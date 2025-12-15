"나만 억울한 게 아니구나" 학교폭력 피해자 부모들의 치유

큰사진보기 ▲학폭피해자 학부모 자조모임 ⓒ 박이연 관련사진보기



우리 사회에는 한부모, 노인, 성폭력 피해자, 자살 유족 등 다양한 종류의 자조모임이 있다. 필자는 현재 학교폭력피해가족협회(학가협)에서 주최하는 학교폭력 피해자 학부모 자조모임 회원으로 활동하고 있다.피해 당사자인 아이들을 케어하는 부모 또한 심리적 지원이 필요하다. 이곳에 모인 학부모는 같은 상처를 갖고, 투쟁하듯 삶을 살아가는 사람들이다. 학교폭력은 당사자와 그 가족들만이 공감할 수 있는 깊은 슬픔과 억울함이 있다. 그 마음을 서로 위로하며 앞으로 나아가기 위해 이 모임에 참석하는 것이다. 학폭 피해자 부모를 위한 자조모임은 학가협이 유일무이하다. 그래서 더 소중하다.지난 14일은 서울 이화여대 한 쿠킹 스튜디오에서 요리 활동이 진행되었다. 한 곳에서는 학부모 자조모임이, 다른 곳에서는 피해 학생과 대학생의 1대 1 멘토링 프로그램이 진행되었다. 이 모임을 통해 피해 학생과 학부모가 나란히 외출을 하고, 모두가 힐링하는 귀한 시간이다.이날 모임에서는 간단한 샌드위치 만들기를 진행한 후, 대화의 장이 마련되었다. 놀랍게도 이 모임에는 아빠들의 참석률이 높고, 부부 동반도 많다. 그만큼 학교폭력이 가정에 미치는 영향이 크다는 반증이기도 하다.: "운전기사 역할로 왔다가 아내에게 끌려오듯 이 모임에 참석하게 되었다. 주말 부부로 지내기 때문에 아이의 학교폭력 피해 사실을 뒤늦게 알았다. 주말에 만난 아이는 아빠와의 놀이를 회피하고, 아내와의 대화도 줄었다, 집안 분위기도 다운되었다.그러던 참에 아내가 자조모임에 나가자고 말했다. 처음에는 '내가 여기 왜 왔지?' 생각이 들었다. 모임 초반부에는 다른 사람들의 말을 듣기만 했는데도, 가슴이 먹먹해져 왔다. 이 모임에 오면서 처음으로 아이의 표정과 기분을 관찰하게 되었고, 모임 후 아이가 밝아지는 것을 보며 '내가 할 수 있는 게 뭘까?' 고민하기 시작했다.가족의 한 구성원이지만, 나는 제삼자의 입장이었다. 모든 것을 아내에게 맡기고 지켜보기만 했다. 모임 후 '먹고사는 게 전부는 아니구나'를 깨달았다. 가족의 진정한 구성원으로, 아빠로서, 남편으로서 나의 자리를 재정립하기 시작했다. 이 모임에 나온 지 어느덧 3년 차에 접어들고 있다. 그때 그 시점에 이 자조모임이 없었다면, 지금의 우리 가족이 유지되지 않았을지도 모르겠다는 생각이 들었다. 지금도 제자리를 찾아가는 과정에 있지만, 이 모임을 통해 아이도 부모도 심리적으로 지지를 받고, 회복되고 있음에 감사하다.": "모임에 참여하면서 아이를 객관적으로 바라보는 계기가 되었고, 아이가 얼마나 아픈지, 고군분투하며 애쓰고 있는지를 알게 되었다. 주말 부부이던 우리 가족은 학가협에서 주최하는 힐링 가족 캠프를 통해 유대감을 회복할 수 있었다. 다른 가족 및 지인들에게 공감받기 어려운 주제의 이야기를 이곳에서는 나눌 수 있었고, 위로와 지지를 받을 수 있었다. 3년째 꾸준히 아이와 부모가 모임에 참석하며 오늘의 우리 가족이 존재할 수 있었다.": "학교폭력 피해자의 연대가 필요함을 느끼고, 온라인 검색을 통해 학가협을 알게 되었다. 아이와 부모가 한 달에 한번 이 모임을 위해 외출하는 그 시간이 소중하다. 