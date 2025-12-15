지역 예술인들의 땀과 열정의 결실, 제1회 화순예술제 열려

큰사진보기 ▲김종호 화순예총 회장 ⓒ 박미경 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 화순우리신문에도 실립니다.

화순지역 예술인들이 한자리에 모여 한해 동안의 성과를 공유하며 문화예술의 도시 화순을 위한 의지를 다졌다. 한국예술문화단체총연합회 화순지회(회장 김종호, 이하 화순예총)는 지난 13일 화순하니움문화스포츠센터에서 제1회 화순예술제 및 아카데미 성과발표회를 열었다.이날 행사에는 문인협회, 사진작가협회, 미술협회, 국악협회, 음악협회, 연예예술인협회 등 화순예총과 함께 하는 지역 문화예술단체들이 참여했다.임점호 전남예총 회장과 김종호 화순예총 회장을 비롯한 지역문화예술인과 구복규 화순군수, 오형열 화순군의장, 구종천 화순군문화관광재단 대표이사, 박인수 화순군사회단체협의회장, 임영택 화순문화원장, 김동국 화순군언론인협회장, 조준성 화순농협장 등도 자리를 함께 했다.그동안 화순예총은 '화순예술인의 날' 행사를 통해 지역예술인들의 성과를 발표했지만 올해부터는 지역사회 속으로 더 가까이 다가가기 위해 '화순예술제'로 이름을 바꾸면서 다채롭고 짜임새 있는 문화예술의 세계를 선보였다.만연홀에서 열린 화순예술제 기념음악회는 화순 음악협회와 국악협회, 연예예술인협회가 무대를 꾸몄다. 음악회는 화순지오학교 '지오 wind ensamble'의 섹소폰 연주를 시작으로 테너 임낙진, 가수 윤선순, 심재필, 김순주, 박윤하, 김애림, 전비주 등이 무대에 올라 클래식과 성악, 트로트, 민요, 합창 등 다양한 장르의 음악을 선보였다.전남도민합창대회에서 수차례 대상을 수상하며 실력을 입증한 화순여미합창단과 앙금연주자 정송희도 아름다운 하모니와 정겨운 우리가락을 들려줬다. '회룡포'의 가수 강민주도 특별출연해 '회룡포' 등 히트곡을 들려주며 분위기를 달궜다.하니움 갤러리에서는 화순 문인협회와 사진작가협회, 미술협회 회원들의 시화와 사진, 서양화, 한국화, 서예 등의 작품이 전시됐다. 화순예총이 운영하는 문예창작반과 스마트폰사진반 수강생들의 시화와 사진도 전시돼 한해 동안의 성과를 공유했다.김종호 화순예총 회장은 환영사를 통해 "이번 행사는 화순 예술의 현재를 돌아보고, 지역예술인들의 땀과 노력을 공유하는 소중한 자리다"며 "지역 예술발전을 위해 묵묵히 헌신해 준 모든 분들께 감사하다"고 전했다.그러면서 "앞으로도 군민들과 함께 호흡하며 새로운 프로그램을 통해 더욱 풍요로운 문화예술 생태계를 만들어 가겠다"고 밝혔다.구복규 화순군수도 "화순예총은 지난 17년간 군민의 일상에 예술을 스며들게 하고 따뜻한 위로와 깊은 울림을 전해왔다"며 "지역문화발전과 문화예술의 품격을 높여온 화순예총에 감사하다"고 전했다.특히 "이번 화순예술제는 지역 예술인들의 정성과 열정이 담긴 작품과 공연으로 화순의 아름다움을 다시한번 깨닫는 축제의 장이다"며 "일상에서 문화를 누리는 문화의 도시 화순을 만들기 위해 최선을 다하겠다"고 약속했다.오형열 화순군의장도 "화순예술제는 다양한 분야의 지역문화발전상을 한눈에 보여주는 자리다"며 "예술의 힘으로 화순을 밝히며, 화순군 발전과 예향 화순을 꽃 피울 수 있도록 더욱 정진해 달라"고 당부했다.지역문화발전을 위해 헌신해 준 예술인들과 아카데미 수강생들에 대한 표창도 수여됐다. 이날 전금복(연예예술인협회), 성치풍(미술협회) 회원이 국회의원 표창, 김상순(문인협회), 최은하(국악협회) 회원이 화순군수 표창, 강신실(미술협회), 홍금표(사진작가협회) 회원이 화순군의장 표창을 받았다.한영숙(문인협회), 이정숙(국악협회) 회원은 한국예총 회장상, 조해주(음악협회), 김순철(사진작가협회) 회원은 전남예총 회장상, 고재곤(연예예술인협회), 이규자(미술협회) 회원은 화순예총 회장상을 받았다.화순예총 아카데미 문예창작반 신채봉, 하모니카반 김경남, 통기타 중급반 박별하, 기초반 김수진, 스마트폰사진반 이영진, 장구반 문일순, 민요반 최미임 수강생에게는 화순예총 회장의 우수회원 표창이 수여됐다.한편 화순예총은 2007년 창립했으며 문인협회(회장 양동률), 국악협회(회장 박미정), 연예예술인협회(회장 윤흥만), 음악협회(회장 임낙진), 사진작가협회(회장 김규종), 미술협회(회장 김경호) 등 6개 단체, 400여명의 회원이 활동하고 있다.