쯤 되면 GPCI 기준으로는 세계 3위 도시, 아시아 최고 도시이자 뉴욕과 런던과 경쟁하는 도시 만들겠다. 도시를 만들겠다. 제가 이렇게 말씀을 드렸죠.◎ 박정호 > 그러니까 지금 뉴욕도 사실은 이런 결과가 나올 줄 모른 거 아니겠습니까?◎ 박주민 > 뉴욕 같은 경우에 사람들이 이제 G1이잖아요. 그래서, 어떤 사람들은 뭐 G2, 뭐 이렇게 얘기하는데. 이 뉴욕 같은 경우 G1이지만 사람들이 살기가 힘들어요. 그래서 만다니나 이런 사람들이 어포더블한 도시로 바꾸겠다라고 얘기하는 입장이라서 단순하게 경제 규모가 뭐 세계 1위 도시, 2위 도시 이렇게 하면 안 되고. 그 안에 사는 사람들의 삶도 개선시키면서 경쟁력을 갖는. 그래서 제가 GPCI라는 말씀을 많이 드린 거고, GPCI를 기준으로 세계 3위 도시. 살기 좋고 경쟁력도 강한. 또 살기 좋아서 경쟁력이 강한. 그래서 기회가, 기회가 기본을 통해서 만들어지는 그런 도시를 만들겠다고 제가 말씀드렸던 겁니다.◎ 박정호 > 그래요. 케데헌 때문에 서울 더 이제 각광을 받고 있고 국제도시로 거듭나고 있는데. 외국 사람들, 그러니까 밖에서 볼 때 멋지고 살기 좋을 것 같고 가보고 싶은 그런 도시, 그것도 중요하지만 서울시민들이 아 너무 살기 좋아. 서울시로 또 우리가 서울시에 살 수 있는 능력이 될까 했는데, 어? 살 수 있는 방안이 또 있네. 뭐 이렇게.◎ 박주민 > 많은 사람들이 서울에서 꿈을 꿀 수 있고 도전할 수 있게 만들어야 서울이 경쟁력이 있기 때문에, 주거의 문제라든지 교통의 문제라든지 돌봄의 문제라든지 이런 기본을 좀 해결해주면, 사람들이 거기서 편안하게 도전을 할 수 있습니다. 최근에 이제 경제 성장의 핵심이 혁신이라고 얘기하고, 그 혁신은 도전할 때, 사람들이 마음 놓고 도전할 때 생기는 거거든요. 그래서 제가 기본을 통해서 기회 특별시를 만들겠다. 이렇게 얘기를 한 겁니다.◎ 박정호 > 그래요. 이 기회 특별시, 기본 특별시. 이게 정말 딱 귀에 꽂히는 그런 구호다라는 생각도 들고요. 근데 이제 민주당 내부에 여러 주자들이 많습니다. 이 주자들 다 같이 뭐 토론을 하고, 또 경선 과정에서 어떤 얘기가 오고 갈지는 모르겠지만, 일단은 지금 이재명 대통령에 이어서 오세훈 시장 같은 경우, 또 이제 김종인 전 비대위원장도 좀 이례적이라고 볼 수가 있는데요. 이례적으로 정원오 구청장 띄우기를 하고 있다. 이런 언론의 평가가 나오고 있어요. 특히 김종인 전 비대위원장이 뭐라고 했냐면, 정원오 구청장이 서울시장 후보로 나오면 오세훈 시장이 굉장히 어려울 거다. 이렇게 내다보기도 했는데. 이런 흐름들 좀 어떻게 보고 계십니까?◎ 박주민 > 일단은 뭐 오세훈 시장의 워딩 자체를 보면, 정원오 구청장이 한강버스에 대해서 다른 민주당의 주자와는 다른 태도를 취했다. 긍정적으로 평가했다. 이런 것들을 보니.◎ 박정호 > 다르다.◎ 박주민 > 다르다.◎ 박정호 > 민주당 다른 주자들과.◎ 박주민 > 다른 주자들과 좀 다르다. 이렇게 얘기했는데. 아, 한강버스를 제가 긍정적으로 안 보는 거 맞고요. 한강버스에 대해서 현재 서울시가 내세웠던 컨셉이라든지, 현재까지 서울시가 취한 태도에 대해서 제가 긍정할 수가 없습니다. 제가 오세훈 시장의 긍정적인 평가 원하지도 않지만. 특히 한강버스를 뭐 긍정적으로 얘기해야 긍정적인. 그거는 제가 동의하기가 어렵습니다. 이거는 왜 그러냐면, 전에도 몇 번 말씀드렸지만, 처음에는 출퇴근도 가능한 대중교통수단이라고 얘기하면서 재정을 투자했단 말이에요. 근데 지금은 출퇴근 수단 안 되고 속도가 그렇게 중요하지 않은 교통수단이 돼버렸고. 그러니까 대중교통수단은 아닌 거예요. 그리고 여러분 아시는 것처럼 한강버스의 노선하고 9호선 노선이 겹쳐요. 저는 한강버스 할 돈 저보고 너 어떻게 쓸 거야, 만약에. 지금이야 좀 투자해 놔서 이거 이렇게 해놨지만, 어떻게, 넌 한강버스 할래, 뭐 할래 그러면 저는 그 돈을 가지고 9호선 차량 숫자 늘립니다. 객차 늘려요.◎ 박정호 > 아. 그렇네요 출퇴근에 너무 또 힘드니까.◎ 박주민 > 지금 9호선 플랫폼 구조를 보면 차량을 더 늘릴 수 있어요. 8량 정도까지 해서. 그러면 혼잡도 떨어지고요. 그다음에 안전요원 부족하다는 이유로 이번에 파업을 하려고 하다가 타결이 된 거거든요. 안전요원도 좀 늘려줘야죠.◎ 박정호 > 그렇네요. 체감할 수 있는 그런 것들에 돈을 투여할 수가 있는데.◎ 박주민 > 시민 안전 담보하고, 시민들이 진짜 출퇴근 수단으로 현재 쓰고 있는 것들 더 편하게 할 생각을 해야지, 대중교통입니다. 출퇴근도 이걸로 하면 쾌적하게 할 수 있습니다. 이래서 돈을 퍼붓겠습니다. 돈을 퍼부었지만, 아니네요, 아니네요, 이러고. 실제로 과정에서도 안전성이 담보 안 돼서 운항하다 중단하다 운항하다 중단하다. 이거 어떻게 제가 긍정을 합니까? 저는 긍정하고 싶은 마음이 1도 없어요.◎ 박정호 > 네. 그리고 뭐 이번에 이제 말레이시아에 오세훈 시장이 가서 주말 아침에 도로 막고 러닝하는 거. 이걸 좀 보면서. 쿠알라룸푸르에서. 서울판 카 프리 모닝을 추진하겠다, 이런 얘기도 하더라고요. 카 프리 모닝.◎ 박주민 > 하하하. 아니 뭐 그런 건 할 수는 있는데. 최근에도 서울시에 마라톤 유치가 많다 보니까, 예를 들어서 뭐 마포에 있는 농수산물 시장 같은 경우에는 장사가 너무 안된다는 거예요. 왜냐면 차량으로 접근을 해야 되는데 도로를 다 차단해버리니까. 