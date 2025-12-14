서촌의 매력을 알리는 서촌마을관리소

큰사진보기 ▲서촌입구 한복대여점.한복을착용하려는 외국인들로 붐비는 서촌입구 한복대여점. ⓒ 이상돈 관련사진보기

큰사진보기 ▲한복입은 외국인들.한복을 차려 입은 외국인들이 서촌으로 가기 위해 경복궁담을 따라 걷고 있다. ⓒ 이상돈 관련사진보기

큰사진보기 ▲서촌마을관리소.올해 4월 개관한 서촌마을관리소. ⓒ 이상돈 관련사진보기

큰사진보기 ▲서촌마을관리소 내부.왼쪽에는 사무실, 정면엔 소통실, 오른쪽엔 공구실이 있는 서촌마을관리소 내부. ⓒ 이상돈 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲한옥음식점.영업시간에는 외국인들에게 인기가 폭발적인 맛집인 한옥 삼계탕음식점. ⓒ 이상돈 관련사진보기

큰사진보기 ▲서촌마을에서 대여해 주는 공구들.주민들에게 무료로 대여해 주는 한옥 수리관련 공구들. ⓒ 이상돈 관련사진보기

큰사진보기 ▲서촌한옥마을.다소 이른 오전시간에 외국인들이 서촌한옥마을에 들러 기념촬영을 하고 있는 모습. ⓒ 이상돈 관련사진보기

덧붙이는 글 | 위치 및 연락처

• 주소:서울특별시 종로구 필운대로 45 (누하동)

• 교통:지하철 3호선 경복궁역 2번 출구에서 도보로 이동 가능.

• 전화번호:02-720-6650

• 운영 시간:화요일 ~ 일요일 (월요일 휴관)

눈 비 그친 일요일 오전, 서촌 골목은 고즈넉한 풍경 속에서 한복을 차려입은 방문객들로 활기를 띠었다. K-컬처의 세계적 열풍에 힘입어 내국인보다 외국인 관광객의 발길이 잦아진 풍경은 전통 한옥과 현대적 감각이 조화를 이루는 서촌의 매력을 더욱 실감 나게 한다.이러한 서촌의 고유한 매력을 보존하고 가꾸는 데 앞장서는 이들이 바로 올해 4월 출범한 '서촌마을관리소' 사람들이다. 서촌은 경복궁 서쪽에 자리한 마을로, 조선 시대 통역관이나 의관, 예술가 등 중인들이 모여 살던 곳이다. 대대로 권력을 누린 양반들이 살던 북촌과는 또 다른, 인간미 넘치는 소박한 매력이 특징이다.이 매력적인 한옥마을의 지속가능성을 위해 지난 4월 문을 연 서촌마을관리소는 우리의 전통을 지키고 발전시키는 파수꾼으로, 짧은 기간 동안 분주한 나날을 보냈다. 마을관리소는 '한옥과 한옥문화가 숙성(Ferment)되는 공간'이라는 의미를 담은 '서촌 퍼멘티드(Fermented)'라는 이름의 마을안내소를 운영하며, 특화된 한옥 건축가들과 함께 한옥 전수조사를 진행하는 등 실질적인 보존 활동에 힘쓰고 있다.한옥 소유주나 거주자에게 보수 및 유지 관리 정보 제공, 관련 공구 대여 등을 통해 실질적인 한옥 관리를 지원하고, 주민들이 편히 쉬고 소통하는 사랑방을 운영하여 공동체 의식을 함양하고, 관광 활성화와 더불어 주민 상생 방안을 모색한다. 또한 서촌의 고유한 매력을 지키고 알리기 위해 지역 사회와 긴밀히 소통하며 다양한 문화 활동을 펼칠 예정이다."서촌의 일상은 주민들의 삶 그 자체입니다. 단순히 낡은 것을 지키는 것을 넘어, 주민과 방문객이 조화를 이루며 이곳의 역사와 문화를 함께 체험하고 숙성해나가는 공간으로 만들고 싶습니다."서촌마을관리소 우미경 대표의 포부에는 서촌이 '관광지'이기 이전에 '주거지'임을 잊지 않겠다는 다짐이 담겨 있다. 서촌의 가게들은 저마다 한옥의 멋을 살리면서도 현대적인 감각을 입혀 독특한 분위기를 자아낸다.한옥을 개조한 이탈리안 레스토랑 '한옥달'이나 한식 퓨전 맛집 '도취하녹식당'은 고즈넉한 한옥 외관과 달리 세련된 내부 인테리어와 감칠맛 나는 음식으로 데이트 코스나 모임 장소로 인기가 높다. 또한, 전통 재료를 활용한 독특한 커피와 디저트를 선보이는 'Naeja&co'나 인왕산 전망이 한눈에 들어오는 뷰 맛집등은 현대적 감각의 카페들은 서촌의 새로운 핫플레이스로 자리 잡았다."마을관리소가 생기고 활기가 더해진 것 같아요. 관광객이 많아지면 불편한 점도 있지만, 마을의 매력을 더 많은 사람에게 알리는 것 같아 뿌듯합니다. 주민들에게 편하게 다가오는 것 같아 무척 든든합니다."오랜 시간 서촌에 살아온 한 주민의 인터뷰는 마을관리소가 지향하는 '주민과 상생하는 마을'의 모습을 잘 보여준다.전통과 현대가 공존하며 끊임없이 새로운 매력을 만들어가는 서촌. 이곳을 찾는 발걸음이 늘어날수록, 서촌마을관리소의 역할은 더욱 중요해질 것이다. 이들의 진심 어린 노력이 서촌의 고유한 빛깔을 더욱 선명하게 지켜주기를 기대한다.