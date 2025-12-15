완벽한 영어 발음보다 아이들에게 필요한 것

태국에서 24년째 거주하며 국제학교에서 IB Korean을 가르치고 있습니다. 이방인의 시각이 아닌 다양한 문화의 공존과 차이를 존중하며 살아갑니다.

"우물쭈물하다가 내 이럴 줄 알았지."

(I knew if I stayed around long enough, something like this would happen.)

"선생님, 이거 완전 '현생 포기 선언' 같아요."

"모의고사 끝나고 드는 생각이랑 똑같은데요?"

"초월 번역 아닌가요?"

큰사진보기 ▲죠지 버나드 쇼 <피그말리온>언어와 계급, 교육과 여성의 정체성의 문제를 날카롭게 질문하는 작품으로, 오늘의 교실과 가정에서도 여전히 생각해 볼 질문이 많다. ⓒ 열린책들 관련사진보기

"영어 발표만 하면 발음 때문에 너무 긴장돼요."

"표준어로 말해도 억양이 이상하다고 놀림받았어요."

"말로는 괜찮은데, 글로 쓰려면 자꾸 막혀요."

"리자처럼, 여러분도 한 문장을 써 보세요. '나는 ___________다.' 누가 만들어 준 이름이나 기준이 아니라, 스스로 선택한 말로 적어 보세요."

"나는 세 언어를 살아가는 한 사람이다."

"나는 아직 미완성이지만, 묵묵히 완성을 향해 가고 있는 사람이다."

"나는 발음으로 평가받고 싶지 않는 사람이다."

