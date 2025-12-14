사회부산경남 25.12.14 14:39ㅣ최종 업데이트 25.12.14 15:21 [함양] '지리산 풍경 길'에서 즐기는 눈썰매 윤성효(cjnews) 글씨 크게보기 글자 크기조절 가 가 가 가 인쇄 원고료로 응원하기 추천1 댓글 공유 큰사진보기 ▲14일 지리산 제1문 오도재의 눈썰매 타기. ⓒ 함양군청 김용만 관련사진보기 큰사진보기 ▲14일 지리산 제1문 오도재의 눈썰매 타기. ⓒ 함양군청 김용만 관련사진보기 밤새 눈이 내린 14일 경남 함양군 휴천면 '지리산 풍경길' 대한민국 관광도로 1호 선정된 지리산 제1문 오도재에서 한 가족이 눈썰매 타며 즐거운 시간을 보내고 있다. 큰사진보기 ▲14일 지리산 제1문 오도재의 눈썰매 타기. ⓒ 함양군청 김용만 관련사진보기 큰사진보기 ▲14일 지리산 제1문 오도재의 눈썰매 타기. ⓒ 함양군청 김용만 관련사진보기 큰사진보기 ▲14일 지리산 제1문 오도재의 눈썰매 타기. ⓒ 함양군청 김용만 관련사진보기 큰사진보기 ▲14일 지리산 제1문 오도재의 눈썰매 타기. ⓒ 함양군청 김용만 관련사진보기 큰사진보기 ▲14일 지리산 제1문 오도재의 눈썰매 타기. ⓒ 함양군청 김용만 관련사진보기 #눈 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천1 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 윤성효 (cjnews) 내방 아이콘구독하기 오마이뉴스 부산경남 취재를 맡고 있습니다. 이 기자의 최신기사한국 등 세계 곳곳 "수치 여사 등 미얀마 정치범 석방" 외쳐 갤러리 오마이포토 서울시장 출마 선언한 박주민 "서울 제대로 바꾸겠습니다" 1/9 이전 다음 이전 다음 송언석 "되는 일도 없는데 자꾸 사진만?" 조국, 장동혁 면전서 "윤석열·부정선거·사이비·극우랑 절연하라" 추경호 국민의힘 전 원내대표, 영장실질심사 출석 윤석열 퇴진 전국 대학생 시국회의, 내란외환세력 청산 촉구 독자의견0 Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.