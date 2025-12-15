'대통령이 밀반출 수법 홍보한 꼴'이란 이학재의 비판에, 누리꾼 "구차해"

큰사진보기 ▲국토교통부 기관 업무 보고 자리에서 이재명 대통령의 질문에 답하고 있는 이학재 인천공항공사 사장 ⓒ KTV 유튜브 갈무리 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 독립언론 '아이엠피터뉴스'에도 실립니다.

지난 12일 국토교통부 업무보고 자리에서 이재명 대통령으로부터 거친 질책을 받았던 이학재 인천국제공항공사 사장이 14일 자신의 페이스북을 통해 작심한 듯 억울함을 토로했습니다. 대통령의 공개적인 면박이 있은 지 이틀 만입니다.임명직 공공기관장이 인사권자인 대통령의 지적에 대해 공개적인 공간에서 조목조목 반박하는 것은 매우 이례적인 일입니다.이 사장은 먼저 지난 주말 겪은 심경을 밝혔습니다. 그는 "지난 금요일 이후 주말 동안 수많은 지인으로부터 연락을 받았다"라며 "대통령님의 힐난을 지켜보신 지인들에게는 아마도 '그만두라'는 의도로 읽힌 듯하다"라고 했습니다.사실상 대통령의 질책이 '사퇴 압박'으로 비칠 정도로 수위가 높았음을 시사한 것입니다. 당시 이 대통령은 이 사장에게 "임기가 언제까지냐", "써 준 것만 읽는다", "업무 파악도 못 한다"는 등의 발언을 쏟아낸 바 있습니다.이 사장은 글을 올린 이유에 대해 "인천공항에는 세계 최고의 공항 전문가들이 열심히 일하고 있다"라며 "지난 금요일의 소란으로 국민들께 인천공항이 무능한 집단으로 오인될까 싶어 망설이다 글을 올린다"라고 했습니다.가장 논란이 되었던 '책갈피 속 100달러 밀반출' 지적에 대해 이 사장은 정면으로 반박했습니다. 그는 당시 상황에 대해 "당황했고 실제로 답변하지 못했다"라고 솔직하게 인정하면서도, 이는 공사의 업무 범위를 벗어난 질책임을 분명히 했습니다.이 사장은 "불법 외화 반출은 세관의 업무이고, 인천공항공사의 검색 업무 대상은 칼, 송곳, 총기류, 라이터, 액체류 등 위해 물품이다"라며 "인천공항은 위해 물품 검색 과정에서 불법 외화 반출이 발견되면 세관에 인계한다"라고 했습니다.이어 현장의 목소리도 전했습니다. 그는 "확인한 바에 의하면 인천공항을 30년 다닌 직원들도 보안 검색 분야 종사자가 아니면 책갈피 달러 검색 여부는 모르는 내용이었다"라며 대통령의 질문이 비현실적이었음을 우회적으로 비판했습니다.그러나 일각에서는 이 사장의 주장과 달리 해당 수법이 이미 널리 알려진 방식이라고 지적했습니다. 실제로 <연합뉴스> 과거 보도를 보면 '책갈피 속 달러 숨기기'는 지난 1997년에도 언론에 소개된 바 있으며, 2002년에는 인천국제공항세관에 실제로 적발된 사례가 있을 정도로 고전적인 외화 유출 수법입니다.이 사장의 글에서 가장 눈에 띄는 대목은 대통령의 발언이 오히려 역효과를 낳았다는 주장입니다.그는 "걱정스러운 것은 그 일로 온 세상에 '책갈피에 달러를 숨기면 검색되지 않는다'는 사실이 알려졌다는 점이다"라며 "이를 방지하기 위해 대통령님께서 해법으로 제시하신 '수하물 100% 개장 검색'을 하면 공항이 마비될 것이다"라고 했습니다.대통령이 생중계되는 업무보고 자리에서 구체적인 밀반출 수법을 언급한 것이 오히려 '범죄 가이드'가 되었으며, 대통령이 지시한 전수 조사는 현실적으로 불가능하다는 점을 꼬집은 것입니다. 그는 "세관과 좋은 방안이 있는지를 협의하겠다"라고 덧붙였습니다.이집트 후르가다 공항 입찰과 관련된 질책에 대해서도 이 사장은 억울함을 감추지 않았습니다. 당시 이 대통령은 입찰 관련 수요와 전망을 물었으나 이 사장이 제대로 답변하지 못하자 질타했습니다.이에 대해 이 사장은 "구체적인 답변을 못 드리고 공항 입찰이 나올 것을 대비해 준비하는 초기 단계라고 말씀드렸다"라며 "대통령님은 모든 것을 알고 싶으셨겠지만, 아직 입찰도 안 나온 사업에 대해 수요 조사 등을 할 수는 없는 상황이고, 저 또한 아직 보고를 받지 못했다"라고 했습니다. 사업 공고조차 나지 않은 미래의 일에 대해 구체적인 수치를 요구한 대통령의 질문 자체가 무리였다는 항변입니다.그는 마지막으로 "입찰 공고가 나오는 대로 예산을 투입해 수요 전망을 비롯, 입찰 준비를 철저하게 해서 타당성이 있다면 수주할 수 있도록 최선을 다하겠다"라며 "인천공항은 해외 공항 수출사업 입찰 평가 시 기술점수가 매우 탁월한 입찰 참여자다"라고 했습니다.한편, 누리꾼들은 이학재 사장의 공개 반박에 대해 관련 뉴스 댓글과 커뮤니티사이트 등에 "업무보고 자리에서는 제대로 말도 하지 못하고 나중에 변명하는 것은 구차하다"면서 "제대로 하지 못할 것 같으면 담당 직원이라도 배석시켰어야 한다"고 지적했습니다. 또한 "업무보고는 인천공항공사가 작성한 것 아니냐"라며 "입찰 공고가 나온 후에야 수요 조사를 하는 것은 대규모 사업에선 너무 느린 대응"이라고 꼬집었습니다.