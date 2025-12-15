일본 노동금고 70년의 연대, 미조직 노동자 금융 소외 해법을 묻다

큰사진보기 ▲일본 노동금고협회 앞에서(사)풀빵 일본 선진지탐방단 ⓒ 한영섭 관련사진보기

큰사진보기 ▲일본 노동금고와 (사)풀빵의 교류 ⓒ 한영섭 관련사진보기

큰사진보기 ▲일본 노동금고 설립이념노동금고설명 PPT 자료 ⓒ 전국노동금고협회 관련사진보기

지난 2025년 12월 9일, 노동공제연합 (사)풀빵 선진지 탐방단(이경옥 공동대표, 신언직 노동공제학습원장, 한영섭, 김순미, 김보영, 황혜원)은 일본 도쿄에 위치한 전국노동금고협회(로킨협회)를 방문했다. 현지에서 일본 협동조합연개기구(JCA) 이토지로 상무이사의 중계와 노동공제연구소 김형미 정책위원의 통역으로 원활한 소통을 할 수 있었다.이 만남은 한국의 미조직 노동자 증가와 금융 불안정이라는 현안을 일본 로킨(ろうきん)의 70년 역사에 비추어 성찰하는 중요한 계기였다. 로킨은 노동과 협동의 연대로 구축된 거대 금융 시스템으로, 금융이 어떻게 사회적 안전망이 되는지에 대한 명쾌한 해답을 제시하고 있다.로킨의 출발은 제2차 세계대전 직후, 상업은행의 외면 속에서 고금리 사채업에 노출되었던 일본 노동자들의 절박한 현실에서 비롯되었다. 노동자가 스스로 출자해 '노동자 자신의 금융기관'을 만들자는 의지의 결과이다. 당시 약 58% 가까이 되는 높은 노동조합 조직력에 힘입어 1953년 노동금고법 제정을 통해 '비영리'와 '노동자 직접 봉사'라는 원칙을 제도화했다.로킨의 조직적 기반은 노동조합과 협동조합의 강력한 연대로 구축되었다. 로킨 회원의 대부분은 노동조합(약 80%), 생활협동조합 등 조합원으로 구성된다. 이러한 노동과 협동의 결합은 로킨을 단순한 금융을 넘어 노동자 생활 세계 전반을 지지하는 사회적 인프라로 성장시켰다.그 규모는 주류 금융기관에 견줄 만하다. 2025년 3월 기준, 로킨은 전국 13개 금고, 588개 점포를 운영하며, 예금 23조 159억 엔, 대출금 15조 9,442억 엔을 운용한다. 이는 일본 금융기관 전체에서 자금량 기준 상위 11위에 해당하는 방대한 수준이다. 로킨은 자기자본비율 15.83%를 유지하며, 복지 목적의 금융협동조합이 시장에서 충분한 경쟁력과 건전성을 가질 수 있음을 증명하고 있다.로킨 운영의 핵심은 명확한 복지 금융 철학에 기반한다.첫째, 비영리 원칙이다. 로킨은 잉여금을 주주에게 배당하지 않고, 조합원 복지 향상과 공익 목적에 재투자한다. 이 잉여금은 생활안정기금, 재난 지원, 금융교육 등의 형태로 다시 노동자 사회에 환원된다.둘째, '노동자 직접 봉사' 원칙이다. 로킨의 대출 중 98%는 노동자의 주택, 교육, 생활 안정 자금에 집중된다. 특히, 재난 상황에서는 신속한 긴급대출과 상환 유예를 제공하며, 노동자의 생활 기반이 흔들리지 않도록 돕는 핵심 기능을 수행한다.셋째, 생활 응원 운동이다. 로킨은 금융 상품 판매를 넘어, 매년 수만 회의 금융 리터러시 교육을 통해 노동자들의 금융 이해도를 높이고, 다중 채무 등 부채 문제 해결에 적극적으로 개입한다. 이는 '누구도 소외되지 않는 금융 포용(金融包摂)'이라는 로킨의 이념을 실현하는 구체적인 실천 방식이다.일본 로킨의 역사가 곧 성공적인 금융 복지의 교과서라면, 현재 로킨이 직면한 고민은 한국 사회가 당면한 가장 중요한 문제이다.로킨협회 관계자들은 가장 큰 과제로 '미조직 노동자의 금융 포용'을 꼽았다. 현재 로킨의 접근 체계는 노동조합과 협동조합이라는 '조직된' 틀에 대부분 기반하고 있다. 그러나 비정규직, 파트타이머, 플랫폼 노동자, 프리랜서 등 조직화되지 않은 노동자가 급증하면서, 이들은 제도권 금융에서 배제되고 있다.이 문제는 한국과 일본의 공동 과제이다. 한국 역시 미조직 노동자의 증가와 고금리 시대의 금융 불안 속에서, 청년층과 플랫폼 노동자의 금융 소외가 심화되고 있다. 주류 금융기관들은 이들을 '저신용/고위험군'으로 분류하며 이윤 추구의 대상에서 제외하고 있다. 로킨은 이들을 '금융 포용의 대상'으로 바라보며 맞춤형 상품 개발, 금융교육 강화, ESG 투융자 확대 등을 시도하고 있다.일본 로킨의 사례는 주류 금융의 외면 속에서 노동자가 스스로의 금융을 만들어 '생활 안전'을 중심으로 금융을 설계하는 것이 얼마나 강력한 사회적 해법이 될 수 있는지 보여준다. 로킨의 성공은 노동과 협동의 연대가 23조 엔 규모의 자산을 만들어내고, 그 자산이 다시 노동자 복지에 투입되는 선순환 구조를 구축했기 때문에 가능했다.한국에서도 노동자가 주인 되는 금융 시스템이 절실하다. 노동조합과 협동조합이 다시 한번 유기적인 연대를 구축하여 노동자의 자금을 모으고, 미조직 노동자까지 포용할 수 있는 '노동자를 위한, 노동자에 의한' 금융 안전망을 만들어내야 한다.일본 로킨의 70년 역사는 금융이 어떻게 사회의 안전망이 되고, 노동자의 삶을 돌보는 공공적 역할을 수행할 수 있는지에 대한 확실한 해답이다. 한국에서도 노동자 스스로가 세운 금융 시스템이 만들어져, 노동자의 생활을 지키는 든든한 울타리가 되기를 간절히 기대한다.