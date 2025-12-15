화성 산재사망 추모공간 조성, 시민추모위원과 함께

AD

화성시는 2026년 화성시근로자종합복지관(화성시 화산동 소재)일대에 화성시 산재사망 추모공간(이하 추모공간)을 조성할 예정이다. 26년 본예산에 추모공간 설계와 아리셀참사 현장표지석 비용이 반영되어 책정되었다. 공사비는 26년 추가경정예산으로 마련할 예정이다.화성시는 최근 9년간(2017~2024) 236명이 산재사망하였다. 추모공간 조성은 전국 기초지자체 중 가장 많은 노동자가 일터에서 목숨을 잃는 죽음의 도시라는 오명을 벗어나기 위한 노력 중 하나로 보인다.추모공간은 노동시민사회의 오랜 요구와 싸움의 과정이기도 하다. 2022년 화일약품중대재해 사망사고대책위는 지자체의 산재예방의무를 제기하며 산재사망 추모조형물 건립을 요구하였고, 수차례의 촉구 기자회견과 면담, 실무협의, 1인시위를 진행하였다.또 2024년 최악의 아리셀중대재해참사를 겪은 피해가족협의회는 산재사망 추모공간을 마련할 것을 요구하였다. 이제라도 화성시가 노동시민사회의 요구를 당면과제로 삼고 노동시민사회와 소통하며 추모공간을 준비하고 있는 것은 다행스러운 일이다.산재사망은 개인의 부주의나 운이 없어 발생한 사건이 아니다. 위험의 외주화 및 이주화, 다단계 하도급, 공기압박, 인원부족, 장시간 노동, 불법파견 등 사회 구조적 문제가 예방을 위한 안전장치를 소홀히 하고, 작업자의 위험을 높이는 요인으로 작용한다. 다시 말해 사회구조적인 근본적 문제가 해결되어야 산재사망은 줄어들 수 있는 것이다.추모공간은 영국과 독일에서 확인할 수 있듯이 충분히 예방 가능함을 사회적으로 확인하고, 결정 권한이 있는 사업주, 정부, 지자체에 재발방지대책을 요구하는 공간이다.추모공간에서 산재사망 노동자를 추모한다는 것은 이것이 개인의 잘못이 아니라 사회구조적 문제에서 기인되었고 사회적으로 해결을 촉구하는 행위이다.노동시민사회는 추모공간에 더 이상 일터에서 목숨을 잃는 노동자가 없기를 바라는 마음을 담은 상징물을 만들고자 3000원 이상을 후원하는 추모위원을 모집하고 있다. 한 사람이 많은 금액을 내기보다 많은 사람이 참여할 수 있게 하자는 취지에서 금액 하한을 낮게 잡았다.많은 노동자 시민의 참여가 26년 있을 공사비 추경예산이 무사하게 추진되어 추모공간이 온전하게 마련되는 것으로 이어지기를 바란다.과거, 현재, 미래가 공존하는, 시민의 접근이 용이한, 기억과 약속이 함께하는, 지속적으로 유지관리되는 추모공간을 바라는 노동자 시민은 아래링크를 통해 추모위원에 참여를 부탁드린다. (참여링크 https://forms.gle/aN93t75N1F3p19bw7)