[수사결과 발표 전문] "반대세력 제거, 권력 독점·유지 목적으로 비상계엄 선포"

▲조은석 특검이 15일 서울 서초구 서울고검에서 윤석열 전 대통령의 비상계엄 선포 동기와 최초 준비 시점 등을 포함한 수사 결과를 발표하기 위해 브리핑룸으로 들어서고 있다. ⓒ 공동취재사진 관련사진보기