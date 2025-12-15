존재하지만 지워진 학생들

큰사진보기 ▲소수자 포용성 통계 자료한국행정연구원이 매년 실시하는 사회통합실태조사를바탕으로한 국가지표체계 '소수자포용성' 지표를 보면, 이 거리감'이 더 분명하게 드러난다. ⓒ 한국행정연구원 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 경희대학교 후마니타스칼리지 <세계와 시민> 강의에서 '청소년 성소수자'를 주제로 활동한 (강지유, 문혜정, 서동혁, 윤한별, 이세은, 홍예기)의 글로벌 시티즌 프로젝트 활동의 결과를 담은 기사입니다.

2024년부터 적용된 2022 개정 교육과정에서 '성소수자', '성적 지향', '성평등', '섹슈얼리티' 등의 표현은 모두 삭제되었다. 한국의 학교에는 성소수자 학생이 분명히 존재하지만, 교실 어디에서도 이들을 '존재하는 학생'으로 호명하지 않는다. 그렇게 성소수자 학생은 있는 그대로의 모습으로는 존재할 수 없는, 보이지 않는 학생이 된다.교육부 관계자는 "성소수자가 사회적 소수자의 구체적 예시로 들어갔을 때 발생할 청소년들의 정체성 혼란을 우려했다"고 설명했다. 그러나 이것은 단순히 몇 개의 단어가 빠진 문제가 아니라 국가가 학생에게 "너를 설명할 언어를 제공하지 않겠다"라고 말하는 것과 다르지 않다.이러한 현실은 이번 학기 경희대학교 후마니타스칼리지 '세계와 시민' 수업에서 우리가 붙잡고 있던 질문과 맞닿아 있었다. 수업의 공통 주제는 '경계인'이었고 여러 소수 집단 가운데 우리는 특히 교실 안에서조차 자신의 존재를 숨겨야 하는 청소년 성소수자에 주목했다. 그래서 '청소년 성소수자 팀'을 꾸려 교실 속에서 지워진 청소년 성소수자의 현실이 실제로 어떠한지 당사자와 인권단체 활동가를 직접 만나 묻기로 했다. 이 글은 그 활동의 기록이자, 우리가 들은 목소리를 세상과 나누려는 시도이다.인터뷰에 참여한 중학교 2학년 A씨는 자신을 "두 가지 이상의 정체성을 가진 바이젠더"라고 소개했다. A씨가 교사에게 커밍아웃을 결심한 이유는 단순했다."이건 병도 아니고, 숨겨야 할 것도 아닌데… 선생님이라면 알아줄 것 같아서요."그러나 기대와 달리 교사는 대화를 다른 주제로 돌리며 거리를 두기 시작했다. A씨는 "그때부터 선생님이 저를 피하는 느낌이 들었다"고 말했다. 혼란이 깊어지자 A씨는 친구 관계나 진로 등 다양한 고민을 전문상담 교사와 함께 나눌 수 있는 'Wee클래스'를 찾았다. 하지만 상담은 정체성 문제와는 무관한 이야기로 흘렀고, "성소수자라는 개념 자체를 잘 모르는 것 같았다"며 답답함을 털어놓았다.그럼에도 A씨의 바람은 단순하다."저를 다른 친구들과 똑같이 봐줬으면 좋겠어요. 제가 뭘 특별히 요구하는 게 아니라, 그냥 학생으로 대해달라는 거예요."성소수자 관련 표현이 교육과정에서 삭제된 것에 대해서도 A씨는 분명히 말했다."말을 없앤다고 존재가 사라지는 게 아니잖아요. 우리를 설명할 말이라도 남겨줬으면 좋겠어요."한국레즈비언상담소 활동가 B씨는 한국 사회의 인식 구조 자체가 문제라고 지적했다. 한국행정연구원이 매년 실시하는 '사회통합실태조사'를 바탕으로 한 국가지표체계 '소수자 포용성' 지표를 보면, 이 '거리감'이 더 분명하게 드러난다.2024년 기준 장애인과 외국인 이민자 및 노동자, 북한이탈주민에 대한 포용성은 각각 96.3%, 92.5%, 86.6%에 이르지만, 성적 소수자와 전과자에 대한 포용성은 53.3%, 38.6%에 그친다. 2013년 이후 성적 소수자에 대한 포용성은 최근 몇 년 사이 40%대 초반에서 50%대 초반으로 조금씩 상승하고 있지만, 여전히 다른 집단에 비해 현저히 낮고 전과자와 함께 가장 낮은 수준의 포용도를 보이고 있다. 이는 성소수자가 여전히 '내 주변의 누군가'라기보다, 한국 사회에서 가장 받아들이기 어려운 집단 중 하나로 인식되고 있음을 보여준다.B씨는 이 모순을 지적하며 법·제도 개선의 시급성을 강조했다."법이 바뀌어야 교육과 문화가 변합니다. 성소수자가 더 이상 경계인이 아닌 사회가 되어야 합니다."그는 특히 포괄적 차별금지법 제정을 가장 시급한 과제로 꼽았다."포괄적 차별금지법이 제정되어야 학교·직장·가정 어디에서도 성적 지향이나 성별 정체성을 이유로 한 차별이 법적으로 금지됩니다. 