"한국전쟁 기간에도 끊임없이 이어진 진안 매사냥"

큰사진보기 ▲진안 무형유산 매사냥 공개 시연 ⓒ 이완우 관련사진보기

큰사진보기 ▲진안 무형유산 매사냥 공개 시연 ⓒ 이완우 관련사진보기

AD

"진안 백운면은 날짐승이 많고 겨울철 강설량이 많은 고원지대로, 매사냥 전통이 지금까지도 생생히 전승되는 지역입니다. 진안 매사냥은 한국전쟁 기간에도 끊임없이 이어졌어요. 임실 관촌 남원에서도 진안으로 매사냥을 왔었지요."

▲진안 무형유산 매사냥 공개 시연 이완우 관련영상보기

큰사진보기 ▲진안 무형유산 매사냥 공개 시연 ⓒ 이완우 관련사진보기

큰사진보기 ▲진안 민속자료 도르메 물레방아 방앗간과 매사냥 응방 장소 ⓒ 이완우 관련사진보기

"내가 어린 시절이에요. 전영태 어르신은 겨울이면 거의 방앗간에 머물렀지요. 매와 함께 살았어요. 매를 잠재우면 안 된다고, 매를 매장갑에 앉히고 매방에서 같이 생활했어요. 어르신은 이곳 방앗간에서 매를 길들였고, 해마다 정월에 매사냥을 많이 했어요."

큰사진보기 ▲진안 민속자료 도르메 물레방아 방앗간 ⓒ 이완우 관련사진보기

'해마다 가을걷이가 끝나고 방앗간 일이 한가해지면, 매사냥에 쓰일 매를 들였다. 주로 나무꾼들이 야생매가 꿩을 사냥하고 먹잇감을 남겨 둔 장소를 발견하면 방앗간으로 연락을 보냈다.

봉받이는 매의 먹잇감 주변에 명주실 그물(매그물)을 설치했다. 근처에 움막을 짓고 제를 올린 뒤 고요히 기다리면 매가 그물에 걸렸다. 이때 이를 '하늘이 내려준 매를 받는다'고 여겼다.

응사는 매와 며칠 동안 매방에서 함께 지내며 길들이는 과정을 거쳤다. 몇 단계의 훈련을 통해 매가 사람의 손길과 신호에 익숙해지도록 했다.

뜀밥 먹이기는 매가 짧은 거리에서 고기를 먹으며 사람에게 다가오도록 하는 훈련이다. 줄밥 먹이기는 기둥 사이에 줄을 걸어 날갯짓하며 먹이를 잡는 연습이다. 날밥 먹이기는 끈을 푼 상태에서 매가 날아올랐다가 목표 지점으로 돌아오는 과정을 익히는 단계다. 이 과정이 쌓이면 매와 사람 사이에 신뢰가 형성된다.

매사냥은 맑고 바람이 잔잔한 날에 이루어졌다. 방앗간 식구와 마을 사람들은 떨이꾼(몰이꾼)과 배꾼으로 나뉘어 참여했다. 풀숲을 두드리면 꿩이 날아오르고, 매는 응사의 매장갑에서 날아올라 사냥 장면을 보여주었다.

겨울이 지나면 매는 자연으로 돌려보냈다. 응사는 시치미와 방울을 떼고 꼬리에 작은 노란 리본만 새로 달아 주었다. 혼자 산에 올라 매를 하늘로 띄우면, 매는 몇 바퀴 하늘을 돌다 산 너머로 사라졌다.'

"꿩사냥을 잘하는 매는 공중에서 공중제비하며 방향을 바꾸며 내려왔어요. 날아가는 꿩을 향해 급강하하는 모습이 지금도 눈에 선합니다."

▲진안 민속자료 도르메 물레방아 돌아가는 모습 이완우 관련영상보기

지난 13일, 전북 무형유산 매사냥 공개 시연회가 진안 백운면에서 열렸다. 이른 아침 매사냥 체험홍보관 앞마당에는 매를 매장갑에 앉힌 응사(鷹師)들이 매와 눈길을 마주하고 있었다.전통 민속문화인 '매사냥'의 가치와 우수성을 알리기 위해 마련된 이번 시연회에는 박정오 응사 등 7명 이수자들이 참여해 매를 이용한 매사냥 방식을 설명·재현했다. 박정오 응사는 2007년 3월 23일 전북 무형문화재 제20호 매사냥 제2대 기능보유자로 지정된 인물이다.매사냥 체험홍보관의 2층 전시실 옆 강당에서 진안 매사냥 역사와 문화를 간단히 소개하는 시간이 마련됐다. 박정오 응사의 간략한 인사말이 이어졌다.진안 백운초등학교 운동장에서 매사냥 시연이 열렸다. 70여 명의 관광객과 사진작가가 참관했다.첫 번째 시연은 매에게 '날밥 먹이기'였다. 박정오 응사가 운동장 가운데에 서서 매장갑 끝에 매 먹잇감을 들고 있었다. 운동장 끝에서 이수자가 매를 날렸다. 매가 수십 미터를 날아와 먹잇감을 잡고 응사와 매장갑에 앉았다.두 번째 시연은 전통 매사냥의 사냥 방식을 보여주는 재현 시연이었다. 운동장 끝에서 꿩이 운동장의 너른 잔디밭으로 날아가는 상황을 가정해, 매가 날아와 사냥 장면을 재현하는 시연이 이어졌다. 매사냥 시연이 끝난 뒤에는 매사냥 체험홍보관 2층에 모여 전통음식 나눔 자리가 마련됐다.진안 매사냥의 민속 전통을 과거에서 현재로 이어지게 한 전영태 응사가 살던 마을을 찾았다. 전영태 응사는 1998년 1월 9일 전북 무형문화재 제20호 매사냥 제1대 기능보유자로 인정됐다.진안 매사냥 체험홍보관에는 전원석(1893~1966), 전영태(1916~2006), 박정오 응사로 이어지는 진안 매사냥 계보도가 걸려 있다. 이 계보도에는 전영태의 아들 전송훈(1943~2025)씨와 조카 전호권(진안 백운면 노촌리)씨가 매사냥 전승자로 소개돼 있다.진안 매사냥을 전승한 전원석(아버지) 옹과 전영태(아들) 응사가 살던 생가는 백운면 운교리 용두봉의 당산안 마을에 있다. 이곳에서 서남쪽으로 약 700미터 떨어진 백운천(섬진강 상류) 일대에는 이들의 생활 근거지이자 진안 매사냥 전통민속 전승의 구심점이었던 도르메방앗간이 자리한다.당산안 마을에서 작은 고개를 넘으면 도르메방앗간과 용두봉 아래 원산마을 앞 들녘이 넓게 펼쳐진다. 이 들녘은 전영태 응사가 과거 무형문화재 매사냥 시연을 하던 장소로 전해진다. 이곳을 산책하던 주민(78세)에게서 50여 년 전의 매사냥 이야기를 들을 수 있었다.전영태 응사의 조카 전호권씨의 증언을 바탕으로 과거 전승 방식의 매사냥 과정을 재구성했다.전호권씨는 어린 시절 매사냥을 따라다녔던 기억을 이렇게 전했다.과거 백운면 일대에는 10여 개의 물레방아가 있었으나, 도르메방앗간은 원형 보존 상태가 뛰어나 과거 모습이 비교적 온전히 남아 있는 물레방아로 평가된다. 도르메방앗간은 2002년 4월 6일 전라북도 민속자료 제36호로 지정됐다.