'함양 15좌' 마지막 도전, 영취산을 오르다

매월 1000m 이상의 함양 15개 명산을 오르는 '초보 등산러의 함양 산행일기'를 연재하고자 한다.

초보 등산러의 한 해를 마무리할 마지막 산행이 12월7일 영취산에서 이어졌다. 지난해 같은 시기 남덕유산을 올랐을 때만 해도 '마지막 산행'이 멀게 느껴졌지만, 어느새 한 산만을 남겨두고 올해의 산행 기록을 정리하게 됐다. 피날레를 장식할 산으로 선택된 영취산은 누구도 가보지 않은 산이면서 난이도가 높다는 소문이 있어 긴장감이 들었고, 마지막 산으로 부족함이 없는 코스였다.영취산은 해발 1076m로 서상면 옥산리·대곡리와 전북 장수군 번암면 지지리 경계에 자리하며 백운산을 통해 지리산으로 이어지는 백두대간 줄기 위에 있다. 우측에는 백운산, 좌측에는 남덕유산이 병풍처럼 둘러 있고 산 이름처럼 신령스럽고 빼어난 산세로 알려져 있다. 오르GO 함양 코스는 부전마을 주차장에서 시작해 약 6.1km, 3시간 정도가 소요된다. 극락바위를 지나면 조망이 크게 열리고 덕운봉을 지나면 정상에 닿는다.마지막 산행을 위해 오전 8시30분 서상으로 향했다. 마음은 비장했지만 날씨는 한겨울치고 온순했다. 부전마을은 부전계곡이 자리한 곳이라 여름 관광객이 많은데, 겨울에는 한산한 분위기 속에서 얼어붙은 계곡만이 계절을 말해주고 있었다. 주차장과 공중화장실이 잘 정비돼 있었지만 겨울 특유의 적막함이 먼저 느껴졌다.등산은 9시 30분 시작됐다. 긴 호흡으로 걷자는 다짐은 초입에서 곧 무너졌다. 시작부터 가파른 경사가 이어졌고 길 정비가 거의 되어 있지 않아 리본만 의지한 채 야산을 오르듯 걸어야 했다. 초보라면 초입 30분이 꽤 당황스러울 수 있는 구간이었다. 흙길을 한참 올라서야 조금 덜 위험한 길로 접어들었고, 능선을 만날 때까지 오르막이 이어졌다. 날씨가 좋아 위험하지는 않았지만 낙엽이 가득 쌓여 하산길이 벌써부터 걱정됐다.커다란 바위들을 넘나들다 보니 멀리 극락바위가 모습을 드러냈다. 근처 사찰도 보였고, 바위가 가까워질수록 정상까지 절반은 온 듯한 감이 왔다. 표지판이 거의 없다 보니 극락바위만이 위치를 가늠하는 기준이 됐다. 이 지점부터 숲이 열리고 시야가 확 트이면서 겨울 산의 경관이 힘든 숨을 잠시 잊게 했다. 옅은 안개가 살짝 아쉬웠지만 넓게 터진 조망은 충분히 매력적이었다.덕운봉에 도착하자 풍경은 더 웅장해졌다. 여기서 모두가 입을 모아 "지리산이나 남덕유산보다 더 힘든 것 같다"고 말할 정도로 산세는 만만치 않았다. 초겨울이라 이 정도지, 한여름이라면 상상도 하고 싶지 않은 난이도였다. 바위 구간이 많고 위험 요소가 많아 안전하게 걷는 것이 최우선이었다.덕운봉에서 잠시 휴식을 취한 뒤 정상으로 향했다. 생각보다 거리가 길어 '이제쯤 도착했나' 싶다가도 다시 능선이 이어졌고, 강한 바람이 몰아치는 구간에서는 벤치가 여러 개 나타나 잠시 앉아 쉬는 사람들의 모습이 그려지기도 했다. 실제로 많은 등산객이 정상을 오른 뒤 이곳에서 점심을 해결하는 듯 보였다. 우리도 그랬다.정상비석이 보였을 때는 오후 12시30분, 정확히 3시간이 지나 있었다. 백두대간 정상석은 백운산에서 마주했던 것과 같은 형태로 서 있었다. 