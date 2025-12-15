큰사진보기 ▲영남마사, 생림면에 이웃돕기 100만원 상당 후원품 기탁 ⓒ 김해시청 관련사진보기

김해시 생림면행정복지센터는 관내 기업체 영남마사(대표 문효수)에서 연말 어려운 이웃을 위해 100만원 상당의 김(40세트)를 기탁했다고 15일 밝혔다.문효수 대표는 "식사를 챙기기 어려운 이웃들에게, 작게나마 도움을 드리고 싶었으며, 기부를 할수록 마음이 따뜻해지는 것을 느껴 정말 보람차다"며 "앞으로도 꾸준하게 이웃사랑을 실천하는 기업인이 되겠다"고 말했다.이창수 생림면장은 "기탁해 주신 물품은 관내 이웃에 잘 전달하겠다"고 말했다.