그래서 이거는, 제가 진짜 답답한 게, 그러면 그 상인들하고 좀 협의를 해가지고 마라톤 코스를 좀 조정한다든지, 아니면 뭔가 다른 어떤 방법을 강구한다든지. 이런 것들을 해야 되는데 잘 안 한다는 거예요, 그런 거를. 그러면서 또 이렇게 또 하겠다 그러면, 그러니까 사실 이해관계를 좀 조정하고 하는 게 시장의 근본적인 역할 아닙니까? 근데 그런 걸 안 해요. 행정력을 이용해서 자기가 하고 싶은 걸 할 뿐이죠.◎ 박정호 > 뭔가 소통을 하고 국민들의 의견, 시민들의 의견을 들으면서 일을 하는 게 아니라.◎ 박주민 > 그럼요. 정치가 기반이 된 행정이지. 정치는 없는 행정, 소통은 없는 행정, 그런 게 있는 겁니까? 서울은 그렇게 할 수가 없어요. 제가 다른 매체에서 왜 한강에 집착하는 것 같냐라고 얘기했을 때도 말한 게 있는 게, 다른 곳에서 뭔가 성과를 내려면 굉장히 많은 이해관계들을 조정해야 돼요. 왜냐면 서울은 밀집돼 있고 복잡한 이해관계가 얽혀있기 때문에. 오로지 한강만 말하지 않는 곳이에요. 한강에 배 띄운다고 한강이 말을 하지 않아요. 한강에 무슨 세빛둥둥섬 띄운다고 한강이 말하지 않습니다. 그러니까 되게 빠르게 뭔가 성과를 낼 수 있죠. 그러니까 한강 같은 데만 집중을 하는 거예요. 이해관계를 조정하고 갈등을 조정하고 성과를 내고, 그거 어렵고 힘들고 경험도 없고 그러니까.◎ 박정호 > 어렵고 힘들고. 말 없는 한강한테 가서 지금 뭘 하고 있는 게 아니냐. 이런 생각이 들 수밖에 없다. 그래요. 정원오 구청장에 대한 관심도가 어쨌든 초반보다 많이 올라간 건 사실이고.◎ 박주민 > 네. 뭐 대통령님의 칭찬도 있었고요.◎ 박정호 > 네. 칭찬도 있었고. 그러다 보니까 다른 서울시장 이제 출마 선언하거나 준비하는 분들도, 아 나도 칭찬받은 적 있다. 이렇게 다들 말씀하고 계신데.◎ 박주민 > 하하하.◎ 박정호 > 박주민 의원도 칭찬받은 적이 있으시죠?◎ 박주민 > 늘 칭찬받았고요.◎ 박정호 > 늘 칭찬받으셨어요?◎ 박주민 > 예. 늘 칭찬받았고. 제가 원내 수석 할 때도 칭찬을 당연히 많이 해주셨고. 제가 아시다시피 기본사회 관련돼서, 이게 기본사회가 우리 대통령 핵심 가치였거든요. 대표 시절에. 직접 저한테 전화해서 수석 부위원장을 맡아달라라고 요청하셔서 제가 수석 부위원장 했고, 선거 기간에는 후보 직속 기본사회위원회 위원장으로 대표님의 철학 같은 것들을 챙겨왔죠. 정책을 챙겨왔고.◎ 박정호 > 그래요. 이게 뭐 다들 칭찬받은 부분이 다 있더라고요. 근데 정원오 구청장이 이번에, 최근에 칭찬받은.◎ 박주민 > 저희에 대한 칭찬은 SNS로 안 하셔가지고. 하하하.◎ 박정호 > 아마 근데 그 주자들 다 이제 칭찬할 거리 또 생기면 칭찬하실 걸로 생각을 하고.◎ 박주민 > 예. 그래서 제가 말씀드리잖아요. 늘 이렇게 주변 사람들이 잘하고 열심히 하면 다 칭찬하신다. 여러 결로.◎ 박정호 > 맞아요. 신상필벌이 확실한.◎ 박주민 > 신상필벌이 확실해요.◎ 박정호 > 네. 확실한 이재명 대통령이다, 확인할 수가 있고요. 민주당 주자들이 생각보다 많아요, 제가 보니까.◎ 박주민 > 많아요.◎ 박정호 > 이거 어떻게 경선, 또 앞으로의 후보 선출과정 어떻게 해야 된다고 보십니까?◎ 박주민 > 그러니까 지금 당에서 발표한 거는 일정한 숫자 이상의 주자들이 뛰겠다 그러면 인위적으로 배척하기보다는 다 뛸 기회를 주겠다라는 전제 하에서 조로 묶어서.◎ 박정호 > 조로 묶어서.◎ 박주민 > 예. 조별 승부를 먼저 한 다음에 그 조에서 나온 사람들끼리 다시 묶는, 그런 방식으로 추진하겠다는 거잖아요?◎ 박정호 > 네.◎ 박주민 > 그래서 아마 그런 방식이 될 것 같아요. 만약에 주자 숫자가 이 정도로 계속 유지가 된다면.◎ 박정호 > 그러면 이제 국민들이, 시민들이 좀 평가할 수 있는 그런 장을 만들어서 인위적인 배제가 아니라 시민들이 평가, 판단할 수 있는 그런 과정이 있을 것이다.◎ 박주민 > 맞습니다.◎ 박정호 > 그래요. 정원오 구청장, 또 박주민 의원, 전현희 의원, 뭐 박홍근 의원.◎ 박주민 > 박홍근, 서영교.◎ 박정호 > 서영교 의원. 김영배 의원도 지금 말씀 나오고 계시고.◎ 박주민 > 김영배 의원도 지금 움직이고 계시고. 박용진 의원도 좀 움직이고 있는 것 같고.◎ 박정호 > 아, 박용진 전 의원.◎ 박주민 > 홍익표 전 원내대표 움직이고 계신 것 같고. 그래서 한, 지금 말씀하신 숫자만 해도 대략 7명쯤 되는 것 같아요.◎ 박정호 > 네. 최소한.◎ 박주민 > 더 있을 수도 있죠.◎ 박정호 > 네. 함께 머리를 맞대고. 그러니까 이게 예선전이 좀 흥행을 해야 본선 가서도 더 유리한 거 아니겠습니까? 그런 면에서는 제가 개인적으로 볼 때는 정원오 구청장이 주목을 받으면서 서울시장 선거판 자체가 또 딱 부상이 됐어요. 떠오른 것 같아요.◎ 박주민 > 맞아요. 완전히 이제 약간 세팅이 됐죠.◎ 박정호 > 그렇죠. 서울시장 선거 자체는.◎ 박주민 > 그래서 이제 서울을 탈환하기 위해서 민주당이 본격적으로 움직인다. 뭐 이런 흐름이 된 것 같아요.◎ 박정호 > 그런 흐름이 된 것 같다. 그래요. 이게 정원오 구청장의 이름이 언급되면서 다른 주자들도 더 이제 열심히 이름을 알리기 위해서 노력하고 있는 상황인 것 같고. 뭐 스트레스받거나 이런 거는 없으세요?◎ 박주민 > 특별히 없습니다.