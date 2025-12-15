메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

정치

광주전라

25.12.15 10:50최종 업데이트 25.12.15 10:50

이재태 전남도의원, 민주당 우수조례 경진대회 '최우수상'

노인 등 방문판매 소비자 피해 예방 조례, 전국 첫 제정... 당대표 1급 포상

원고료로 응원하기
더불어민주당 1급 포상 표창장 들고 정청래 대표와 기념촬영하는 이재태 전남도의원.
더불어민주당 1급 포상 표창장 들고 정청래 대표와 기념촬영하는 이재태 전남도의원. ⓒ 이재태의원 제공

전라남도의회 이재태(더불어민주당·나주3) 의원이 민주당 참좋은지방정부위원회가 주최한 '2025 지방정부 우수정책·지방의회 우수조례 경진대회'에서 광역의원 부문 최우수 조례로 선정돼, 당대표 1급 포상을 받았다.

최우수 조례로 선정된 '전라남도 방문판매 피해 예방 조례안'은 방문판매로 인한 소비자 피해를 사전에 예방하기 위해 지난 10월 이재태 의원이 전국 최초로 대표 발의한 조례다.

이 조례는 고령층을 중심으로 지속적으로 발생하고 있는 방문판매 피해 문제를 제도적으로 대응하기 위해 제정됐다. 특히 '방문판매 지킴이' 제도를 노인일자리 사업과 연계해 운영할 수 있도록 한 점에서 우수한 평가를 받았다.

AD
이재태 의원은 "조례가 현장에서 제대로 작동해 도민의 삶에 도움이 되도록 지속적으로 점검하고 보완해 나가겠다. 앞으로도 지역민의 실생활을 바꾸는 민생 정책을 만들기 위해 더 낮은 곳에서, 더 가까운 곳에서 도민의 목소리에 귀 기울이겠다"고 말했다.

이번 경진대회는 지방정부와 지방의회의 우수 정책과 조례를 발굴해 지방분권과 주민 자치를 강화하기 위한 취지로 열렸다.

이 의원은 내년 나주시장 선거 출마가 예상되는 유력한 민주당 후보 가운데 한 명이다.


#이재태#당대표1급포상

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기

김형호 (demian81) 내방

광주·전라본부 상근기자. 제보 및 기사에 대한 의견은 ssal1981@daum.net

이 기자의 최신기사백학선 치안감, 서해지방해경청 제19대 청장 취임

독자의견0

연도별 콘텐츠 보기