25.12.14 15:09최종 업데이트 25.12.14 15:09

고호진 대표 "민주주의전당 즉시폐관" 1인시위 벌여

고호진 열린사회희망연대 공동대표, 14일 대한민국민주주의전당 앞 '‘전면 개편’ 요구 1인시위.
고호진 열린사회희망연대 공동대표, 14일 대한민국민주주의전당 앞 '‘전면 개편’ 요구 1인시위. ⓒ 열린사회희망연대

고호진 열린사회희망연대 공동대표는 14일 오전 창원마산 대한민국민주주의전당 앞에서 '전면 개편'을 요구하는 손팻말을 들고 1인시위를 벌였다.

대한민국민주주의전당 제대로 만들기 시민대책위는 민주주의전당, 창원시청(의회) 앞에서 "독재-민주 동거하는 황당한 민주전당", "즉시폐관 전면개편"을 내걸고 계속해서 1인시위를 이어가고 있다.

#민주주의