◎ 박정호 > 정원오 구청장이 칭찬을 받다 보니까, 이번에. 하하하. 혹시나 해서.◎ 박주민 > 그런 거 없고요. 저는 뭐 정책적인 준비도 상당히 해왔고. 그래서 뭐 이번 주부터는 정책적인 것들도 조금씩 공개를 해드릴 겁니다. 상당히 좋은 정책들 많이 갖고 있으니까요, 관심 가지고 봐주시면 좋을 것 같아요.◎ 박정호 > 그래요. 이 경쟁 치열하게 할수록 본선 가서는 더 유리한. 본선에 다 플러스가 된다, 이렇게 보시는 거네요?◎ 박주민 > 예. 그렇게 봅니다.◎ 박정호 > 알겠습니다. 정책들 기대를 해보겠습니다. 자, 오세훈 시장 기소가 돼가지고 재판 과정도 좀 봐야 될 것 같은 그런 느낌. 모르겠습니다. 이게 경선 과정에서 국민의힘에서 어떻게 또 해석해서 이거 정치 탄압이다 하고, 아 이거 재판, 정치 탄압이니까 기소됐어도 괜찮아, 이렇게 할지는 모르겠어요.◎ 박주민 > 근데 전에도 말씀드렸지만 아마 이제 기소돼도 후보 자격에는 뭐 문제 없다라고 얘기할 거고 출마할 거예요. 다만, 이제 재판이 본격적으로 시작이 되면, 재판은 공개가 됩니다. 증언, 증거, 이게 오픈이 돼요.◎ 박정호 > 네. 오픈이 되고.◎ 박주민 > 예. 그러면 이제 지금까지 오세훈 시장은 본인에게 씌워진 혐의가 허위다. 명태균이라는 사람이 거짓말을 하는 것이다. 본인에 대한 기소는 공작이다. 이렇게 얘기했는데 재판장에서 공개되는 증거와 증언이 과연 그럼 대중들에게 어떤 평가를 받을 것이냐. 이게 핵심이 되는 거죠.◎ 박정호 > 그게 핵심이다.◎ 박주민 > 제가 알기로는 1월부터 재판이 진행되는 걸로 알고 있거든요.◎ 박정호 > 아 그러면 이게 영향을 줄 수밖에 없겠네요.◎ 박주민 > 그건 모르죠. 증거나 증언이 어떤 것들이 나오는지.◎ 박정호 > 어떤 게 나올지 봐야겠지만.◎ 박주민 > 거기에 대해서 시민들이 어떻게 평가하는지 봐야 되겠지만, 본인이 말하는 그 주장이 계속 유지될지는 곧 판가름이 난다.◎ 박정호 > 그래요. 그리고 특히 이제 지난 12일부터 오세훈 사퇴 버스가 시작이 됐더라고요.◎ 박주민 > 네. 시민단체들.◎ 박정호 > 315개 단체들이 만들어져서 뭉쳐가지고 오세훈 아웃 공동행동이 서울 곳곳 순회하면서 오세훈 사퇴 버스를 진행하고 있는데. 이거 어떻게 보고 계십니까? 이런 흐름들은?◎ 박주민 > 그러니까 사실 오세훈 시장이 그동안 제대로 견제받거나 비판받지 않았어요.◎ 박정호 > 왜 그랬을까요?◎ 박주민 > 서울시의회의 의석 배분 비율도 국민의힘 압도적으로 많을 뿐만 아니라, 중앙정치를 담당하는 사람들이나 세력들도 오세훈의 시정까지 들여다볼 상황이 아니었던 거죠. 아시다시피 뭐 워낙 윤석열이 엉망진창으로 정치를 하고 있는 상황이었기 때문에. 그런데 이제 뭐 1년 전 정도부터 뭐 새서울준비특별위원회 제가 꾸려서 진행을 했었고, 뭐 그런 것들을 계기로, 또는 시작으로 많은 단체들이 이제는 오세훈 시정을 현미경으로 들여다보듯이, 또는 뭐 전체적으로 보면서 비판할 지점이 굉장히 많고 문제가 많다는 걸 알게 된 거고 행동까지 이제 나서게 된 거다, 이렇게 보시면 될 것 같아요.◎ 박정호 > 그래요. 본격적으로 행동을 하고 있다라는 거고. 그리고 이제 오세훈 시장 같은 경우에는 지금 보니까 10·15 부동산 대책이 내 집 마련 꿈을 짓밟는다, 이렇게 비난을 하고 있는데. 그러니까 현 정부의 부동산 정책, 이걸 계속 때리기 하면서 이제 득표 전략을 이렇게 좀 삼은 게 아닌가 싶기도 한데 어떻습니까?◎ 박주민 > 10·15 부동산 정책에 대해서는 전에도 말씀드렸지만 어떤 대폭적인 집값 상승을 앞두고 있는 상황에서 브레이크를 잡아놓은 거예요. 그리고 이제 12월 중에 정부는 이제 대규모 공급 대책을 발표하겠다고 했으니까 그거까지 지켜보시면 될 것 같고. 오세훈 시장이 지금 이런 정부의 어떤 노력들. 집값을 안정화시키면서 공급을 늘려가겠다는 이런 정책에 대해서 비판하려면 전에도 말씀드린 바가 있지만 본인이 주거 공급을 제대로 했어야죠.◎ 박정호 > 그동안 뭐 했냐.◎ 박주민 > 예. 전국의 부동산 문제의 핵심은 서울이잖아요. 서울시장 누구였습니까?◎ 박정호 > 오세훈 시장.◎ 박주민 > 오세훈 시장이었고 그 많은 인허가 권한, 그 많은 행정력 가지고 뭘 한 겁니까? 자기네들은 못 한 거 싹 빠지고 이제 와서 6~7개월 된 정부 탓을 하고 있는 겁니다. 이거 굉장히 말 안 되는 태도죠.◎ 박정호 > 그래요. 10·15 부동산 대책에 대한 비판. 이건 뭐 그야말로 누워서 침 뱉기 아니냐.◎ 박주민 > 누워서 침 뱉기라기보다는 하여튼 본인의 잘못을 좀 봐야 돼요. 얼마 전에 윤한홍 의원이 장동혁 대표 옆에 있는데 한 말처럼, 똥 묻은 개가 누군지를 봐야 되는 겁니다. 어쩔 수 없는 상황에서 정책을 지금 만들고 집행하는 정부를 탓하는 게 아니라, 4년 동안 서울시장 하면서 전임 시장에 비해서 연간 한 1만5천 호에서 2만 호 정도 주택을 적게 공급했었던 본인의 탓을 해야죠.◎ 박정호 > 본인의 탓을 먼저 해야 된다. 그래요. 오세훈 시장 얘기, 이건 저희가 뭐 매주마다 할 수 있을 것 같고. 특히 이제 나경원 의원. 오세훈 시장만 언급하면 또 나경원 의원이 섭섭할 수가 있으니. 나경원 의원이 필리버스터 첫 주자로 나서가지고, 가맹사업법 개정안 특히, 상징적인 법안 할 때 필리버스터 첫 주자로 나서가지고 난리가 났었습니다. 그 현장을 또 보셨을 것 같은데.◎ 박주민 > 현장에 있었죠.