<괜찮아, 엘리스> 영화로 만난 교사·학부모 "소통, 괜찮아!"

좋은교사운동과 참교육을위한전국학부모회가 지난 13일 오후 3시, 서울 구로의 한 영화관에서 '괜찮아, 엘리스' 공동 상영회를 열었다.

"선생님들이 학부모를 악성 민원인이 아닌 동반자라고 여겨주시면 좋겠습니다. 저희는 함께 하고 싶습니다."(강영미 참교육을위한전국학부모회 회장)

"우리 아이들 문제는 교사와 학부모가 따로 따로 고민하고 해결해선 풀리지 않아요. 서로 머리를 맞대야 합니다."(현승호 좋은교사운동 공동대표)

'괜찮아, 엘리스' 영화 화면 모습.

교사와 학부모가 한 곳에서 만나 마음을 터놓고 대화를 나눴다. 지난 13일 오후 3시, 서울 구로구에 있는 한 영화관 안에서 생긴 일이다. 이날 교사와 학부모 100여 명은 <오마이뉴스>가 제작한 영화 <괜찮아, 엘리스>(감독 양지혜)를 함께 봤다<괜찮아, 엘리스>는 지난해 대학수학능력시험 하루 전인 11월 13일 오후 7시 30분, 전국 100여 개의 극장에서 일제히 개봉한 영화다. '100개의 극장, 100명의 관객' 프로젝트를 통해서다.이 영화는 인천 강화도 '꿈틀리 인생학교'를 배경으로 한다. 여기는 행복해지기를 두려워하지 않는 학생들이 공부한 곳이다. 꿈틀리 인생학교는 <우리도 행복할 수 있을까> 책을 쓴 오연호 <오마이뉴스> 대표가 2016년 문을 연 인생 설계 학교다. 행복지수 1등인 덴마크의 '에프터스콜레(Efterskole)'의 장점을 뽑아 만든 1년짜리 대안학교다. 지난 8년간 200여 명의 학생이 이곳에서 인생을 바꿨다. 이 영화가 그리는 앨리스는 바로 이 학교에 다니는 학생들이다. 미래가 아닌 지금 당장 행복하고 싶어 하는 학생들, 이들이 바로 이 영화의 주인공이다.그런데 지난해 12.3 윤석열 내란이 국민의 행복을 앗아간 것처럼, 학생들의 행복을 얘기하는 이 영화 상영 기회도 앗아갔다.이 영화를 만든 양지혜 감독은 "지난해 11월 14일, 수능을 보고 난 친구들에게 영화를 보여주자는 포부로 영화를 개봉했는데, 개봉 한 달도 지나지 않아서 계엄이 터졌다"라면서 "계엄 정국 속에서 상영회를 중단할 수밖에 없었다. 다행히도 계엄을 극복한 정부가 들어섰는데 사실 교육 분야에서는 기대치에 미치지 못한 것 같다"라고 말했다. 그러면서 "이제 교육을 말해볼 때가 됐다는 생각에, 개봉 1주년을 맞아 상영회를 다시 시작했다. 이 영화를 매개로 교육에 대해 다시 생각하는 계기가 되었으면 좋겠다"라고 바람을 전했다.이날 상영회는 교원단체와 학부모단체가 함께 연 첫 번째 행사다. 좋은교사운동과 참교육을위한전국학부모회(아래 참학) 소속 회원들이 영화를 함께 본 뒤 대화를 나눴다. 스크린 앞에서 간담회도 열었다.이봉수 서울 관악중 교장은 "이제 교사와 학부모들은 우리 아이들에게 '괜찮아'라고 얘기를 해야 할 때"라면서 "최근 2~3년 동안 지인의 자녀가 스스로 목숨을 끊는 일이 벌어졌다. 지금은 정말 학생들의 정신건강이 심각한 지경"이라고 우려했다.현승호 좋은교사운동 공동대표는 "우리 아이들의 이런 문제는 교사와 학부모가 따로 고민하고 해결해선 풀리지 않는다"라면서 "교사와 학부모가 서로 머리를 맞대야 한다"라고 강조했다.이에 대해 강영미 참학 회장은 "학부모가 학교에 대한 신뢰가 없으면 아이도 불안해하고, 학교에 대한 신뢰를 하고 있으면 아이도 안정된다"라면서 "대전의 경우 요 몇 년 사이에 담임교사와 학부모 상담이 없어졌다. 선생님과 만나서 허심탄회하게 얘기하고 싶어도 그럴 수가 없다"라고 상황을 전했다. 그러면서 "이렇게 되다 보니 아이 말만 들은 학부모는 교사에 대해 오해를 하게 된다"라고도 했다.이어 강 회장은 "학부모 모임이 민원을 제기하려는 학부모와 미리 만나 오해를 풀고 수습을 한 경우도 많다. 학부모 활동이 확장될수록 '악성 민원'에 대한 자정 능력이 생긴다고 생각한다"라면서 "지금 선생님들이 학부모를 악성 민원인이라고 간주하기 전에 의견을 제시하는 동반자라고 여겨주시면 좋겠다. 저희도 준비가 되어 있고, 함께 하고 싶다"라고 밝혔다.관객석에 앉은 다른 학부모도 "교육공동체 회복이 필요한데, 그 해결책은 소통이라고 생각한다"라면서 "교사와 학부모 사이가 점점 단절되는 게 안타깝다"라고 말했다.이날 간담회를 마친 현승호 좋은교사운동 공동대표는 <오마이뉴스>에 "코로나 이후, 그리고 서이초 사건 이후, 지금 교육 현장은 교사, 학생, 학부모 서로가 서로를 향해 높은 담을 쌓고 있는 형국"이라면서 "그러나 꽉 막힌 교육 문제는 결코 교사들의 노력으로만 해결될 수 없고, 또한 학부모의 노력만으로도 해결될 수 없다. 결국 교사·학부모가 함께 대화할 때 해결될 수 있다"라고 강조했다.이어 현 공동대표는 "이번 <괜찮아, 엘리스> 공동 상영회를 통해 교사는 왜 학생들에게 괜찮다고 말하지 못하는지, 학부모는 또 왜 자녀들에게 괜찮다고 말하지 못하는지, 서로 이해할 수 있는 시간이었다"라면서 "결국 학생들을, 자녀들을 향한 마음은 교사나 학부모나 똑같다는 것을 영화를 보며 공감했다. 이 마음을 서로 확인되고 대화로 이어질 때 결국 교육 문제는 한 올 한 올 풀려 갈 수 있으리라 확신한다"라고 밝혔다.좋은교사운동과 참학은 <괜찮아, 엘리스> 공동 상영회를 전국에서 진행하는 방안을 협의하고 있다.