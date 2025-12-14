이 대통령 '환단고기' 논란, 대통령실의 반박 "연구지시 아냐"

"동북아역사재단 업무보고 과정에 있었던 대통령의 '환단고기' 관련 발언은 이 주장에 동의하거나 이에 대한 연구나 검토를 지시한 것이 아닙니다."
김남준 대통령실 대변인이 14일 언론공지로 전달한 내용이다. 이재명 대통령이 지난 12일 교육부 업무보고 당시 박지향 동북아역사재단 이사장에게 "역사교육 관련해서 그 무슨 '환빠' 논쟁이 있지 않느냐"고 물으면서 시작된 환빠 언급 논란에 대한 대통령실의 입장이다.
이 대통령이 그러한 질문을 던진 이유가 역사학계에서 위서로 규정된 유사역사학 서적 <환단고기>에 대한 사료적 가치를 인정하고 그에 대한 연구를 지시하기 위해서가 아니란 얘기였다(관련기사 : 대통령 '환빠' 언급 일파만파... "그러면 반지의 제왕도 역사" https://omn.kr/2gdqh
).
다만 김 대변인은 이날 오후 용산 대통령실에서 한 브리핑에서 이 대통령의 '환빠' 논쟁 언급 배경에는 일본·중국의 역사문화왜곡에 대응해야 하는 동북아역사재단에서 어떻게 역사관을 수립하고 있고 제대로 역할을 하고 있는지를 물은 것이라는 취지로 설명했다.
"친일 협력자들의 주장은 어느 문헌에 있고 어느 전문연구가가 주장하는지?"
그는 이날 관련 질문에 "(박지향 이사장과 이 대통령의 문답을) 다른 관점에서 한 번 보면 이렇게 질문을 던질 수도 있을 것 같다"며 "예를 들면 '친일에 협력했었던 사람들의 그런 주장들은 어느 문헌에 있고 어느 전문연구가가 주장하는지', '위안부는 본인들이 원해서 한 것 아니냐'는 주장은 어느 문헌에 나와있고 어느 전문연구가가 주장하는지', '독도는 일본 땅'이라는 주장에 대해서는 어떻게 생각하는지를 묻지 않을 수 없다"고 말했다.
이어 "이런 질문에서 과연 자유로운 사람들이었는지, 혹은 역사관을 어떤 시각과 입장에서 연구하고 수립하고 있는지, 제대로 된 역사관이 연구가 돼 지금 확립돼 있는지 등을 묻는 질문이라 볼 수 있을 것 같다"며 "역사와 관련해 이런 문제의식들을 있는 그대로 연구하고 분명한 역사관 아래에서 국가의 역사관을 수립해야 하는 책임이 있는 사람들은 그 역할을 다 해주면 좋겠다는 취지의 질문이었다고 봐주시면 좋을 것 같다"고 했다.
즉, 일제강점기를 한국의 근대화를 이끈 시기로 긍정적으로 평가하는 '뉴라이트 역사관'도 사료로 입증되지 않은 고대 상고사를 주장하는 '환빠'와 같지 않냐는 취지, 현재 동북아역사재단은 역사왜곡에 대응할 바른 역사관을 수립했느냐는 취지의 질문이자 비판이었다는 뜻으로 해석된다.
참고로 윤석열 정부에서 임명된 박지향 이사장은 2006년 식민지 근대화론을 옹호한 '해방 전후사의 재인식' 공동집필에 참여했고, 뉴라이트 학자들 모임인 '교과서포럼'에서 펴낸 '한국근현대사'에 대한 추천사를 쓴 바 있다.
김 대변인은 "대통령이 논란이 불거질 수밖에 없는 '환단고기'를 (업무보고 중) 언급한 것이 적절했다고 보느냐"는 취지의 질문에는 "문제가 있으면 그 문제를 짚고 넘어가는 것이 바람직하지 회피하는 것이 문제를 해결하는 방식은 아니다"며 "지금까지 대통령은 문제를 회피하는 방식으로 어떤 특정사안들을 해결해 온 분은 아니라고 대변인으로서 말하고 싶다"고 답했다.