◎ 박정호 > 나경원 의원도 주목을 좀 받고 싶어 하는 것 같기도 하고, 어떻습니까?◎ 박주민 > 뭔가 좀 역할을 하겠다라는 것처럼 보여지는 동시에, 뭔가 본인이 정치적으로 이제 다른 측면에서 조망되는 걸 막으려고 하는 것 같아요. 뭐 내란에 관련된 연관성이나 이런 것들 계속 거론되고 있잖아요.◎ 박정호 > 내란의 밤 때 윤석열한테 전화 받고 이런 거.◎ 박주민 > 전화 받은 거라든지 이런 부분. 그러니까 뭔가 하여튼 본인에 대한 조망은 받고 싶은데 그 조망 받는 각도나 이슈는 좀 다른 걸로 받고 싶은 그런 마음이 좀 강한 것 같아요. 근데 이거와 관련해서 짧게 좀 말씀드릴 게 있는데, 가맹사업법이 사실 21대 국회 때도 본회의까지 상정이 됐었던 법이에요. 이 법이. 본회의까지 상정이 됐는데 그 당시에 워낙 윤석열이 거부권 행사를 많이 해서, 통과를 시켜도 거부권을 행사할 것이다라는 예측도 있었고 심지어 윤석열이 그렇게 얘기했죠. 그렇게 얘기했어요. 통과가 되면 거부권 행사하겠다. 그래서 사실은 본회의에서 표결까지 못 갔습니다. 그런 상태에서 21대 국회가 끝나면서 자동 폐기가 됐어요. 근데 이 법을 이번에 어떻게 처리했느냐. 딱 올라가니까 또 필리버스터 했어요.◎ 박정호 > 아, 했죠.◎ 박주민 > 필리버스터 끝나고 나서 국민의힘 의원들이 이 법에 대해서 어떻게 했습니까?◎ 박정호 > 찬성.◎ 박주민 > 다 찬성했어요. 전원 찬성했어요. 자, 21대 국회 때 국민의힘이 찬성하지 않았어요. 그래서 찬성하지 않은 법이기 때문에 윤석열은 국민의힘이 찬성하지 않으면 난 다 거부권 행사한다고 실제로 해왔기 때문에 가맹사업법을 힘들게 본회의까지 올렸어요. 제가 원내 수석일 때 어떻게 올렸냐면, 원래 상임위인 정무위가 다시 법사위에 있던 법을 가져가서 직회부를 하도록 만들었어요. 제가 원내 수석으로 전략을 그렇게 짜서. 그 법 중의 하나가 가맹사업법인데. 그렇게 해서 본회의 힘들게 올려놨는데, 다 거부권 행사할 거라고 해서 안 했는데. 안 했단 말이에요. 자, 근데 이거 보세요. 다 찬성하잖아요. 그러니까 앞뒤가 안 맞는 거예요, 이 사람들은. 앞뒤가 안 맞는 거고, 인지적으로, 보통 인간의 인지적인 판단이라면 이렇게 행동할 수가 없는 거죠.◎ 박정호 > 아 그럼요. 이거 찬성하는데.◎ 박주민 > 다 찬성을 하는데 그때는 반대해서, 반대했었고, 거부권 행사 대상이 될 것처럼 만들어 놓고. 지금은 반대 토론하고 찬성표 던지고.◎ 박정호 > 찬성표 던지고.◎ 박주민 > 이것만 봐도 국민의힘이 얼마나 말 안 되는 세력이라는 건지 분명하게 알 수 있어요. 이 법 하나 통과되는 과정만 봐도. 상법도, 제가 전에 말씀드렸잖아요. 제가 21대 때 발의를 했었다가 22대 때 통과됐다고. 22대 들어서 통과가 한 번 됐었어요. 기억하시죠? 거부권 행사했었습니다.◎ 박정호 > 거부권 행사했죠.◎ 박주민 > 근데 동일한 내용으로 다시 이재명 정부가 바뀐 다음에 또 발의했어요. 그때는 여야 합의 처리가 됐어요.◎ 박정호 > 하하하. 이야, 이거 국민들이 이걸 비교를 하셔야 되는데. 그렇죠?◎ 박주민 > 그러니까 이 앞뒤 안 맞고, 보통의 어떤 이성적인 판단을 하는 사람으로서는 판단할 수 없는 그런 행동들을 하는 세력이에요, 지금.◎ 박정호 > 그래요. 그런 비판이 나올 수밖에 없고. 뭐 나경원 의원이 올라와서 무선마이크까지 하고.◎ 박주민 > 근데 그 정신, 제가 봤을 때 그 앞뒤 안 맞는 행동의 끝판왕이 나경원인 거죠. 끝판왕이.◎ 박정호 > 아, 그렇네요. 끝판왕이다.◎ 박주민 > 그렇잖아요. 가맹사업법 다 찬성할 건데 나와가지고 막 그렇게 하고.◎ 박정호 > 뭐 8대 악범 얘기하면서 민주당을 비난하는 데 시간을 쏟다가 마이크 음량이 내려가고 그런 일도 있었죠. 꺼지고 그런 일이 있었는데. 자, 이걸, 이 민낯을 우리가 봤다라고 정리해보고요.◎ 박주민 > 이거 가맹사업법 상법만 기억하시면 돼요.◎ 박정호 > 예. 가맹사업법, 상법.◎ 박주민 > 서울시민분들도 그렇고 전국 국민들도 가맹사업법하고 상법이 어떻게 통과됐는지만 보시면 돼요.◎ 박정호 > 알겠습니다.◎ 박주민 > 이 세력한테 계속 표를 줘야 되는지 아닌지 바로 알 수 있습니다.◎ 박정호 > 자, 그때 현장도 좀 저희가 좀 보여드리고 있는데. 아, 이렇게까지 할 일인가. 이렇게까지 해놓고 다 찬성했다라는 국민의힘 의원들. 저희가 기억을 해야 된다라고 말씀하셨습니다. 자, 박정호의 핫스팟 월요일 순서 함께하고 계신데요. 아직 좋아요 버튼 안 누르신 분들 좋아요 한 번씩 시원하게 눌러주세요. 시원하게 눌러주시고, 구독 안 하신 분들, 오마이TV 구독 안 하신 분들 구독하셔서 매일 아침 박정호 기자와 함께 아침을 열어주시면 고맙겠습니다. 현안 얘기도 좀 여쭙고 싶습니다. 지금 속보가 들어온 거 보니까 경찰이 국회 의원회관 전재수 의원실 압수수색 시도하고 있다라는 소식도 들어오고 있고, 천정궁 포함해서 통일교 관련된 10곳 압수수색하고 있다. 뭐 이렇게 경찰에서 얘기를 하고 있습니다. 이런 상황인데. 통일교 의혹. 이건 좀 어떻게 보십니까? 일단은 참 이상한 게 윤영호 전 본부장이 지난주에 있었던 권성동 재판에서 나와서 사실상 진술을 바꾸는 모습을 보이고 있습니다. 이렇게 되면 진술의 신빙성이 떨어질 것 같기도 하고. 이거 어떤 전략으로 풀이하고 계시고 어떻게 읽어야 됩니까?