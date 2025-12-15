정청래 "내란 공모자 실체 여전히 안갯속... 2차종합특검 필요"

큰사진보기 ▲정청래 더불어민주당 대표가 15일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

12월 14일부로 수사가 종료된 내란특검(조은석 특별검사)을 두고 정청래 더불어민주당 대표가 "여전히 밝혀야 할 의혹이 많다"면서 "노상원 수첩의 진실, 내란 공모자들의 실체는 여전히 안갯속이다. 특히 윤석열 내란의 진짜 동기가 무엇인가가 밝혀지지 않았다"고 평가하며 2차종합특검을 추진하겠다고 재차 강조했다. 내란특검은 15일 오전 10시 수사결과를 발표했다.15일 국회의사당 민주당 당대표회의실에서 열린 최고위원회의에서 정청래 대표는 "180일에 걸친 내란특검 수사가 종료됐다. 내란특검은 내란 핵심 가담자 24명을 재판에 넘겼다"면서 "지귀연 재판부의 엉터리 법 해석으로 구속취소됐던 윤석열을 재구속시키는 성과를 거뒀다. 분명 의미 있는 진전"이라고 평가했다.그럼에도 아직 멀었다는 전망을 덧붙였다. 정 대표는 "여전히 밝혀야 할 의혹이 많다"면서 "노상원 수첩의 진실, 내란 공모자들의 실체는 여전히 안갯속이다. 특히 윤석열 내란의 진짜 동기가 무엇인가가 밝혀지지 않았다"라고 짚었다. 11월 28일 종료된 순직해병특검(이명헌 특별검사)과 12월 28일 종료되는 김건희 특검(민중기 특별검사)을 두고서도 아직 밝혀야 할 의혹이 "차고 넘친다"는 평가도 덧댔다.그러면서 조희대 대법원장을 겨냥하는 것도 잊지 않았다. 정 대표는 "윤석열의 내란, 김건희의 비리, 채해병 사건 구명 로비의 진실을 밝히는 데 조희대 사법부가 훼방꾼이 됐다는 국민적 인식고 분노가 높다"면서 "(내란중요임무종사 혐의를 받는) 추경호, 박성제 등의 구속영장이 줄줄이 기각된 것도 납득하기 어렵다"고 꼬집었다.정청래 대표는 "오늘의 범죄를 덮는 순간 내일의 범죄는 더 대담해진다"면서 "내란청산은 단순히 어제의 죄를 단죄하는 것이 아니다. 현재까지도 진행 중인 내란을 저지하는 일이며 미래의 헌정 파괴를 막는 안전 장치"라고 말했다. 이어 "대한민국 민주주의를 파괴하는 반헌법세력에게는 그 어떤 관용도 있어서는 안 된다"라고 덧붙였다.정 대표는 "이재명 대통령께서 조금 길고 지치더라도 치료는 깨끗하게 해야 한다고 강조했듯 완전한 내란청산에 있어 당정대가 국민과 한마음으로 최선을 다하겠다"면서 "국민께 약속드렸듯이 내란전담재판부 설치와 3대 특검이 마무리하지 못한 내란 의혹에 대한 2차종합특검을 추진해야 한다. 당정대가 원팀으로 똘똘 뭉쳐 남은 의혹을 철저히 밝혀내겠다"라고 강조했다.