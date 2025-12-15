민주주의는 멈추지 않는다

AD

덧붙이는 글 | 필자는 건국대학교 교수, 국무조정실 평가관리관, 국가청렴위원회 팀장으로 근무했습니다.

대한민국의 민주주의는 지금 어디로 가고 있는가. 국제기구들이 내놓는 평가를 보면 결코 안심할 수 없는 지점에 서 있다. 이코노미스트 인텔리전스 유닛(Economist Intelligence Unit, EIU)의 2024년 민주주의 지수에서 대한민국은 7.75점으로 '결함 있는 민주주의' 국가로 분류되었다. 국제민주주의 및 선거지원기구(International IDEA)와 프리덤 하우스(Freedom House) 역시 법치, 시민 자유, 언론 자유의 후퇴를 공통적으로 지적한다. 1987년 시민의 힘으로 쟁취한 민주주의가 정체 혹은 후퇴 국면에 들어섰다는 경고다.부패 인식 역시 크게 다르지 않다. 국제투명성기구의 부패인식지수(CPI)에서 대한민국은 2024년 64점, 180개국 중 30위를 기록했다. 과거에 비해 점수는 올랐지만, 경제력과 국제적 위상을 고려하면 여전히 만족스럽지 않은 수준이다. 이제 '코리아 디스카운트'의 원인을 남북관계나 지정학적 리스크에서만 찾기는 어렵다. 정치적 민주주의의 질과 국가 투명성의 약화가 국가 신뢰를 잠식하고 있기 때문이다.아이러니하게도 경제 지표는 다른 이야기를 한다. 국제통화기금(IMF)은 대한민국의 1인당 GDP를 약 3만5천 달러로 전망하며 세계 상위권 국가로 분류한다. 그러나 가처분소득 기준 지니계수는 0.333으로 경제협력개발기구(OECD) 고소득 국가 가운데 불평등 수준이 높은 편이다. 외환위기 이후 확대된 자산·소득 격차는 사회적 양극화를 구조화해 왔다. 민주주의의 질적 후퇴와 경제적 불평등의 심화는 결코 별개의 문제가 아니다.이러한 문제의식 속에서 2002년 부패방지위원회가 출범했다. 외환위기를 겪으며 국가 투명성을 높이라는 시민사회의 요구가 제도화된 결과였다. 그러나 국가청렴위원회를 거쳐 2008년 국민권익위원회로 통합된 이후, 반부패 기구의 독립성과 위상은 점차 약화되었다는 평가가 반복돼 왔다.최근 국민권익위원회를 둘러싼 일련의 논란은 이러한 우려를 더욱 분명히 드러낸다. 부패 사건을 담당하던 고위 간부의 비극적인 죽음 그리고 위원장의 정치적 편향성 논란은 시민들에게 깊은 불신을 남겼다. 반부패와 국민 권익을 지키기 위해 존재해야 할 정부기관이 오히려 정치적 논쟁의 중심에 서 있는 현실은 조직과 제도의 근본 취지를 되묻게 한다. 이 정도의 신뢰 훼손 앞에서 지도부의 정치적·도의적 책임을 묻는 것은 과도한 요구가 아니다.지난해 비상계엄 시도와 그 좌절 그리고 대통령 탄핵은 대한민국 민주주의의 취약성과 동시에 시민사회의 저력을 함께 보여주었다. 위기의 순간마다 민주주의를 지켜온 것은 제도가 아니라 시민이었다. 문제는 그 이후다. 정부는 교체되었지만 국회에서는 여전히 극단적 대립이 반복되고 있고, 책임정치의 모습은 좀처럼 보이지 않는다. '작은 부패'는 줄었을지 몰라도, 정치 권력과 제도의 핵심을 흔드는 '거대한 부패'와 불의는 여전히 남아 있다.이재명 정부는 스스로를 '국민주권정부'라고 부른다. 그렇다면 이제 말이 아니라 행동으로 증명해야 한다. 정부와 공공기관 인사를 신속히 정비하고 반부패 거버넌스를 다시 세워야 한다. 무엇보다 민주주의의 회복, 국가 투명성 제고, 불평등 완화 그리고 '국민성장'을 수치와 제도 개혁으로 국민 앞에서 보여주어야 한다.민주주의는 한 번 쟁취했다고 완성되는 제도가 아니다. 국민은 더 이상 기다려주지 않는다. 민주주의와 청렴 그리고 국민성장은 선택의 문제가 아니라 대한민국이 다시 앞으로 나아가기 위한 최소한의 전제 조건이다.