◎ 박주민 > 뭐 진술이 바뀌는 건 일단 말씀하신 대로 진술 자체의 신빙성을 떨어뜨리는 효과가 있어요.◎ 박정호 > 뭐 그거 자체로 보면.◎ 박주민 > 예. 그리고 A하고 B가 진술이 다른데, A의 경우 수사기관에서 얘기한 거고 B의 경우 만약에 재판정에서 나온 거라면 재판정에 나왔을 때 허위 증언을 하면 처벌이 됩니다. 수사기관에 약간 허위의 얘기를 한다는 것만으로 처벌받는 경우는 없어요.◎ 박정호 > 아 그렇네요.◎ 박주민 > 그렇죠. 재판정에 증인으로 나와서 증인 선서를 하고 허위 증언을 하면 처벌받아요. 그러면 두 개의 진술 중에 좀 더 신빙성을 가진 증언이 뭘까, 진술이 뭘까 따져보면 재판정에서 한 얘기가 좀 더 신빙성이 있을 가능성이 있어요.◎ 박정호 > 그렇게 봐야 된다.◎ 박주민 > 일반적 법리적으로는 그렇습니다. 일단 그 정도 말씀을 드리겠고. 어찌 됐든 지금 진술도 바뀌고 있고 경찰이 수사를 하고 있으니까 좀 지켜보실 필요는 있을 것 같아요.◎ 박정호 > 지켜볼 필요가 있다. 지금 국민의힘에서는 특검 얘기를 계속하더라고요. 매일매일 특검해야 된다, 이렇게 얘기하고 있는데.◎ 박주민 > 특검을 해야 된다는 이유는 수사기관들이 수사를 제대로 못 할 것이다, 또는 제대로 안 할 것이다라는 전제하에서 주장하는 건데.◎ 박정호 > 그러니까 김건희 특검, 민중기 특검이 이거를 뭉개고 있었던 거 아니냐. 4개월 동안 뭉개다가 이게 보도가 되니까 그제서야 경찰로 넘겼다. 뭐 이런 것 같아요.◎ 박주민 > 원래 특검은 아시다시피 수사를 마칠 때 정리해서 넘기는 식으로 하죠. 그리고 이제 그 판단을 할 때도 지금 2조 16호죠. 관련된 사건, 이 범위에 대해서는 판단 재량권이 있긴 있어요. 이 부분만 가지고 무조건 뭉갠 거다라고 보기는 좀 어려울 것 같고요. 경찰이 지금 이례적으로 대규모 수사팀을 바로 꾸렸고 출국 금지라든지 압수수색을 신속하게 지금 진행하고 있잖아요. 그래서 이게 지금 예전에 도이치모터스 사건처럼 수사가 안 되고 있다거나 수사를 뭉개고 있다거나 이렇게 보기는 어렵겠죠. 그러니까 이런 현재 진행 상황을 좀 보면서 판단하면 될 것 같아요.◎ 박정호 > 네. 그러면 이제 국민의힘의 특검 요구, 특검 주장 이런 것들은 어떻게 보면 좀 정쟁적인 요소가 있다라고 보시나요?◎ 박주민 > 정쟁적인 요소가 있다고 보는 거죠. 그러니까 방금 말씀드렸던 것처럼 사건을 넘겨받은 다음에 바로 신속하게 경찰이 제가 알기로는 26명으로 팀을 꾸렸다고 해요. 상당히 대규모 팀이죠.◎ 박정호 > 네. 대규모로 꾸렸고.◎ 박주민 > 그리고 나서 바로 출국 금지를 했고요. 장관이었던 사람 출국 금지하는 게 쉽습니까? 아니, 예를 들어서 전 정권 같은 경우는 이종섭.◎ 박정호 > 아, 그렇죠.◎ 박주민 > 공수처 이런 사람들이 다 피의자로 적시해가지고 하고 있는데도 출국시켜 버리는.◎ 박정호 > 하하하. 도주 대사.◎ 박주민 > 예. 도주 대사, 런종섭.◎ 박정호 > 런종섭. 예. 기억이 나네요.◎ 박주민 > 근데 지금 바로 출금을 다 해버렸잖아요. 출금을 다 해버렸고 그다음에 압수수색도 방금 말씀하셨던 것처럼 폭넓게 지금 진행을 하고 있는 거예요. 빠른 속도로. 빠른 속도로.◎ 박정호 > 지금 자택도 다 들어가 있네요. 압수수색 대상에. 그래서 수사 의지가 있고 수사할.◎ 박주민 > 수사가 지금 되고 있잖아요.◎ 박정호 > 이재명 대통령도 지시했죠. 여야 불문하고 엄정 수사해라.◎ 박주민 > 그리고 이런 상황인데 무조건 특검. 이거는 약간 제가 보기에 상당히 정쟁적 요소가 있죠.◎ 박정호 > 그러니까 수사가 잘 안 되고 뭔가 뭉개고 있는 그런 상황. 특검이 이걸 지금 넘긴 거 자체로 뭉개고 있다고 볼 수가 없다라고.◎ 박주민 > 그거 자체는, 그거 자체로 뭉개고 있다고 보기 어려운 게, 보통 특검은 정리를 하잖아요. 정리를 해가지고 자기가 할 것과 안 할 걸 구분하고, 안 할 것들의 경우 보통 특검이 종료될 때 넘기는 작업을 하는 거죠.◎ 박정호 > 네. 그런데 지금 경찰의 수사하는 속도를 보면 정말 빠르고 철저하게 하고 있는 것 같다. 이렇게 보시는 거고.◎ 박주민 > 현재까지는.◎ 박정호 > 그리고 경찰이 윤영호 전 본부장의진술을 다시 한번 받아봐야 될 것 같네요. 이번에 방문 조사했다고 하지만 법정에서 또 말을 사실상 바꾼 상황이었기 때문에 이것도 경찰이 또 수사를 어떻게 할 거냐 좀 봐야 될 것 같고.◎ 박주민 > 좀 지켜볼 필요가 있습니다.◎ 박정호 > 지켜봐야 된다. 그래요. 그리고 지난주에 뭐 진행되고 있는, 이번 주에도 진행이 됩니다. 부처 업무 보고, 이재명 대통령이 이제 받고 있는 거 아니겠습니까? 근데 이제 좀 눈에 띄는 부분. 이학재 지금 인천공항 사장. 지난주에 이재명 대통령과 이제 질의응답 과정, 업무 보고 과정에서 현금을, 현금, 그러니까 달러를 책갈피처럼 딱 숨겨서 가지고 가는 거, 그거 가능하냐, 가능하지 않냐 이렇게 물어봤더니 이학재 사장이 뭐 동문서답을 사실상 했죠. 그러면서 질타를 받았는데 나중에 어제 올린 입장을 보니까, 아유, 이거 30년 근무했던 사람도 모르는 건데 그거 어떻게 이렇게 얘기하고 뭐 그러시냐. 사실상 이재명 대통령을 겨냥한 듯한 그런 목소리도 내기도 했고. 100% 다 열어서 못 본다. 이재명 대통령한테 그런 얘기도 하고.◎ 박주민 > 아니 그러니까 질문에 대한 답을 해야 되는데 질문에 대한 답을 안 하니까 대통령이 답답해하셨던 거잖아요.