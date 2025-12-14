사회부산경남한줄뉴스 25.12.14 15:09ㅣ최종 업데이트 25.12.14 15:09 고호진 대표 "민주주의전당 즉시폐관" 1인시위 벌여 윤성효(cjnews) 글씨 크게보기 글자 크기조절 가 가 가 가 인쇄 원고료로 응원하기 추천1 댓글 공유 큰사진보기 ▲고호진 열린사회희망연대 공동대표, 14일 대한민국민주주의전당 앞 '‘전면 개편’ 요구 1인시위. ⓒ 열린사회희망연대 관련사진보기 고호진 열린사회희망연대 공동대표는 14일 오전 창원마산 대한민국민주주의전당 앞에서 '전면 개편'을 요구하는 손팻말을 들고 1인시위를 벌였다. 대한민국민주주의전당 제대로 만들기 시민대책위는 민주주의전당, 창원시청(의회) 앞에서 "독재-민주 동거하는 황당한 민주전당", "즉시폐관 전면개편"을 내걸고 계속해서 1인시위를 이어가고 있다. #민주주의 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천1 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 윤성효 (cjnews) 내방 아이콘구독하기 오마이뉴스 부산경남 취재를 맡고 있습니다. 이 기자의 최신기사한국 등 세계 곳곳 "수치 여사 등 미얀마 정치범 석방" 외쳐 갤러리 오마이포토 다크투어 도슨트로 나선 우원식 국회의장 1/17 이전 다음 이전 다음 송언석 "되는 일도 없는데 자꾸 사진만?" 조국, 장동혁 면전서 "윤석열·부정선거·사이비·극우랑 절연하라" 추경호 국민의힘 전 원내대표, 영장실질심사 출석 윤석열 퇴진 전국 대학생 시국회의, 내란외환세력 청산 촉구 독자의견0 Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.