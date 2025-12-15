유대교 행사장 총기 난사에 호주사회 충격... 어린이 등 16명 사망

큰사진보기 ▲뉴사우스웨일스주 시드니 동부에 있는 본다이 해변에서 용의자 2명이 시민들에게 무차별 총격을 가해 10여명이 사망한 가운데 응급대원들이 부상자를 구급차에 태우고 있다. ⓒ AFP/연합뉴스 관련사진보기

호주 시드니의 유명한 해변 휴양지에서 총기 난사 사건이 발생해 어린이와 경찰관 등 16명이 숨졌다.호주 경찰에 따르면 14일(현지시각) 오후 6시 45분께 뉴사우스웨일스주 시드니 동부에 있는 본다이 해변에서 용의자 2명이 시민들에게 무차별 총격을 가했다.이 사건으로 어린이와 경찰관 등 16명이 사망하고, 40명이 다쳤다. 경찰은 용의자 2명 가운데 1명을 사살했으며 다른 1명은 체포했다. 검거된 용의자는 병원에서 치료받고 있으며 중태인 것으로 전해졌다.외신과 소셜미디어에는 용의자들이 여러 발의 총기를 발사하고, 경찰 사이렌 소리가 들리며 시민들이 놀라서 다급하게 대피하는 모습이 담긴 영상이 올라왔다.또한 한 시민이 차량 뒤에 숨어 있다가 총격범을 향해 달려들어 총기를 빼앗았고, 이 총격범이 도망가는 장면도 촬영됐다.앤서니 앨버니지 호주 총리는 "우리는 다른 이들을 도우려고 위험 속으로 달려간 호주인들을 봤다"라며 "이 호주인들은 영웅이고, 그들의 용기가 다른 생명을 구했다"라고 말했다.경찰은 본다이 해변 인근 다리 아래에 폭탄이 설치됐다는 제보를 받고 현장에 있는 총격범의 차 안에서 급조폭발물(IED)을 찾아내 조사하고 있다.AP통신은 "호주에서 대규모 총기 난사 사건은 극히 드물다"라며 "1996년 태즈메이니아주에서 한 총격범이 35명을 살해한 사건을 계기로 정부가 총기 규제를 대폭 강화해서 일반 시민의 총기 소유를 어렵게 만들었다"라고 설명했다.영국 BBC도 "호주는 치안이 비교적 안전한 나라라는 점을 자랑스럽게 여기고 있지만, 이 사건으로 그런 이미지가 산산조각 났다"라며 "호주 시민들은 믿을 수 없다는 반응을 보이고 있다"라고 전했다.사건 당시 해변가에서는 1천 명 넘게 모인 유대인 명절 '하누카' 행사가 열리고 있었다. 이 때문에 호주 정부는 이번 사건을 유대인을 표적 겨냥한 것으로 규정했다. 호주에는 약 11만 7천 명 정도의 유대인이 거주하고 있다.앨버니지 총리는 "국가의 심장부는 강타한 악행이자 반유대주의 테러"라며 "호주 유대인에 대한 공격은 모든 호주인에 대한 공격"이라고 규탄했다. 또한 "모든 호주 국민이 유대교 신자인 호주인들을 포용하는 국가적 단결을 보여줄 것"이라고 밝혔다.크리스 민스 뉴사우스웨일스 주지사도 "이번 공격은 시드니의 유대인 공동체를 표적으로 삼아 계획된 것"이라고 강조했다.이스라엘 정부는 이번 사건으로 자국민 1명이 사망하고 1명이 다쳤다면서 호주 정부를 비판하고 나섰다.베냐민 네타냐후 이스라엘 총리는 연설에서 "반유대주의는 지도자들이 침묵할 때 퍼지는 암"이라며 지난 8월 호주가 팔레스타인을 국가로 공식 인정하고, 이스라엘 극우 정치인의 호주 입국을 거부했던 것을 언급했다.당시 네타냐후 총리는 앨버니지 총리에 대해 "역사는 그를 이스라엘을 배신하고 호주의 유대인들을 버린 약해빠진 정치인으로 기억할 것"이라고 비난한 바 있다.기드온 사르 이스라엘 외무장관도 "이번 사건은 지난 2년 동안 호주 거리에서 벌어진 반유대주의 난동으로 인한 결과"라면서 "수많은 경고 신호를 받았던 호주 정부가 반드시 책임을 져야 한다"라고 몰아세웠다.안토니우 구테흐스 유엔 사무총장은 성명을 내고 "시드니에서 유대인 가족들을 대상으로 벌어진 끔찍한 공격에 경악을 금치 못한다"라며 "전 세계 유대인 공동체에 깊은 애도를 표한다"라고 밝혔다.우르줄라 폰데어라이엔 유럽연합(EU) 집행위원장은 "유럽은 호주와 전세계 유대인 공동체와 함께 할 것"이라며 "폭력과 반유대주의 증오에 맞서 단결해 있다"라고 강조했다.프리드리히 메르츠 독일 총리은 엑스(옛 트위터)에 "하누카 기간 발생한 반유대주의 공격에 참담한 심정"이라며 "이는 우리 공통의 가치에 대한 공격이며, 이같은 반유대주의를 전세계에서 막아내야 한다"라고 적었다.마르코 루비오 미국 국무장관은 "미국은 호주 유대인 축제를 겨냥한 테러 공격을 강력히 규탄한다"라며 "반유대주의는 이 세상에 발붙일 곳이 없다"라고 경고했다.이란도 외무부 대변인을 통해 "시드니에서 발생한 폭력적 공격을 규탄한다"라며 "테러와 살인은 어디서든 용납될 수 없다"라고 밝혔다.