◎ 박정호 > 그러니까 이재명 대통령이 그동안, 국무회의도 마찬가지고 회의 석상에서 보여준 모습은, 질문에서 좀 거기 A라는 질문에 A라는 그 관련된 답을 하기를 바라는 거죠. 질문할 때는.◎ 박주민 > 예. 그러니까 그런 상황을 반드시, 또는 100% 적발해낼 수 있냐 없냐를, 그런 어떤 능력을 물어본 게 아니잖아요. 인천공항이 그 방향을 무조건 해야 된다라고 지시를 내린 게 아니잖아요. 그럴 수 있냐 없냐를 물어본 거면 있다 없다.◎ 박정호 > 있다 없다.◎ 박주민 > 자, 있으면 왜 있고 없으면 왜 없는지를 얘기하면 되는 거예요. 근데.◎ 박정호 > 그 질문에 대한 답을 하면 되는데.◎ 박주민 > 그래서 계속 대통령님이 거듭 물어보잖아요. 왜 질문에 답을 안 하시냐고. 그러니까 지금 이학재라는 사람이 그날 있었던 일을, 그리고 있었던 일에 대해서 지금 입장 표명한 부분이 약간 왜곡해서 입장을 표명하는 것 같아요.◎ 박정호 > 왜곡한 입장 표명 아니냐. 이재명 대통령이 물어본 그 질문에 대해서 제대로 답만 했다 그러면.◎ 박주민 > 답만 했으면 되는 거죠.◎ 박정호 > 질책을 당할 일도 없었을 텐데.◎ 박주민 > 제가 알기로는 그날 총리도 옆에서 대통령님의 질문 취지를 다시 정리해서 전달한 걸로 알거든요?◎ 박정호 > 아 맞아요. 김민석 총리가 다시 정리해서. 답답해가지고.◎ 박주민 > 여기에 답을, 여기에 답을 하라는 얘기다. 뭐 질책을, 인천공항을 질책한 것도 아니고 인천공항 보고 어떻게 일을 하라고 지시한 것도 아닌데. 근데 마치 뭔가 지시가 있었던 것처럼, 뭐 그런 거 불가능한 업무인데 왜 그걸 자꾸 하라는 것이냐라는 식으로 지금 메시지를 낸 건데, 저건 취지가 맞지 않는 것 같아요.◎ 박정호 > 아, 그래요. 그리고.◎ 박주민 > 저기도 보면 책갈피에 숨긴 100달러짜리 여러 장을 발견할 수 있는가? 있는가 없는가에 대한 답변을 하면 되는 거잖아요.◎ 박정호 > 그렇죠. 그게 궁금했던 것이고. 있는가 없는가. 있다면 있다. 없다면 없다.◎ 박주민 > 예. 없으면 왜 없다. 있으면 왜 있다.◎ 박정호 > 그래요. 거기에 대해서 인천공항은 어떻게 또 대응하고 있다. 대비하고 있다. 아니면 앞으로 어떻게 할 것이다. 이렇게 하면 깔끔하게 끝나는 건데.◎ 박주민 > 깔끔하게 끝나는 거죠. 보통 기관장들이 다 그렇게 답을 하잖아요.◎ 박정호 > 예. 참 글쎄요. 이게 논란이 돼서, 국민들이 이제 이게 생중계됐기 때문에. 영상 다 오마이TV에 올라가 있습니다. 보고 판단하시면 되고요. 볼만 합니다, 영상이. 이거 보시면 좋을 것 같고. 그리고 또 하나가 어제도, 오늘도 시끄럽습니다. 야당에서 계속 비판하고 있는 게 환단고기 여기에 대해서 이재명 대통령이 이걸 질문했던 이 부분에 있어서. 뭐 그럼 반지의 제왕도 뭐 역사서냐 뭐 이런 얘기. 바이든 날리면보다 더하다 뭐 이런 이준석 대표의 지적. 이런 얘기도 나오고 있는데. 이게 이제 박지향 동북아역사재단 이사장의 뉴라이트 관련된 사관, 이걸 지적하면서 나왔던 얘기라고 저는 해석을 했는데. 어떻게 보셨습니까? 이런 논란 자체.◎ 박주민 > 일단 환단고기에 대해서 대통령이 무슨 어떤 특정한 입장을 보여준 게 아니잖아요. 난 환단고기가 최고라고 생각해라든지 환단고기를 무조건 연구해야 돼라든지 이런 입장을 표명한 게 아니거든요. 질문을 던진 거잖아요.◎ 박정호 > 이것도 마찬가지입니다. 질문을 던진 거죠.◎ 박주민 > 질문을 던진 거잖아요. 그럼 거기에 대해서 따박따박 답을 좀 해주면 되는 거고 그러면 거기서 그냥 끝인 거예요.◎ 박정호 > 그래요. 이걸 생중계되다 보니까 지엽적이게 딱 잘라가지고 그것만 해서 아 환단고기, 환빠 얘기하더라. 와 이거 어떻게 된 거야, 이런 게 아니라는 겁니다. 야당에서 그렇게 어떻게 보면 지엽적으로 반응하고 있는데 그게 아닌 거고.◎ 박주민 > 지엽적인 것을 넘어서서 약간 왜곡한 프레임을 만들고 있어요.◎ 박정호 > 왜곡한 프레임을 만들고 있다.◎ 박주민 > 마치 뭐 대통령님이 환단고기를 신뢰하는 양. 신뢰하는 양 프레임을 만들고 있잖아요. 그리고 방금 이학재 인천공항 사장도 마치 대통령이 100달러짜리 그렇게 숨겨 나가는 방식에 대해서 적발하라고 마치 업무지시를 한 것처럼. 그거 불가능한데 왜 하라 그러면 어떡하냐 뭐. 그거 아니잖아요.◎ 박정호 > 그거 아니죠. 질문에 업무 보고니까 궁금한 게 있으면 물어봤을 때 답이 제대로 나와야 된다, 이런 차원이고. 환단고기 이것도 사실상 이게 환단고기, 그러니까 지금 위서로 역사계에서 판단하고 있는 거 아니겠습니까? 그게 위서가 아니고 그거 진짜 맞지 않냐 이게 아니라 그런 것들.◎ 박주민 > 환단고기도 뭐 정서로 분류해서 연구하세요, 이것도 아니잖아요.◎ 박정호 > 그것도 아니죠. 박 이사장의 그런 어떻게 보면 뉴라이트 성향의 그런 부분들을 지적하는 거에서 나왔다고 저는 풀이를 하고 있는데. 이걸 또 왜곡해서 프레임 짜서 공격하는 것은 안 된다라고 박주민 의원이 또 보고 계시네요. 알겠습니다.◎ 박주민 > 실제로 저기 국민들이 이제 공개된 장면들을 실시간으로 봤고 지금도 실시간으로 볼 수 있기 때문에 이 자리를 빌려서 좀 부탁을 드리는 거는 오마이TV 등 그 영상을 실제로 보고 판단하셔야지 언론들이 뽑아내는 제목만 보면 안 된다. 그 말씀을 드리겠습니다. 