반대편 장수군에서 올라오는 코스도 분명하게 보였다. '오르GO 함양' 코스 중 가장 '하드코어'한 산이라는 느낌이 들 만큼 난이도는 높았지만, 백두대간의 상징성과 탁월한 조망, 바위들의 장쾌한 형태는 그만큼의 성취감을 전달했다.아쉬운 점도 뚜렷했다. 지금까지 다녀온 산행 중 쓰레기가 가장 많았고 정상 부근에는 버려진 담배꽁초도 적지 않았다. 산에서의 흡연은 상식적으로 이해할 수 없는 행위라 더 아쉬움이 컸다. 또한 등산로 정비는 정상 주변부터 시작된 듯 보였고 표지판도 거의 없어 초보자에게는 혼란을 줄 수 있는 환경이었다. 하산길에서는 두 차례나 잘못된 방향으로 내려가 시간을 한 시간 이상 지체했고, 제산봉 인근에서는 특히 혼란스러운 구간이 많았다. 예상치 못하게 헤맨 탓에 물까지 바닥나 고생이 컸다. 초입 구간 역시 등산 초보가 내려오기에는 상당히 위험해 보였고, 낙엽이 쌓이는 겨울에는 어느 정도의 손질이 필요해 보였다.올 한 해 산행 기록을 마무리하며 다시 돌아본 영취산은 조금 더 격렬한 산행을 원하는 이들에게 충분히 추천할 만한 산이었다. 난이도는 높았지만 그만큼 큰 보상을 주는 산이었다. 다음에 다시 찾게 된다면 등산로 정비가 조금 더 나아져 있기를 기대하며 올해 마지막 산행을 마무리했다.12월 7일 영취산 산행을 끝으로 '오르GO 함양'의 1000m 이상의 고산 15개 산행을 모두 완료했다. 1년4개월 동안 이어온 여정을 돌아보니 지난날들이 한꺼번에 떠오르며 묘한 뭉클함이 밀려왔다. 까마득하게 느껴졌던 삼봉산에서 시작해 설산의 남덕유산, 우연히 나선 대봉산, 대형 산불 이후의 지리산, 숨이 턱 막히던 여름 산행까지 그 시간들은 모두 소중한 기록으로 남았다. 하산 후 함께 나눴던 식사와 막걸리 한 잔도 여전히 또렷한 기억 속에 자리한다.중간중간 다른 지역의 유명한 산도 찾았지만, 되돌아보면 함양의 산들은 지리산과 남덕유산을 제외하고도 난도가 결코 낮지 않았다. 오히려 산마다 개성이 뚜렷해 걸을수록 매력을 느끼게 했다. 15개 산을 모두 넘고 나니 '초보다'라는 딱지를 떼도 될까 하는 생각도 스쳤지만, 산에 임하는 마음만큼은 언제나 초보 때의 긴장과 존중을 잃지 않아야겠다는 다짐이 들었다. 산은 그만큼 존중받아야 할 존재였고, 그 앞에서 겸손해지는 법을 배웠다.1년 4개월 동안 포항 출신인 바다 사람인 내가 바다보다 산을 더 찾게 됐고, 영화광이던 내가 영화관보다 산을 더 자주 가게 됐다. 등산은 어느새 내 삶의 중요한 축이 되었고, 그 중심에는 '오르GO 함양'이 있었다. 무엇보다 안전하게 함께 걸어준 팀원들에게 고마움과 수고했다는 말을 전하고 싶다. 그리고 또 한편으로는 앞으로도 계속 함께 고생하자고 말하고 싶다.함양에는 1000m 이하여도 빼어난 산들이 많다. 아직 전국적으로 조명을 받지 못한 산들도 있고, 내년에는 그런 산들을 독자들에게 소개하고 싶다. 또한 전국 국립공원 산들도 차근차근 소개해 볼 생각이다. <초보 등산러의 함양 산행일기>는 여기서 멈추지만, 나의 산행은 이제 새로운 출발선에 섰다고 말하고 싶다.이 기록이 산행을 망설이는 누군가에게 작은 용기가 되고, 오르GO 함양을 준비하는 이들에게 부족하나마 참고가 되기를 바라며, 더 많은 이들이 함양의 좋은 산들을 즐기길 바란다.