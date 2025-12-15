겨울비에도 13만 발길·곶감 판매 3억... 논산 양촌곶감축제 성료

큰사진보기 ▲백성현 논산시장이 양촌곶감축제 현장에서 관람객들을 환한 미소로 맞이하고 있다. 백 시장은 축제 기간 사흘 내내 현장을 누비며 운영 상황을 살폈다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲양촌곶감축제 곶감 판매장에서 관광객이 곶감 농가와 이야기를 나누며 진열된 양촌곶감을 살펴보고 있다. 품질과 숙성 상태를 직접 확인하는 모습에서 현장 판매의 분위기가 전해진다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲양촌곶감축제에서 장작불에 군밤을 구워 먹는 체험이 관람객들의 호응을 얻으며 겨울 축제의 정취를 더하고 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲양촌곶감축제장에서 관람객들이 추위와 비를 피해 마련된 휴식 공간에서 잠시 쉬며 축제를 즐기고 있다. 편의성을 고려한 공간 조성이 관람객들의 호응을 얻었다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲양촌곶감축제에 전시된 양촌곶감. 청정한 자연환경에서 자란 감을 바람에 자연 건조해 깊은 단맛과 탄탄한 식감을 갖췄다. ⓒ 서준석 관련사진보기

충남 논산의 겨울을 대표하는 '2025 제23회 논산양촌곶감축제'가 14일 폐막했다. 지난 12일부터 사흘간 논산시 양촌면 양촌리 체육공원에서 열린 이번 축제에는 13만 명의 관람객이 다녀갔고, 곶감 판매액은 3억 원을 기록했다.축제 기간 중 겨울비가 내려 운영에 어려움도 있었지만, 논산시와 논산문화관광재단의 신속한 현장 대응으로 관람객 불편은 최소화됐다. 특히 곶감 판매장 전 구간을 지붕까지 덮는 천막 구조로 구성해 비와 추위를 막으면서 체류 시간을 확보했고, 이는 판매 호조로 이어졌다는 평가다.양촌곶감은 바랑산 자락의 청정한 환경에서 자란 감을 북서풍 바람에 자연 건조해 만든다. 30년 이상 된 감나무에서 수확한 원료를 사용하는 점도 특징이다. 생산량은 많지 않지만 깊은 단맛과 탄탄한 식감으로 품질 경쟁력을 갖췄다는 점이 이번 축제에서도 다시 확인됐다.축제장에서는 곶감 판매와 함께 다양한 체험 프로그램이 운영됐다. 메추리와 군밤, 떡 등을 장작불에 구워 먹는 체험 공간은 겨울 추억을 만드는 장소로 인기를 끌었고, 전 세대를 아우르는 공연과 체험 콘텐츠가 축제 전반의 완성도를 높였다.교통·주차 안내와 안전 관리, 체험 운영을 맡은 자원봉사자들의 역할도 컸다. 축제장 곳곳에는 안전도우미와 봉사 인력이 배치돼 관람 동선을 정리하고 현장을 뒷받침했다. 현장에서는 "보이지 않는 손들이 축제의 흐름을 지탱했다"는 평가가 나왔다.백성현 논산시장은 축제 기간 내내 현장을 찾았다. 낮에는 운영 상황을 점검하고 관계자들을 격려했으며, 매일 축제가 끝난 뒤에는 축제장을 순회하며 안전 상태와 미비점을 직접 확인하고 즉시 보완을 지시하는 등 축제의 마무리까지 챙겼다. 이러한 현장 중심 행보가 축제의 안정적인 운영을 뒷받침했다는 평가다.폐막식에서 심재훈 양촌곶감축제 추진위원장은 "여러분의 따뜻한 관심 덕분에 이번 축제를 안전하고 뜻깊게 마무리할 수 있었다"며 "축제를 위해 애써주신 관계자와 시민 여러분께 깊이 감사드린다"고 말했다.백 시장은 폐막 인사에서 "시작이 있으면 끝이 있지만, 끝은 또 다른 시작"이라며 "자연과 사람, 시간 속에서 피어나는 삶의 향기가 오래 남는 축제가 되길 바란다"고 밝혔다. 이어 "논산은 농업의 가치를 넘어 세계적 경쟁력을 갖춘 농촌으로 나아가고 있다"고 덧붙였다.조용훈 논산시의회 의장은 "23회 양촌곶감축제가 안전한 관광축제로 마무리돼 뜻깊다"며 "현장을 지킨 관계자와 봉사자들의 노고에 감사드린다"고 말했다.한편 '곶감 같은 달콤한 인생!'을 주제로 열린 이번 양촌곶감축제는 양촌곶감의 품질 경쟁력과 현장 대응력을 동시에 보여주며, 논산 겨울축제의 위상을 다시 한 번 확인했다.