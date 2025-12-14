10억이상 '금융부자' 47.6만명…인구 0.92%가 금융자산 61% 차지

AD

(서울=연합뉴스) 신호경 기자 = 우리나라에서 지난해 10억원 이상의 금융자산을 보유한 부자가 3% 이상 또 늘어 47만명을 넘어선 것으로 추정됐다.이들은 단기·중단기 가릴 것 없이 향후 유망 투자처로 주식에 가장 큰 관심을 보였다.◇ 작년 부자 수 3%·금융자산 9%↑…1인당 평균 금융자산 64억원14일 KB금융지주 경영연구소가 발간한 '2025 한국 부자 보고서'에 따르면 지난해 말 기준으로 금융자산이 10억원 이상인 '부자'는 모두 47만6천명, 전체 인구의 0.92%로 추산됐다.부자 수는 전년보다 3.2% 늘었고, 이 조사가 시작된 2011년(2010년 말 기준 통계·13만명)과 비교하면 3배 이상으로 불었다. 해마다 평균 9.7%씩 증가한 셈이다.작년 말 기준 한국 부자가 보유한 총금융자산은 3천66조원으로 1년 사이 8.5% 늘었다.전체 가계 금융자산(5천41조원)의 60.8%에 해당하는 규모다.연구소는 보고서에서 "부자들의 금융자산 증가율 8.5%는 전체 가계 금융자산 증가율(4.4%)의 두 배 수준"이라며 "일반 가계보다 부자의 자산 축적 속도가 더 빨랐다는 뜻"이라고 설명했다.2011년(1천158조원) 이후 부자들의 금융자산 연평균 증가율은 7.2%로 집계됐다.자산 규모별로 나눠보면, 90.8%(43만2천명)가 '10억원∼100억원 미만'의 금융자산을 보유한 '자산가'로 분류됐다.보유 금융자산이 '100억원∼300억원 미만'인 '고자산가'는 6.8%(3만2천명), 300억원 이상 '초고자산가'는 2.5%(1만2천명)를 차지했다.연구소는 "특히 2020∼2025년 자산가와 고자산가는 인원이 연평균 각 5.9%, 5.8% 늘었지만 초고자산가는 같은 기간 연평균 12.9% 증가하는 등 양극화 양상을 보였다"고 설명했다.한국 부자 1인당 평균 금융자산은 64억4천만원으로, 전년보다 3억1천만원 늘었다.◇ 부자 자산의 31%가 거주용 주택올해 7∼8월 부자 400명 면접조사 결과 이들의 자산은 부동산과 금융자산에 평균 각 54.8%, 37.1%의 비율로 나뉘어 있었다.2024년(부동산 55.4%·금융 38.9%)과 비교해 부동산과 금융자산 비중이 모두 소폭 줄었다. 금·디지털자산 등 대체 투자처가 주목받으면서 기타자산 투자가 늘어난 영향으로 연구소는 추정했다.한국 부자의 자산 구성을 세부적으로 보면 거주용 주택(31.0%), 현금 등 유동성 금융자산(12.0%), 거주용 외 주택(10.4%), 예·적금(9.7%), 빌딩·상가(8.7%), 주식(7.9%) 순이었다.2024년 같은 조사 결과와 비교해 유동성 금융자산과 예·적금, 주식의 비중이 각 0.4%포인트(p), 1.0%p, 0.5%p 늘었다. 반대로 거주용 주택, 거주용 외 주택, 빌딩·상가는 각 1.0%p, 0.5%p, 1.6%p 줄었다. 부동산 시장 관망세와 부동산 신규 투자 위축 때문이라는 게 연구소의 설명이다.◇ 불확실성에 안정투자 성향 강해져…"최근 1년간 주식 등에서 수익"부자들의 금융투자 성향을 보면, 높은 수익률만큼 큰 손실도 감내할 수 있는 '적극투자형'과 '공격투자형'의 합은 올해 17.1%로 1년 전보다 3%p 줄었다.반대로 '안정형'과 '안정추구형'의 합은 44.3%에서 49.3%로 5%p나 뛰었다.정치적 혼란에 따른 투자·소비 심리 위축과 대내외 불확실성에 따라 부자들의 안정 지향적 투자 성향이 강해진 것으로 해석됐다.부자들에게 지난 1년간 금융 투자 성과를 묻자, "수익을 냈다"고 답한 비율이 34.9%에 이르렀다. 지난해(32.2%)보다 2.7%p 올랐다. 연구소는 "올해 주식시장의 강한 반등과 채권 시장의 양호한 성과 등이 영향을 미쳤을 것"이라고 추정했다.금융 투자 상품별 수익 경험률은 주식(40.0%)가 가장 높았고, 이어 펀드(9.0%)·채권(8.8%)·만기 환급형 보험(8.0%) 등의 순이었다.주식에 투자하는 부자들은 평균적으로 국내 주식 5.8개, 해외 주식 4.9개 종목에 투자하고 있었다. '서학개미' 열풍에 지난해보다 해외주식 보유 수가 0.7개 늘었다.◇ 자산 축적 원천은 사업소득·부동산투자이익 등한국 부자는 향후 1년 이내 단기에 고수익이 예상되는 투자 대상으로 주식(55.0%)을 가장 많이 지목했다. 금·보석(38.8%), 거주용 주택(35.5%), 거주용 외 주택(25.5%), 펀드(14.0%) 등이 뒤를 이었다.3∼5년 중장기 투자에서 높은 수익률이 기대되는 유망 투자처로도 주식(49.8%)이 1위로 꼽혔다. 작년보다 응답률이 14.3%p나 뛰었다. 거주용 주택(34.8%), 금·보석(33.8%) 등도 거론됐다.부자들이 자산을 축적한 원천은 주로 사업소득(34.5%)과 부동산 투자 이익(22.0%), 금융 투자 이익(16.8%)으로 조사됐다.
shk999@yna.co.kr