또한 학교폭력예방법과 학생인권조례 등 기존 교육 법령에서 성소수자 학생 보호 조항을 명시하고, 성교육·인권 교육에서 성소수자 관련 내용을 금기처럼 취급하지 않도록 교육과정에 다시 포함해야 합니다."또한 성소수자 청소년을 이해하는 전문 인력과 상담·보호 체계의 제도화도 필요하다고 덧붙였다."성소수자 청소년을 이해하는 전문 인력과 안전망이 제도적으로 보장돼야 합니다. 결국 법이 '존재를 인정한다'고 말해줘야 사회가 바뀝니다. 법적 안전망 없이 인식만 좋아질 수는 없어요."해외에서는 청소년 성소수자의 '존재 인정'에서부터 출발하는 다양한 제도가 자리 잡고 있다. 미국의 경우가 대표적이다. 1980년대 후반 매사추세츠주의 한 고등학교에서 시작된 GSA(Gender & Sexuality Alliance, 성소수자 지지 동아리)는 지금은 미국 전역 수천 개 학교로 퍼져, 성소수자와 비성소수자 학생이 함께 모여 안전한 공간을 만들고 차별에 대응하는 학생 주도 모임으로 자리 잡았다.여러 연구에 따르면 GSA가 있는 학교일수록 성소수자 학생이 경험하는 괴롭힘과 자살 충동이 줄어들고, 학교에 대한 만족도와 안전감이 높아지는 경향이 나타난다. 학생의 정체성을 숨겨야 할 위험 요소가 아니라, 존중받아야 할 다양성의 일부로 보는 교육 철학이 제도적으로 뒷받침되는 것이다.반면 한국의 성소수자 학생은 패싱(정체성 숨기기)을 생존 전략으로 삼는다. 학교·가정·제도 어디에서도 이들을 충분히 보호하지 않기 때문이다. 제도는 침묵하고, 사회는 방관하고, 학생은 끝없이 자신을 숨긴다.인터뷰가 끝난 뒤 '청소년 성소수자 팀'은 우리가 마주한 청소년 성소수자의 존재 부정의 현실에서 지금 당장 할 수 있는 일이 무엇인지 고민했다. 개인 차원에서 도울 수 있는 영역과 제도적 변화가 필요한 영역을 구분해 분석한 결과, 변화를 현실적으로 만들기 위해 서울시교육청 및 경기도교육청에 의견서를 제출하기로 했다.우리는 2025년 11월 18일 서울시교육청 시민제안 창구와 교육부 '교육감에게 바란다'를 통해 청소년 성소수자 학생 보호 대책을 촉구하는 의견서를 제출했고 현재는 각 기관의 검토 결과를 기다리고 있다.의견서에는 다음과 같은 내용이 담겼다.1. 성소수자 관련 표현이 삭제된 교육과정의 보완 또는 별도 지침 마련성소수자 학생이 스스로를 설명할 언어가 필요하다는 점 그리고 교과서에서조차 존재가 지워질 때 학생의 자기 이해와 또래 인식이 왜곡된다는 점을 반영한 요구이다.2. 교사·상담교사 연수에 성소수자 관련 내용을 의무적으로 포함할 것A씨의 경험처럼, 교사가 정체성 개념 자체를 이해하지 못하면 상담과 지원이 개인의 선의에만 의존하게 된다. 교사들이 최소한의 개념과 사례를 알고 학생을 만날 수 있도록 제도적 연수가 필요하다는 취지다.3. 학생이 안전하게 상담할 수 있는 익명·보호 체계 구축아웃팅의 두려움 때문에 상담실조차 이용하지 못하는 현실을 개선하기 위해 정체성 정보가 외부로 유출되지 않는 익명 상담 창구와 성소수자 청소년을 전문으로 지원하는 연계 시스템을 마련해 달라는 제안이다.인터뷰를 마칠 무렵, 중학교 2학년 A씨는 "당사자가 아닌데 제 얘기를 이렇게 잘 들어주셔서 감사해요"라고 말했다. 단순한 감사 인사처럼 보이지만 사실은 그동안 학교와 사회가 충분히 듣지 않았던 현실을 드러내는 말이었다. 청소년 성소수자가 원하는 것은 특별한 대우가 아니라 말할 수 있는 공간과 그 말을 들어줄 사람이다.이제 해결책은 국가·사회·개인이 각각 맡아야 한다. 국가는 차별금지법과 교육과정 보완 같은 제도적 장치를 마련해야 하고, 사회는 성소수자를 '어딘가의 타자'가 아니라 우리의 이웃으로 인식해야 한다. 개인은 청소년 성소수자를 한 사람의 학생으로 존중하고, 목소리를 지우지 않는 태도를 실천해야 한다.예를 들어, 교실이나 직장에서 성소수자를 향한 농담과 혐오 발언이 나왔을 때 "그 말은 누군가에게 폭력이 될 수 있다"고 말해 주는 것, 학교·지역의 학생인권조례와 차별금지법 제정을 지지하는 서명에 참여하는 것, 주변 10대에게 "이야기하고 싶으면 언제든지 들어주겠다"고 먼저 말해 주는 것 역시 작은 시작이 될 수 있다.청소년 성소수자가 원하는 것은 거창한 영웅이 아니라, 안전하게 말할 수 있는 공간과 그 말을 끝까지 들어주는 사람이다. 그들의 목소리가 더 이상 사라지지 않도록,이제 우리 모두가 '듣는 사람'이 될 차례다. 변화는 바로 그 순간부터 시작된다.