피해자끼리 마음을 나누며, 서로에게 자연스레 녹아들고, 그 안에서 힘을 얻게 된다. 말하지 않아도 서로의 상처를 이해해 주는 것이 소중하다.": "학폭 후 인터넷 검색을 통해 학가협을 알게 되었고, 아내와 상의 후 자조모임에 참석하게 되었다. 아이가 피해를 당한 후 '부모로서 어떻게 대처해야 하지?' 생각을 하며 고민했는데, 선배 부모들의 이야기를 들으며 그 숙제가 자연스레 해결되었다. 모임을 통해 다른 부모들과 연대하며 부모의 상처도 조금씩 회복되기를 바란다. 아울러, 아이가 지금 학교를 잘 못 가고 있는 상황인데, 멘토링 사업을 통해 아이가 단단해져 학교도 잘 가고, 사회에 자연스레 융화되었으면 좋겠다.": "학폭위에 가면 모든 문제가 해결될 줄 알았는데 그게 끝이 아니었다. 학폭은 피해 당사자뿐 아니라 가족들까지도 그 영향이 상당했다. 아이를 케어하는 엄마로서 나는 너무 억울하고 답답했다. 상담사에게 '살려달라'고 호소했고, 자살 사고도 빈번했다. 상담사 소개로 이 모임에 참여하면서, '나만 세상에서 억울한 게 아니다'라는 것을 알게 되었고, 그 사실이 위로가 되었다. '다들 살려고 뭉치는구나'하는 생각도 들었다. 혼자서 이야기를 끌어안고 있을 때는 자기만의 사고에 갇혀 피해의식이 더 커지는데, 모임에서 이야기를 나누면서 객관화가 되었고, 조금씩 회복하고 있다. 이 모임을 통해 위로를 받고 회복하며, 학폭법의 제도적인 문제에 대해서도 함께 연대하면 좋겠다.": "학폭 전문 대안학교인 '해맑음센터'에 아이를 보낸 후 학가협을 알게 되었다. 피해 학생도, 그 학생을 케어하는 엄마도 함께 우울하다. 피해 학생의 회복을 위해 다양한 병원과 치료를 다니면서도, 나 자신을 위해서는 정신과 약을 먹는 게 다였다. 그런데 이 모임은 아이가 아닌 '나'를 위한 모임이었다. 그 자체만으로도 좋았다. 내가 숨 쉴 수 있는 공간이 생긴다는 것, 나의 아픔과 힘듦을 공감해 줄 수 있는 다른 누군가가 있다는 것이 좋아 이 모임에 참석했다.": "학폭 후 아이를 지켜보며 '이건 아닌 것 같다'라는 생각이 들어 자조모임에 참석하게 되었다. 학가협은 드림스타트의 상담사를 통해 알게 되었다. 학교나 우리 사회가 학교폭력 피해자를 어떻게 도와주어야 하는지를 함께 고민하고 모색해야 한다고 생각한다. 자조모임 2년 차로서 피해자 가족들에게 말하고 싶다. '우리에게는 큰 힘이 있다.'": "아이만큼 부모의 위로가 필요하기 때문에 이 모임에 참석하게 되었다. 피해 사실을 아는 순간부터 부모의 고통은 시작된다. 심의 준비와 심의 후 피해 학생의 케어는 온전히 부모의 몫이다. 황량한 모래 벌판 위에서 부모는 이 문제를 해결하기 위해 전사처럼 앞으로 나아가며 에너지를 소진한다. 그런 부모를 위한 조치가 학폭법에는 없다. 오직 모임을 통해서 자기의 고통을 나누며 스스로 극복해나가야 한다. 같은 피해를 입은 가족을 만나는 것 그 자체만으로도 위로가 되고 힘이 된다."이날 피해자 많은 학부모가 모여 함께 이야기를 나누며 또 한 번 위로의 시간을 가졌다. 이야기를 한다고 해서 문제가 해결되지는 않는다. 그러나 같은 아픔을 지닌 사람의 따뜻한 눈빛과 말 한마디, 포옹 한 번이 그 어떤 약보다도 강력한 치료 효과가 있다. 이 자조모임을 통해 학교폭력 피해 가족들이 더 단단해지고, 회복되기를 바란다. 아울러 학교와 사회가 학폭 피해자 가족들에게 따뜻한 관심을 가져주기를 희망한다. (학교폭력피해자가족협회, 02-528-8118)