[거창] 눈 내린 남덕유산 남령재
25.12.14 14:31

14일 경남 거창군 북상면 월성리 남덕유산 남령재 자락에 밤사이 내린 눈으로 눈꽃이 활짝 피어 있다.