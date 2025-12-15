나눔을 일상으로 실천하는 하람어린이집 교직원들

큰사진보기 ▲이번 기부에 참여한 송의숙·박명순 보조교사는 정성을 모아 마련한 성금 265만원을 전달하며 마음을 나누는 감사의 인사를 건네고 있다. ⓒ 김정아 관련사진보기

지난 12일, 장애아전문 하람어린이집(원장 한정선)의 교직원들이 매년 따뜻한 나눔을 실천하며 지역사회에 잔잔한 울림을 전하고 있다. 하람어린이집 교직원들은 장애영유아와 장애아동을 돌보는 현장에서 얻는 보람과 책임을 '함께 사는 사회'를 위한 실천으로 이어가고자, 매년 자발적으로 기부금을 모아 장애인 관련 기관과 단체에 전달해 오고 있다.2025년 연말을 맞아 교직원들의 마음이 모여 마련된 기부금 2,650,000원은 성인 장애인의 직업재활과 자립, 사회참여를 지원하는 민들레일터와 민들레주간활동지원센터를 운영하는 민들레처럼 법인에 전달됐다. 단순한 후원을 넘어, 장애인의 삶 전반을 함께 응원하고자 하는 진정성이 담긴 나눔이다.하람어린이집 한정선 원장은 "장애인의 삶은 한 개인이나 한 가정이 온전히 감당해야 할 문제가 아니라, 사회적 제도와 공동체의 관심 속에서 함께 책임져야 할 과제"라며 "하람어린이집 역시 김장 후원, 가족지원사업비, 장애아동 프로그램비 등 많은 분들의 사랑과 응원을 받으며 운영되고 있는 만큼, 감사한 마음을 사회에 다시 돌려드리고자 매년 교직원들과 뜻을 모아 기부를 이어가고 있다"고 전했다. 이어 "앞으로도 받은 사랑만큼 보답하는 하람 교사들이 되겠다"고 덧붙였다.이번 기부에 참여한 송의숙·박명순 보조교사는 "작은 정성이지만 마음을 보태고 함께할 수 있어 감사하다"며 "올해는 성인 장애인의 자립과 사회활동을 지원하는 민들레처럼에 기부하게 되어 더욱 뜻깊다. 민들레처럼의 활동을 진심으로 응원한다"고 소감을 전했다.무엇보다 현장에서의 돌봄을 넘어 사회적 연대와 책임을 실천하는 하람어린이집 교직원들의 나눔은 공동체가 지향해야 할 가치의 방향을 분명히 제시한다. 개인의 선의를 조직의 문화로 확장시킨 이들의 실천은, 나눔이 지속 가능한 사회적 책임으로 자리 잡을 수 있음을 단단히 증명하고 있다.한편, 하람어린이집은 장애영유아를 교육하고 치료하는 장애아전문어린이집으로, 장애영유아의 성장 과정뿐 아니라 전 생애에 걸쳐 제공되는 복지서비스의 중요성을 깊이 인식하고 있다. 이러한 철학을 바탕으로 수년간 장애아동 긴급생계지원금과 긴급치료비, 북한이탈주민 장애 자녀 장례비, 당진시장애인가족지원센터 가족지원사업비 등 다양한 영역에서 꾸준한 기부를 이어오고 있다.