이른바 '환빠' 논쟁에 대한 역사학계의 우려를 알고 있지만 그를 공개언급하는 것이 '이재명 대통령 스타일'이라는 설명이었다.
그는 추가 관련 질문에도 "(이 대통령이) '우리 사회에 벌어지고 있는 논란을 인지하고 있느냐, (동북아역사재단은) 역사관을 어떻게 수립하고 있느냐'고 묻는 과정 중의 하나였다"며 "이런 것이 지엽적인 논란인 것 같다. 전체적인 맥락을 봐주시고 어떤 의미를 담고 있는지를 봐주시면 좋겠다"고 말했다.
'전 정권 임명 사장 내쫓기' 주장엔 "야당, 그렇게만 보니깐 그렇게 보이는 것"
김 대변인은 지난 12일 국토교통부 업무보고 당시 이 대통령의 언성이 높아진 '외화 밀반출 적발' 문답 논란에 대한 대통령실의 입장도 설명했다. 특히 야당에서 이를 '전 정권 임명 사장 내쫓기 작업'으로 해석하는 것에 대해 "정상적인 정부 부처 혹은 소속 기관 사이의 질의응답 과정이었다"고 반박했다.
이 대통령은 당시 이학재 인천국제공항공사 사장에게 "1만달러 이상은 해외로 가지고 나가지 못하게 돼 있는데, 수만달러를 100달러짜리로 책갈피처럼 (책에) 끼워서 (해외로) 나가면 안 걸린다는 데 실제 그러냐"고 묻다가 업무를 제대로 파악하지 못하고 있다고 다그친 바 있다.
이에 대해 국민의힘은 "전임 정부에서 임명된 사장을 무지성 깎아내린 것(장동혁 대표)"이라고 비판했다. 이학재 사장 본인도 이날 페이스북을 통해 "걱정스러운 것은 그 일로 온 세상에 '책갈피에 달러를 숨기면 검색되지 않는다'는 사실이 알려진 것"이라며 "(대통령의 질책이) 지인들에게는 아마도 '그만 나오라'는 의도로 읽힌 듯하다"고 밝힌 바 있다.
김 대변인은 관련 질문에 "야당 출신이어서 좀 고압적이거나 공세적인 자세를 취한 것 아니냐는 의견들이 있으신 것 같은데 야당이 그렇게 문제제기를 하는 것 같더라"며 "그렇게 바라보니깐 그렇게만 보이는 것 같다"고 답했다.
대통령의 지적으로 범죄수법이 더 알려진 측면이 있다는 일각의 지적에는 "이런 수법들이 있다는 것을 공개하고 그런 공개에 대한 예방, 이런 것들을 막겠다는 담당 기관의 답변까지 들을 수 있었기 때문에 오히려 예방 효과가 더 크다고 볼 수 있을 거 같다"고 말했다.
'지엽적 부분에 과도한 관심' 지적에 "단점 있지만 생중계 장점 분명히 있어"
한편, 이러한 논란들이 사상 처음으로 생중계로 진행되는 대통령 대상 부처 업무보고의 부작용이란 지적도 있었다. 보다 중요하고 본질적인 업무보다는 지엽적인 이슈에 관심이 더 쏠리고 있다는 것.
이에 대해 김 대변인은 "지엽적인 부분이 과도하게 부풀려져서 해석이 된다는가 하는 문제들은 있겠지만 그것보다 더 우선해서 국민들께 직접 보고를 실시간으로 드리고 대통령 발언 등을 통해서 국정운영철학까지 설명할 수 있는 장점들도 분명히 있다"고 말했다.
이어 "(향후 업무보고에서도) 생방송을 유지하면서 말씀해 주신 단점들을 최대한 보완해 나가는 방식으로 하는 것이 적절하겠다"라며 "여러 보완점들을, 언론에서도 지적을 해 주시고 저희들도 찾아나가겠지만. 국민 여러분들의 의견도 듣고 하면서 개선해 나갈 계획"이라고 설명했다.