거제상의 "한화오션, 원하청 같은 성과급 지급 환영"

큰사진보기 ▲거제상공회의소가 거리에 내건 펼침막. ⓒ 거제상공회의소 관련사진보기

AD

거제사업장을 두고 있는 한화오션이 원‧하청 직원들에 대해 같은 성과급을 지급하기로 하자 거제상공회의소가 환영하고 나섰다. 거제상공회의소는 거리에 "한화오션, 경영성과 원하청이 함께 나누며 조성업계에 새로운 사생모델 마련"이라는 내용의 펼침막을 내걸고 입장문을 냈다.거제상공회의소는 "한화오션의 이번 결정은 내국인 근로자의 고용 확대와 숙련 인력의 장기 근속을 촉진해 지역 일자리 안정과 생산성 향상에도 크게 기여할 것으로 기대된다"라고 밝혔다.이들은 "이번 조치는 조선업 현장의 고질적 문제였던 원·하청 간 처우 격차를 해소하고, 지역 산업 생태계의 지속 가능한 발전을 이끄는 의미 있는 전환점"이라며 "특히 1만 5000여 명에 이르는 협력사 노동자들이 동일한 성과 보상을 받게 된 것은 상생의 가치를 실질적으로 구현한 첫 사례로서, 지역 기업들의 공정한 노동환경 조성에도 큰 긍정적 영향을 미칠 것"이라고 내다봤다.조선소마다 내국인 숙련공 확보에 어려움을 겪고 있다고 한 거제상의는 "조선업계는 그간 협력사 성과급이 상대적으로 낮아 내국인 숙련공 확보에 어려움이 컸으며, 이로 인해 외국인 인력 의존도가 높아지는 구조적 문제가 지속되어 왔다"라며 "한화오션의 이번 결정은 내국인 근로자의 고용 확대와 숙련 인력의 장기 근속을 촉진해 지역 일자리 안정과 생산성 향상에도 크게 기여할 것으로 기대된다"라고 밝혔다.거제상공회의소는 "앞으로도 지역 기업들의 상생 협력과 경쟁력 강화를 위해 적극적으로 소통하고, 거제시와 함께 안정적인 고용 기반 마련과 노동환경 개선을 위한 정책적 지원을 아끼지 않을 것"이라고 밝혔다.거제상공회의소는 "조선업계는 그간 협력사 성과급이 상대적으로 낮아 내국인 숙련공 확보에 어려움이 컸으며, 이로 인해 외국인 인력 의존도가 높아지는 구조적 문제가 지속되어 왔다"라며 "한화오션의 이번 결정은 내국인 근로자의 고용 확대와 숙련 인력의 장기 근속을 촉진해 지역 일자리 안정과 생산성 향상에도 크게 기여할 것으로 기대된다"라고 밝혔다.그러면서 이들은 "앞으로도 지역 기업들의 상생 협력과 경쟁력 강화를 위해 적극적으로 소통하고, 거제시와 함께 안정적인 고용 기반 마련과 노동환경 개선을 위한 정책적 지원을 아끼지 않을 것"이라고 밝혔다.한화오션은 지난 11일 "한화오션이 사내 협력사에도 정규직과 동일한 성과급을 지급하기로 했다"라며 "2024년의 경우, 한화오션 직원들에게 기본급 기준 150%의 성과급이 지급됐고, 협력사들에게는 절반 수준인 약 75%가 지급됐다. 이번 조치로 협력사 노동자 1만 5000여명은 직원들과 동일한 비율의 성과급을 받을 수 있게 된다"라고 밝혔다.