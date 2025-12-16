어쩌면 뼈를 묻을 곳, 군산에 대한 이야기를 썼습니다

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.
겨울 비가 소리 없이 내리고 있었다. 평소보다는 다른 복장으로 우산을 받쳐 들고 군산 한길문고로 향하고 있었다. 행사가 있는 날이다. 다름 아닌 '한길 통신: 군산 이야기' 출판회를 하는 날이다. 군산 이야기 책이 나오게 된 동기는 한길문고 최영건 상주 작가가 한길문고에 일곱 달 동안 출근하면서 군산에 대해 더 많이 알게 되면서다.
그 사이 한길문고가 100년 가계라는 걸 알게 되었고 백년처럼 긴 긴 시간이 흐른 뒤에도 계속 이어 나갈 이야기를 기대하면서 '한길 통신: 군산 이야기'가 출간된 것. 군산에서 글 쓰는 작가들에게 공모를 하고 원고를 받아 한길문고를 중심으로 군산 시내에서 소개하고 싶은 이야기들을 모았다.
나는 80대 나이임에도 호기심이 많고 도전하길 좋아하는 성향을 가진 사람이다. 이번 출간 모임에도 신청하고 글 쓴 원고를 보냈다. 감사하게 책 속에 내 글도 올라갔다. 아무것도 하지 않으면 아무 결과도 없다는 걸 늘 실감한다. 나이 듦이란, 세상에 남겨질 시간이 짧다는 것, 내가 좀 더 열심히 살아야 하는 이유다.
실은 나는 군산 사람은 아니다. 내가 낳고 자란 고향은 전주다. 어쩌다 군산 사람 남편과 결혼을 해서 지금까지 군산에서 살아가고 있다. 딸 넷을 낳아 기르고 살아온 세월이 무려 반세기가 넘는 57년이다. 태어나지는 않았지만 이제 군산이란 도시가 낯설지 않아 지금은 고향처럼 친근하다.
어쩌면 죽어서도 뼈를 묻어야 할 곳이이다. 사실 군산에서 살면서도 아이들 키울 때는 군산의 구석구석 얽힌 이야기를 알지 못하고 살아왔다. 늘 다니던 곳만 다니는 생활권이 전부였다. 글을 쓰면서 군산에 대해 더 깊이 알게 되었고 공부하는 계기가 되었다.
이번 <한길통신 : 모두의 군산 이야기> 출간은 나름 나에게 의미가 있다. 군산을 기억하는 장소에 대한 이야기, 군산에 대한 애정을 더 느끼도록 기억하고 싶은 책이다. 군산은 특별한 지역으로 숨은 이야기가 많은 도시다.
일제 강점기 때는 쌀을 수탈 당하는 아픈 역사가 있는 곳이 군산. 해방이 된 이후에도 적산 가옥의 철거를 비켜가고 지금도 일제 잔재의 적산 가옥들이 남아 있어 시간이 멈춘 듯 관광객이 '시간 여행' 으로 찾아오는 곳이다. 어쩌면 군산이란 도시는 아직도 내가 모르는 숨은 이야기가 많이 남아 있다.
세상에는 알아야 할 것도 많고 공부해야 할 일도 많다. 나이 탓만 하면서 티브이 앞에서 남의 이야기만 듣다가 생을 마감한다면 이 보다 더한 낭패가 어디 있을까. 나는 공부하는 걸 즐긴다. 세상에 공부처럼 재미 있는 일이 어디 있을까. 그래서 지금도 나는 글쓰기도 멈추지 않고 젊은 사람들과 일주일에 한 번 한길문고에서 글쓰기를 하고 있다.
자칫 외롭고 허무할 나이지만 나는 아직도 해야 할 일이 많아 바쁘다. 어제 출판회도 나처럼 나이 든 사람은 눈 씻고 찾아보려고 해도 없었다. 책 출간에 참여한 사람은 열여섯 명이다. 그 사람들 모두를 불러 내어 기억상이란 이름으로 상장과 한길문고 마일리지 삼만점을 상품으로 나누어 주었다. 책 선물도 받았다. 이 보다 즐거운 일이 어디 있는가.
이 나이에 글 쓰고 원고료도 받는 작가라고 불리고 있으니 생소하지만 그 말에 감동한다.
상을 받고 모두 한 마디씩 소감도 말을 한다. 각자의 생각대로, 한길문고라는 책방이 있어 이처럼 멋진 기획을 하고 글 쓰는 사람들에게 기회도 주는 사장님의 반짝이는 생각이 너무 고맙다. 우리 동네에 백년 넘은 서점이 있다는 자체가 놀랍고 자랑스럽다.
이처럼 자랑스러운 도시에서 살고 있다는 것이 나는 참 좋다. 앞으로 군산을 더 알아가는 이야기를 글로 남겨 기억하도록 해보려 한다. 나는 군산을 사랑한다. 이곳 나운동과 한길문고는 삶의 터전이며 나의 놀이터요 배움의 장소다.
덧붙이는 글 | 이 기사는 기자의 개인 브런치에도 실립니다. 우리 동네에 한길문고가 있어 문학을 좋아하는 사람들이 모이고 각종 문화 행사에 동참할 수 있어 축복입니다.