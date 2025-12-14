한국 등 세계 곳곳 "수치 여사 등 미얀마 정치범 석방" 외쳐

큰사진보기 ▲인천 부평역에서 벌어진 '올인원피스' 운동. ⓒ 한국미얀마연대 관련사진보기

큰사진보기 ▲영국 런던에서 벌어진 '올인원피스' 운동. ⓒ 한국미얀마연대 관련사진보기

큰사진보기 ▲대구에서 벌어진 '올인원피스' 운동. ⓒ 한국미얀마연대 관련사진보기

큰사진보기 ▲부평 미얀마센터에서 벌어진 '올인원피스' 운동. ⓒ 한국미얀마연대 관련사진보기

큰사진보기 ▲<킷딧미디어>, 미얀마 한 종합병원 폭탄 투하 관련 보도. ⓒ 한국미얀마연대 관련사진보기

쿠데타로 집권한 미얀마(버마) 군사정권에 의해 민주화운동지도자 아웅산 수치(Aung San Suu Kyi, 수키·수찌, 80) 전 국가고문이 구속되어 있는 가운데, 석방을 호소하는 행동이 세계 곳곳에서 벌어지고 있다.미얀마에서 내전이 계속되는 속에, 군사정권의 군대가 병원에 폭탄을 투하해 민간인 33명이 사망하고 다수가 부상을 입었다. 한국에 거주하는 미얀마 출신들이 고국의 봄혁명을 위한 활동을 이번 주말에도 벌였다.14일 미얀마연방민주주의승리연합(MFDMC), 한국미얀마연대, 미얀마군부독재타도위원회, 미얀마민주주의네트워크, 미얀마군부선거반대공동행동위원회는 현지 언론 보도와 민주진영 국민통합정부(NUG) 발표 등을 종합해 다양한 소식을 전했다.아웅산 수치 여사의 석방을 위해 세계가 주목해야 한다는 목소리가 나오고 있다. 수치 여사의 아들로 영국에 거주하는 김아리스(본명 코 틴 린)가 13일 '올인원피스(All-in-One Piece, 우리는 모두 하나의 조각입니다)운동'을 제안했고, 영국 런던을 비롯한 세계 여러 나라 도시에 이어 우리나라 인천부평과 대구에서도 같은 활동 행동이 벌어졌다.미얀마 군부는 지난 11월 말, 3085명에 대해 사면했지만 아웅산 수치 여사는 제외되었다. 수치 전 국가고문은 2022년 군사정권 법원에서 부패 등 혐의로 징역 33년을 선고받았다가 27년으로 감형되었고, 현재 독방에서 지내고 있다.MFDMC 등에 따르면, 김아리스는 "세계 무대에서 미얀마가 잊히지 않도록 국제사회가 지속적으로 관심을 가져달라"고 호소했다. 그는 올인원피스 운동을 제안하면서 "미얀마는 이 길을 혼자서 걸어갈 수 없다"라며 국제사회에 강조했다.김아리스가 이끄는 이 운동은 수치 여사를 포함한 '모든 정치범 석방'과 '총선 가짜선거'라고 알리고 있다. 미얀마 군부는 12월부터 내년 1월 사이에 네 차례에 걸쳐 국회의원을 새로 뽑는 총선을 벌이고 있다.김아리스는 "쿠데타 이후 4년이 넘는 고통 속에서도 포기하지 않고 싸워온 미얀마 국민들이 봄 혁명에서 반드시 승리할 것"이라며 "우리는 승리할 것이다. 그러나 우리가 단결한다면 더 빨리 승리할 수 있다. 분열해서는 안 된다. 주저해서도 안 된다. 서로를 적대해서도 안 된다. 우리가 함께 설 때, 우리는 결코 무너지지 않는다"라고 밝혔다.그러면서 그는 "어머니를 위한 자유는 모두를 위한 자유이며, 어머니를 위한 정의는 모두를 위한 정의이다. 우리가 모두 하나로 뭉쳐 함께한다면 반드시 승리할 것이다"라고 말했다.김아리스는 "어머니의 자유 박탈은 미얀마 수백만 국민이 자유를 박탈당한 현실을 상징한다. 올인원피스 운동은 단지 제 어머니 한 사람만을 위한 것이 아니다. 이것은 자유를 빼앗긴 한 나라 전체의 이야기이며, 수백만 명을 위한 존엄, 정의, 평화, 그리고 재건에 관한 이야기이다"라고 호소했다.MFDMC는 핀란드, 대만, 호주, 뉴질랜드와 대한민국 등 여러 나라에서 동시에 올인원피스 운동이 진행되었다고 전했다.올인원피스 운동은 "버마의 지속되는 위기에 대한 국제적 인식 재건", "정치범들의 인도적 처우 개선 및 석방 촉구", "전 세계 버마 공동체 간 연대 강화", "각국 정부, 국제기구, 시민사회의 행동 촉구", "평화적이고 민주적인 버마 회복 촉진"을 목표로 내걸고 있다.이번 주말 인천 부평역과 대구에서 미얀마 출신 활동가와 이주노동자들이 수치 전 국가고문의 석방을 요구하는 활동을 벌였다. 이들은 펼침막과 손팻말을 들고 '미얀마 봄혁명'의 상징인 세 손가락을 들어보이기도 했다.한편 세계인권의날(12월 3일)에 미얀마 만달레이, 몽와, 먀와디, 바코꾸 등 지역에서 '침묵 시위'가 벌어졌다고 MFDMC가 전했다. 시민들은 침묵시위를 통해 "수치 여사를 비롯한 구속된 국가 지도자들과 정치범들의 석방", "군부의 부정 선거를 반대", "강제 징집을 위한 군 복무법 개정을 반대 및 폐지"를 요구했다.미얀마 내전으로 민간인 희생이 계속되고 있다. 쿠데타 이후 소수민족 무장세력과 민주진영의 시민방위군(PDF)은 군사정권의 군대에 맞서 곳곳에서 전투를 벌이고 있으며, 피란민도 계속 생겨나고 있다.이런 속에 민간인들이 치료를 받고 있던 한 종합병원에 폭탄 2발이 투하되어 33명이 사망하고 다수가 부상을 입은 것으로 알려졌다.현지언론 <킷딧미디어>는 지난 11일 "라카인주 먀욱(U) 종합병원이 군의 500파운드 폭탄 2발 투하로 공격을 받아, 민간인 33명이 사망하고 다수가 부상을 입었다고 라카인 지역에서 사회봉사 활동을 하고 있는 작가 웨힌아웅이 양곤 현대뉴스와의 인터뷰에서 밝혔다"라고 보도했다.이번 폭격은 지난 10일 밤 9시 13분경, 군이 전투기 1대를 이용해 병원에 500파운드 폭탄 2발을 떨어뜨리면서 발생한 것으로 알려졌다.이 언론은 "군의 공습으로 인해 병원 전체가 화재로 전소되었고, 주민들은 밤새 대피해야 했다고 한다. 구조 활동도 이루어졌으나, 추가 공습 가능성이 있어 매우 조심스럽게 진행됐다고 지역 주민들은 전했다"라고 밝혔다.미얀마에서는 2021년 2월 1일 군부쿠데타가 발생했다.