그걸 사실 제목만 보고 판단하는 것들을 막아내기 위해서 대통령님이 국무회의든 저런 어떤 업무 보고든 공개하시는 거거든요.◎ 박정호 > 국민들이 판단할 수 있게.◎ 박주민 > 국민들이 직접 날것을 보고 판단하라고.◎ 박정호 > 원 소스. 원 소스를 보고.◎ 박주민 > 원 소스를 공개하는 거거든요.◎ 박정호 > 제가 하나 덧붙이자면, 이학재 사장 질의응답 과정 그 영상. 다 보셨잖아요. 근데 그 영상 관련해서 기사가 났는데 뭐라고 돼 있냐면, 이학재 사장이 대답을 잘 못 하니까 이재명 대통령이 딴 데 가서 노세요? 이렇게 물어봤어요. 딴 데 가서 놀고 있냐 이렇게 물어봤는데, 어떤 매체는 딴 데 가서 노세요! 이렇게 질타한 걸로 보도했어요.◎ 박주민 > 노세요라고.◎ 박정호 > 예. 노세요. 이렇게.◎ 박주민 > 그럼 이학재 사장이 벌떡 일어나서 딴 데 가서 놀겠습니다 이렇게 해서 가야 되는 거예요?◎ 박정호 > 아니 그러니까 그런 식으로 영상이 이렇게 있는데도 보도가 잘못 나오더라고요.◎ 박주민 > 보도가 잘못 나온 건 아니겠죠.◎ 박정호 > 그러니까 노세요? 물어봤는데. 딴 데 가서 놀라고. 이런 식으로. 그러니까 뉘앙스를 다르게 해석해서 보도가 나왔더라고요.◎ 박주민 > 잘못 나왔다기보다는 약간 그렇게 비춰지게 하고 싶은 마음이 있었겠죠.◎ 박정호 > 아. 왜곡을 또 한 게 아니겠느냐. 그런 일부 언론의 보도가 있었다는 거 제가 콕 집어서 말씀을 드리겠습니다. 그럼 안 된다는 거예요. 그래서 생중계하는 이유도 그런 취지도 있다라고 볼 수가 있겠습니다. 자, 그리고 당 소식을 저희가 또 여쭙고 싶습니다. 그래도, 내년 1월 치러지는 민주당 최고위원 선거. 본격적인 레이스 이제 뭐 시작되는 그런 시점이 되겠는데. 뜨겁습니다.◎ 박주민 > 뜨겁죠.◎ 박정호 > 예. 이른바 친명 친정 이런 프레임도 언론에서 만들어가지고 막 이렇게 쓰고 있어요. 많은 보도가 나오고 있죠. 어떤 후보는 친명이다, 어떤 후보는 친정이다. 뭐 이렇게 나오고 있는데 이건 당에서는 어떻게 보고 계세요?◎ 박주민 > 아니, 친명 친정. 아니에요. 이렇게 생각하시면 안 되고. 사실 자꾸 이렇게 나눠서 보는 거. 과거에도 이런 것 때문에 당이 지금 많이 힘들었었거든요. 그래서 지금 뭐 나온 뭐 후보들 분류하거나 판단하시기보다는, 제가 누누이 말씀드리지만 그분들이 어떤 정책들을 가지고 계시고, 또 어떤 당에 대한 입장을 갖고 계시고 이런 것들을 기준으로 판단하셔야죠.◎ 박정호 > 그래요. 그걸 보고 판단하라. 그러니까 그야말로 이제 갈라치기 프레임으로 보는 것은 잘못된 거 아니냐라고 말씀해주셨지만. 일단은 이 명청 대결로 이렇게 보고 있는 프레임이 계속해서 확대 재생산되고 있기 때문에 그 얘기가 계속 나올 것 같아요. 제가 봤을 때는.◎ 박주민 > 아마 뭐 언론들에서는 그렇게 갈라치기 또는 뭐 프레임 잡기 이런 것들을 하려고 할 겁니다. 언제든지 그렇게 해왔어요. 그러나 제가 그럴 때마다 답답했던 게 그렇게 되면 사실은 그분들이 무슨 생각을 고유하게 갖고 있는지, 그분들이 어떤 분인지가 사라져버려요. 그 프레임이 직접적으로 미치는 해악도 있지만 간접적으로는 선택할 때 올바른 선택을 못 하게 돼요. 아, 이 사람은 내가 좋아하는 누구 쪽에 있는 사람이야. 그러니까 이 사람의 생각도 이 사람의 정책도 볼 필요 없어. 이렇게 되는 거는 안 맞잖아요. 그러니까 원래 뭐 명청 대전, 뭐 친명 친정 이런 것도 없을 뿐만 아니라. 없는데 그런 프레임을 가지고 자꾸 보시면 정확한 판단을 못 하게 되실 수도 있다. 그런 말씀 드릴게요.◎ 박정호 > 알겠습니다. 민주당은 단일대오로 가고 있다. 이재명 정부 성공으로 가고 있다. 이렇게.◎ 박주민 > 맞습니다. 이재명 정부 성공을 누가 원하지 않겠습니까? 다 원한다. 이렇게 봐주시면 좋을 것 같습니다.◎ 박정호 > 알겠습니다. 그리고 이제 오늘 조금 뒤에 내란 특검, 조은석 특검이 수사 결과를 발표합니다. 180일간의 긴 대장정이 마무리가 되는 그런 시점인데. 자, 어떤 면을 좀 주목을 해야 될까요? 오늘 조은석 특검의 브리핑.◎ 박주민 > 조은석 특검이 현재까지 수사한 거 중에 크게 빠져 있는 게 몇 군데가 있어요. 많은 국민들이 궁금해하시지만, 첫 번째는 왜 윤석열은 내란을 일으켰느냐? 요 부분이 아직도 빠져 있어요.◎ 박정호 > 그렇죠. 그 화요일 밤에.◎ 박주민 > 예. 헌재에 의해서 윤석열이 했던 핑계에 대한 판단은 헌재가 했죠. 예를 들어서 뭐 입법 독주 아니다. 뭐 탄핵을 많이 해서 그것도 아니다. 예산에 대해서 한 것도 말이 안 된다라고 다 부정은 했어요. 부정선거 그것도 아니다. 쭉 아니에요. 그러면 뭔데. 이게 나와야 되는데, 이 부분이 과연 오늘 발표할 때 좀 담겨있느냐 이게 제가 궁금한 거예요.◎ 박정호 > 궁금하네요.◎ 박주민 > 그리고 그게 이제 실질적으로 되게 중요한 영향을 미칠 게, 요즘도 장동혁 같은 사람들은 그 당시 윤석열이 했던 얘기를 반복하거든요. 그래서 계엄을 했다, 그래서 뭐 했다, 그래서 뭐 했다. 똑같이 반복하고 있어요.◎ 박정호 > 민주당 때문이다, 뭐 이런 얘기를 사실상.◎ 박주민 > 민주당 때문이다 이 얘기를 하고, 이게 또 보수 진영에서 상당히 설득력 있는 마치 담론인 것처럼 받아들여지고 있어서, 이 부분에 대한 뭔가 판단이나 뭔가 나오면 좋을 것 같은데 과연 나올까라는 궁금증이 좀 있고요. 