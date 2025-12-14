큰사진보기 ▲경남이주민센터, 14일 ‘송년 감사 잔치’. ⓒ 경남이주민센터 관련사진보기

"지구촌 아우른 나눔과 온정, 한 해 동안 고마웠습니다."경남이주민센터(이사장 안성진, 대표 이철승)는 14일 오후 센터 강당에서 160여명의 외국인주민들과 함께 창립 이후 29번째 '송년 감사 잔치'를 열었다.행사는 황기철 전 국가보훈처장의 축사를 시작으로, 압둘 자바르 '마샬라트레이닝 인터내셔날' 대표이자 한국이주기업인협회 회장이 스리랑카교민회에 대홍수 이재민의 피해 극복에 써달라며 500만 원을 전다랬다.자원봉사단체 경남샤프론·프론티어봉사단(총장 이용훈)은 회원들과 중고등학생 회원 자녀들, 프론티어 학생단체가 자발적으로 모은 다문화가정자녀 장학금‧후원금 200만원과 김장김치 40kg을 기부했다.또 센터는 7개 개인·단체, 14개 각국 교민회 활동가들한테 감사패·감사장을 증정했다. 자선 공연을 통해 모은 수억 원을 내전 중인 본국으로 보낸 미얀마 이주노동자 연주팀 '리얼 필링 밴드'와 다문화축제 '맘프'에 자비로 참가한 태국 전통예술 학교 송클라스쿨과 재학생들이 감사패를 받았다.이후 네팔·중국·방글라데시 이주민들의 축하 공연이 이어졌다.이철승 대표는 "송년 감사 잔치는 국내 취약 계층뿐 아니라 내전, 자연재앙 이재민 등 범지구촌의 어려운 이웃을 돕는 나눔의 정신이 빛난 행사였다. 떡 한 쪽도 나눠 먹는 배려와 돌봄의 휴머니즘이 센터 2026년의 추진력이 될 것이다"라고 말했다.센터는 14개국 교민회를 주축으로 20주년 맘프 축제를 비롯하여 경상남도 세계인의 날, 나라별 기념일, 자치 모임 등을 치렀다.