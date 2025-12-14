메뉴 건너뛰기

사회

부산경남

25.12.14 14:39최종 업데이트 25.12.14 15:21

[함양] '지리산 풍경 길'에서 즐기는 눈썰매

14일 지리산 제1문 오도재의 눈썰매 타기.
14일 지리산 제1문 오도재의 눈썰매 타기. ⓒ 함양군청 김용만

밤새 눈이 내린 14일 경남 함양군 휴천면 '지리산 풍경길' 대한민국 관광도로 1호 선정된 지리산 제1문 오도재에서 한 가족이 눈썰매 타며 즐거운 시간을 보내고 있다.

윤성효 (cjnews) 내방

오마이뉴스 부산경남 취재를 맡고 있습니다.