두 번째는 박성재가 구속이 안 되면서 과연 검찰, 검찰은 이때 내란에 어떻게 기여했는지, 이 부분이 어느 정도 담길지 이런 부분이 지금 사실 궁금합니다. 특히 이제 특검에 파견돼 있었던 많은 검사들이, 특히 김건희 특검이 그렇긴 했지만, 수사에 대해서 소극적이었다. 특히 검찰 관련된 수사에 대해서는 소극적이었다. 이런 얘기를 했기 때문에 이 부분이 또 어느 정도가 담길지가 되게 궁금합니다. 근데 지금까지 언론 보도에 보면 이 부분이 별로 없어요. 심우정도 그냥 경찰로 내린 거 아닙니까? 심우정 관련돼서도.◎ 박정호 > 네. 조은석 특검이 이런 국민들의 궁금증을 풀어줄 수 있을지 저희 오마이TV가 여러분과 함께 실시간으로 보여드립니다. 함께해주시고요.◎ 박주민 > 근데 뭐 첫 번째 두 번째 관련돼서도 보면 최근에 언론 보도 나온 거 보면 뭐 김건희가 직접 박성재한테 문자를 보냈다든지 윤석열이 이원석 총장부터 된 그 수사라인을 뭐 경질하려고 했다든지. 뭐 그런 문자와 이런 내용이 막 공개되고 있잖아요. 그러면서 이제 내란이 일어난 거기 때문에 이 메커니즘과 과정도 한번 좀 규명이 됐으면 좋겠는데 어느 정도 될지는 모르겠어요.◎ 박정호 > 알겠습니다. 지켜봐야겠고. 수사는 이렇게 이제 마무리되고 있고 결국 중요한 건 또 재판 아니겠습니까? 내란전담재판부 이거, 지금 언론 통해서 나오는 거는 뭐 21일, 22일 이렇게 한다. 뭐 상정한다. 근데 당세는 어떻게 좀 얘기를 하고 있습니까? 지도부가 의원들한테 어떻게 얘기하고 있습니까?◎ 박주민 > 지금 뭐 지도부한테 위임된 뒤에 지도부가 이걸 의원들한테 설명하는 자리는 없었어요. 이렇게 하겠다라고 설명하는 자리는 없었는데 추측을 좀 해보면 최근에 이제 뭐 대통령님과 원대, 당대표 이렇게 세 분이서 식사를 하셨잖아요. 그때 뭐 여러 가지 이제 사안에 대한 의견 일치를 봤다라고 얘기를 하고 계시니까. 그리고 또 보도를 보니까 우상호 수석이나 이런 사람들이 내란전담재판부는 항소심부터 하는 것으로 얘기했다, 뭐 이렇게 또 말씀들을 하시는 것 봐서는 그 정도로 가닥을 좀 탄 거 아닐까 정도 생각을 하는 거죠. 다만 아까도 말씀드렸던 대로 지도부가 직접 의원들한테 이렇게 저렇게 뭐 하기로 했다 이렇게 설명한 바는 없어서 그냥 추측을 하고 있을 뿐입니다.◎ 박정호 > 추측만 하고 있는 상황이지만 어쨌든 연내에 처리될 가능성이.◎ 박주민 > 연내에 처리는 될 것 같아요.◎ 박정호 > 처리된다. 연내에 처리된다. 알겠습니다. 연내에 처리되는 상황. 저희가 계속해서 국회를 주목을 좀 해봐야겠군요. 필리버스터 또 이제 21일부터 할 걸로 예상이 되겠네요.◎ 박주민 > 필리버스터 하겠죠. 근데 진짜, 하 나 진짜.◎ 박정호 > 근데 이거 글쎄요. 거의 뭐 사람이 없던데요, 하면.◎ 박주민 > 필리버스터 할 때 국민의힘이 심지어 0명. 발언하는 사람 빼고 0명일 경우도 있어요. 그래서 저희가 예전에는 조를 그냥 상임위 단위로 짰다가, 상임위 단위로 짜기에도 너무 많이 들어간다. 너무 소모된다 그래서 상임위 별로 두 개씩 조를 나눴어요. 그래서 저희들도 소모되지 않게 하려고. 근데 이런 식으로 필리버스터 하는 게 맞는지 모르겠어요. 사안에 관련된 발언도 아니고 본인들은 좌석을 거의 지키지도 않고. 그냥 반대 토론이라기보다는 그냥 의사 방해로 목적으로만 쓰이는 거잖아요. 물론 의사 방해의 목적도 있긴 있지만 그래도 반대 토론이라는 의미가 좀 담겨야 되는데 전혀 그렇게 진행이 안 되고 있는 모습을 보여주다 보니까. 그리고 그러면서 반면에 이제 민생법안들은 다 줄줄이 이제 발목 잡혀있다 보니까 이런 게 참 안타까운 거죠◎ 박정호 > 참 안타까운 그런 상황이다.◎ 박주민 > 그래서 법을 좀 바꾸려고 저희들이 시도하고 있어요. 필리버스터 유지를 하려면 어떤 조건을 갖춰야 되는지를 강화하는 그런 법도 좀 통과시켜볼까 하고 있는 상황입니다.◎ 박정호 > 그래요. 이거 필리버스터 볼 때마다 답답하고, 필리버스터 볼 때마다 나경원 의원이 계속 떠오르지 않을까. 그런 생각도 드는 상황입니다. 알겠습니다. 오늘 박주민 의원과 정리를 해봤고요. 끝으로 이제 가시기 전에 못다 한 말씀 있으면 한마디 듣고 마무리하겠습니다.◎ 박주민 > 뭐 제가 지난주에 출마 선언했으니까요 관련된 말씀을 좀 드릴 필요가 있을 것 같습니다. 아까도 말씀드렸던 대로 서울이 굉장히 이제 대한민국의 최고 자부심이 담길 수밖에 없는 그런 도시가 됐습니다만, 최근에 서울의 모습은 활력을 잃고 수축되는 모습을 오히려 보여주고 있습니다. 그리고 서울 안에 거주하는 분들은 삶이 편안하다라고 하시기보다는 고되다라고 말씀을 하시고 계신 상황이에요. 근데 이제 도시가 경쟁력을 가지려면 도시 안에 있는 사람들이 편하게 살면서 마음껏 도전할 수 있어야 됩니다. 그래서 제가 기본 특별시, 그거를 통한 기회 특별시라는 걸 내걸었고요. 정책에 대해서는 이제 아마 이번 주부터 제가 생각하는 정책들을 발표해나갈 건데, 그런 취지로 출마 선언을 했고요. 진짜 확실하게 서울을 기본 특별시, 기회 특별시로 바꿔서 세계 도시경쟁력 지수로는, 만약에 제가 서울시장이 된다면 임기 내 3위. 아시아를 넘어 뉴욕과 런던과 경쟁하는. 경쟁력도 있으면서 시민도 살기 좋은 그런 도시를 만들어나갈 자신이 있다라는 말씀 드리겠습니다. 많은 응원 부탁드리겠습니다.◎ 박정호 > 알겠습니다. 여기까지 들어보겠습니다. 의원님, 말씀 잘 들었습니다.◎ 박주민 > 네. 감사합니다.