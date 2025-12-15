"HD현중·현대차 정규직-비정규직 차별 없는 연말 성과급을"

큰사진보기 ▲진보당 울산시당이 15일 오전 11시 시의회프레스센터에서 기잫회견을 열고 "HD현대중공업, 현대자동차는 하청, 협력업체 노동자에게 차별 없는 성과급을 지급하라"고 요구하고 있다. ⓒ 울산시의회 관련사진보기

산업수도이자 노동자의 도시로 불리는 울산에서 "지역 주력기업인 HD현대중공업과 현대자동차 등 대기업들이 원·하청, 정규직·비정규직을 가리지 않고 모든 노동자에게 차별 없는 연말 성과급을 지급할 것"을 촉구하는 목소리가 이어지고 있다.최근 한화오션이 원·하청 구분 없이 동일한 성과급 지급을 결정하고, 이재명 대통령이 이를 "바람직한 기업문화"라고 평가한 것도 이들이 목소리를 내게 된 배경이다.15일 진보당 울산시당은 시의회에서 기자회견을 열고 "현대자동차는 최근 2년간 영업이익 15조 원, 정의선 회장은 연간 1800억 원이 넘는 배당을 받았고 HD현대중공업 역시 조 단위 흑자를 기록하며 정기선 부회장은 매년 200억 원 이상의 배당을 수령하고 있다"며 "막대한 이익을 내면서도 노동자 성과급을 원·하청으로 차별하는 것은 납득하기 어렵다"며 하청·비정규직 차별 없는 성과급 지급을 촉구했다.앞서 김종훈 울산 동구청장도 입장문을 내고 "대한민국 조선산업을 대표하는 HD현대중공업도 한화오션과 같이 연말 성과급을 원하청 차별 없이 지급해 줄 것을 희망한다"고 밝혔다.김 구청장은 "우리나라 조선산업의 오래된 원·하청 차별 관행은 청년들이 조선업 현장 근무를 꺼리고 만성적인 인력난을 발생하게 하는 주요 원인 중 하나"라며 이같이 요청했다.진보당 울산시당은 "지금의 자랑스러운 울산을 만든 것은 기업 경영진의 노력과 함께 현장에서 일해온 노동자들이 있었기 때문이며 그렇기에 올 한 해 성과급을 함께 나누는 과정은 산업을 책임져 온 노동자들에게 중요한 일"이라며 "HD현대중공업과 현대자동차 등 울산 대기업들이 모든 노동자에게 차별 없는 성과급을 지급할 것을 요구한다"고 밝혔다.진보당은 특히 "그동안 성과급을 받지 못했던 물량팀과 외국인 노동자에게도 차별 없이 지급할 것을 요구한다"고 덧붙였다.진보당은 또한 "같은 일을 해도 월급과 명절비, 성과급에서 차별받는 구조를 바로잡아야 한다"며 "동일 사업장 노동자에게 차별 없이 보상하는 기업 문화는 기업 경쟁력 개선과 울산 경제에 큰 도움이 될 것"이라고 강조했다.이어 "기업은 원·하청 차별을 없애 나갈 책임이 있다"며 "한 번에 못 바꾸더라도 고민하고 실천해 정규직과 비정규직 격차를 줄여 나가야 한다"며 "제대로 된 성과급 지급부터 시작하라"고 제언했다.한편 국민의힘 울산 동구 시·구의원들은 이날 오후 2시에 "현대중공업 협력사 성과급 동일비율 지급 촉구" 기자회견을 할 것임을 예고했다.