태화강 국가정원 지정 비화 밝힌 송철호 전 울산시장 "비 맞으며 호소"

송철호 전 울산시장이 12월 13일 태화강 국가정원에서 열린 시민들과의 걷기행사에서 태화강 국가정원 지정에 얽히 숨은 이야기를 하고 있다.

오는 2028년 울산 태화강 국가정원 일대에서 열리는 2028 울산국제정원박람회를 앞두고 송철호 전 울산시장이 태화강 국가정원 지정에 얽힌 비화를 밝혀 주목된다.태화강 국가정원 지정은 대한민국에서 순천만 국가정원(2015년 지정)에 이어 두 번째로 지난 2019년 성사됐다. 2017년 대선 당시 문재인 후보의 공약이기도 했던 태화강 국가정원은 이후 송철호 전 울산시장 재직 당시 울산시의 간절한 요청으로 국가정원으로 지정된 바 있다.송철호 전 시장은 지난 13일 태화강 국가정원에서 시민들과 함께 가진 2시간 동안의 트레킹(걷기 여행)에서 지난 2019년 7월 4일 삼림청 정원정책자문단이 현장 실사를 할 당시를 회고했다.송 전 시장은 "당시 태화강 국가정원 지정을 심사하기 위해 심사단이 태화강 현장에 왔는데 비가 오는 등 여건이 좋지 않은 상황이었다"며 "심사단이 그냥 돌아가려는 움직임이 있다는 연락을 급히 받았다"고 밝혔다.이어 "점심식사 중 이 소식을 듣고 숟가락을 놓고 급히 태화강으로 달려가 심사단에게 태화강 국가정원 지정의 필요성을 역설했다"며 "우산을 쓴 심사단과 달리 저는 비를 맞으며 태화강 국가정원 지정의 필요성을 거듭 호소했다"고 말했다.송 전 시장은 "이후 태화강 국가정원 지정에 관한 표결이 있었는데 한 표 차이로 가까스로 제 1호 여수 순천만 국가정원에 이어 두 번째로 울산이 국가정원으로 지정된 것"이라며 "울산시민이 자랑할 태화강 국가정원 지정에 감격스러웠다"고 밝혔다.또한 "2019년 7월 15일 법이 개정되어 국가정원 결정과정 룰(규칙)이 바뀌기 전에 성사시켜야 한다는 절실한 마음이 있었다"며 "규칙이 바뀌기 하루 전 태화강 국가정원으로 지정돼 극적이었다"고 회고했다.한편 태화강 국가정원은 국가하천인 태화강의 하류 태화교에서 삼호교 구간 둔치 83만5452㎡ 규모롷, 대나무 65종과 다양한 나무, 700여 종의 꽃이 계절별로 갖가지 색과 향기를 뽐낸다. 특히 태화강 십리대숲(23만6600㎡)이 유명하며 생태체험관, 은하수길 등 연중 많은 관광객이 찾는다.태화강 국가정원 지정이 발표되자 송철호 당시 울산시장은 "국가정원은 일자리와 지역경제를 살리는데 크게 기여할 것"이라며 "2023년까지 생산유발 5552억원, 부가가치 유발 2757억원, 취업 유발 5852명에 이르는 경제효과가 예상된다"고 밝힌 바 있다.