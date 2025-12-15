사회부산경남한줄뉴스 25.12.15 08:52ㅣ최종 업데이트 25.12.15 08:52 영남마사, 생림면에 이웃돕기 100만원 상당 후원품 기탁 윤성효(cjnews) 글씨 크게보기 글자 크기조절 가 가 가 가 인쇄 원고료로 응원하기 추천 댓글 공유 큰사진보기 ▲영남마사, 생림면에 이웃돕기 100만원 상당 후원품 기탁 ⓒ 김해시청 관련사진보기 김해시 생림면행정복지센터는 관내 기업체 영남마사(대표 문효수)에서 연말 어려운 이웃을 위해 100만원 상당의 김(40세트)를 기탁했다고 15일 밝혔다. 문효수 대표는 "식사를 챙기기 어려운 이웃들에게, 작게나마 도움을 드리고 싶었으며, 기부를 할수록 마음이 따뜻해지는 것을 느껴 정말 보람차다"며 "앞으로도 꾸준하게 이웃사랑을 실천하는 기업인이 되겠다"고 말했다. 이창수 생림면장은 "기탁해 주신 물품은 관내 이웃에 잘 전달하겠다"고 말했다. #이웃돕기 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 윤성효 (cjnews) 내방 아이콘구독하기 오마이뉴스 부산경남 취재를 맡고 있습니다. 이 기자의 최신기사두산에너빌리티, 카타르 가스복합발전 주기기 수주 갤러리 오마이포토 다크투어 도슨트로 나선 우원식 국회의장 1/17 이전 다음 이전 다음 송언석 "되는 일도 없는데 자꾸 사진만?" 조국, 장동혁 면전서 "윤석열·부정선거·사이비·극우랑 절연하라" 추경호 국민의힘 전 원내대표, 영장실질심사 출석 윤석열 퇴진 전국 대학생 시국회의, 내란외환세력 청산 촉구 독자의견0 Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.