조지 버나드 쇼의 묘비명이다. 죽음 앞에서도 "내 그럴 줄 알았다"고 의연히 던지는 이 문장에서 우리는 이미 쇼의 태도를 읽게 된다. 그는 진지함을 회피하지 않지만, 결코 엄숙주의에 머무르지 않았다. 세상을 비판하면서도 끝까지 유머를 놓지 않았던 사람이다.수업 시간에 이 문장을 소개하면 학생들의 반응은 즉각적이다.교실에 웃음이 번지는 그 짧은 순간, 쇼는 한 세기를 건너뛰어 교실 안으로 자연스럽게 들어온다.쇼는 아일랜드 출신 극작가이자 사회비평가로, 페이비언 사회주의 운동과 런던정경대(LSE) 설립에도 관여했던 진지한 지식인이다. 그러면서도 그는 늘 세상을 한 발 비껴서 바라보았다.무용가 이사도라 던컨이 "당신의 머리와 제 얼굴을 닮은 아이가 태어나면 얼마나 훌륭할까요?"라고 말했을 때 "그 아이가 제 얼굴과 당신 머리를 닮으면 어떻게 합니까?"라고 받아쳤다. 이 짧은 농담에 담긴 재치와 냉소, 현실 감각이 쇼의 어조를 잘 보여 준다.웃음 뒤에 숨은 씁쓸함, 농담 뒤에 숨어 있는 날카로운 질문. 그가 쓴 희곡 <피그말리온>(Pygmalion) 역시 그런 작품이다. 낭만적인 신화의 외피를 쓰고 있지만, 속을 들여다보면 언어와 계급, 여성의 주체성, 교육과 언어 권력에 대한 진지한 실험이자 비판이 들어 있다.'피그말리온'은 원래 그리스 신화에서 온 조각가 이름이다. 키프로스 섬의 여성들에게 환멸을 느낀 조각가가 자신이 빚은 조각상과 사랑에 빠지고, 아프로디테가 그 조각상에 생명을 불어넣어 '갈라테이아'라는 여인이 된다는 이야기다. 여기서 파생된 개념이 바로 '피그말리온 효과'다. 즉 타인의 기대가 실제 성과를 끌어올리는 현상으로, 교육학에서는 '로젠탈 효과'라고 한다.작품의 무대는 빅토리아 말기의 런던이다. 산업혁명으로 물질적 풍요는 늘어났지만 언어 하나로 계급이 재단되던 시기로, 말투는 곧 신분증이었고 억양은 출신 계층을 숨김없이 드러낸다. 이 시대에 거리에서 꽃을 파는 소녀 리자는 허름한 옷보다도 먼저 '코크니(Cockney)' 억양 (런던 동부의 노동자 계층에서 쓰이던 방언과 그 억양) 때문에 차별을 당한다.반면 음성학자인 히긴스 교수는 사람들의 말을 듣는 것만으로 그들의 신분과 사는 지역, 교육 정도, 가능성을 단번에 분류해 버린다. 이 작품에서 언어는 의사소통 수단뿐만 아니라 인간의 삶과 운명을 결정하는 장치로 사용된다.이야기는 비 오는 밤, 코벤트 가든에서 시작된다. 꽃을 파는 리자는 우연히 음성학자 히긴스와 인도 방언 연구자인 피커링 대령을 만난다. 거리 억양 때문에 어디에서나 무시당하던 리자는 '우아한 발음'을 배우면 꽃가게 점원 정도는 될 수 있지 않을까를 꿈꾼다. 히긴스는 "6개월 안에 이 애를 대사관 파티에 보내도 공작 부인으로 믿게 만들 수 있소"라고 호기롭게 선언하고 피커링과 내기를 건다. 실험은 성공한다. 리자는 완벽한 상류층 억양과 매너를 장착하고 사교계 사람들을 모두 속인다.그러나 그 순간부터 문제가 시작된다. 리자는 더 이상 '인격적 존재'가 아니라 말 잘하는 '인형', 언어 실험의 '결과물'에 불과한 존재로 취급된다. 결국 그녀는 분노하고 히긴스에게 슬리퍼를 던지며 말한다. "나는 꽃을 팔았지 나를 팔지는 않았어요." 이 한 문장이 작품 전체를 관통하는 선언이다. 누군가의 기대가 빚어낸 조각상에서 '자기 자신'으로 다시 태어나는 순간이다.한국 번역본 <피그말리온>(열린책들)에서 리자의 코크니 억양은 충청도 사투리로 옮겨진다. 이는 단순한 번역 선택이 아니다. 그녀의 계급을 즉각 드러내는 청각적 표식으로 작동하며, 사회가 그녀를 어떻게 규정하고 배제하는지를 보여준다.영국에서 코크니가 도시 하층 노동계급의 말투로 낙인찍혀 있다면, 한국에서 충청도 사투리는 오랫동안 '느리고 답답한 말'로 소비되어 왔다. 사투리가 열등해서가 아니라, 표준어가 권력을 독점해 왔기 때문이다. 그렇다면 질문은 자연스럽게 이어진다. 우리는 여전히 말투 하나로 사람을 판단하고 있지는 않은가.교실에서는 이런 말들을 자주 듣는다.아이들은 여러 언어와 말투를 사용하며 자란다. 집에서 쓰는 말, 학교에서 요구받는 말, 시험을 위한 언어는 서로 다르다. 이는 특별한 환경의 이야기가 아니라, 오늘날 많은 아이들이 겪는 일상이다. 흔히 이런 아이들을 두고 "이것도 저것도 완벽하지 않다"고 말하지만, 실제로는 다르다.아이들은 상황에 따라 언어를 선택하며 자신만의 균형과 정체성을 만들어 간다. 언어가 바뀔 때마다 아이가 달라지는 것이 아니라, 아이 안에 이미 여러 가능성이 함께 자라고 있는 것이다.<피그말리온> 마지막 수업 시간, 나는 늘 같은 활동으로 수업을 마무리한다.고1 학생들은 잠시 생각에 잠겼다가 각자의 문장을 꺼내 놓는다.그 순간 나는 깨닫는다. 내가 언어를 가르치는 것이 아니라, 아이들이 자기 삶의 문장을 스스로 써 내려가도록 돕고 있다는 사실을. 쇼의 세계에서 리자는 히긴스가 만든 조각상이 아니라, 스스로 걸어 나와 "나는 나"라고 선언하는 존재가 되듯이 교실 속 학생들 역시 두세 개의 언어를 오가며 자기 목소리를 찾아가는 연습을 계속하고 있다.쇼는 <피그말리온>을 통해 묻는다. 언어는 사람을 어디까지 바꿀 수 있는가, 그리고 그 변화는 누구를 위한 것인가. 이 질문은 오늘의 교실과 가정에서도 여전히 유효하다.부모의 높은 기대와 보이는 것으로 사람을 판단하는 사회의 기준, '영어를 하려면 원어민처럼 발음해야 한다'는 요구 속에서 아이들은 얼마나 많은 조각상을 스스로 짊어지고 살아가고 있는가. 부모는 아이가 세상에서 덜 상처받길 바라며 더 잘 말하길 원한다. 그러나 아이에게 필요한 것은 완벽한 발음보다, 자기 목소리를 지켜도 괜찮다는 확신일지도 모른다.우리는 조각상을 만들기 위해 아이를 키우는 것이 아니다. 언젠가 아이가 자기의 목소리로, 자기의 생각을 말할 수 있도록 기다려 주는 것, 그것이 어른의 역할이다. 우리는 아이에게 "지금의 너도 괜찮다"고 말해주고 있을까. 어쩌면 그 한 마디가, 아이의 발음을 고치기보다 훨씬 오래 아이를 지켜주는 말일지도 모른다.