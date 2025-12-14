겨울비에도 식지 않은 논산 양촌곶감축제 열기

큰사진보기 ▲논산 양촌곶감축제 곶감 판매장에서 관람객들이 시식을 하며 양촌곶감의 색과 식감, 단맛을 직접 살펴보고 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲지붕까지 천막을 설치한 양촌곶감축제 곶감 판매장에서 관광객들이 비를 피해 곶감을 고르고 있다. 우천 속에서도 판매장은 비교적 여유로운 분위기를 유지하며 체류 시간과 판매가 함께 늘고 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲양촌곶감축제장에 전시된 양촌곶감. 산으로 둘러싸인 청정 지역에서 자란 감을 북서풍 바람에 자연 건조해 만들었으며, 30년 이상 된 감나무에서 수확한 원료가 깊은 단맛과 탄탄한 식감을 만든다. ⓒ 서준석 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 논산포커스에도 실립니다.

충남 논산시 양촌면 양촌리 체육공원에서 지난 12일 막을 올린 제23회 2025 논산양촌곶감축제가 겨울비가 내린 13일에도 열기를 이어갔다. 궂은 날씨에도 불구하고 축제장은 공연과 체험, 판매장을 중심으로 관람객의 발길이 꾸준히 이어지며 활기를 띠었다.이날 무대에서는 지역 주민들이 준비한 양촌면 어르신 노래교실 공연과 백세건강위원회의 고고장고 무대가 빗속에서도 힘찬 호응을 얻었다. 김은자 무용교실 공연을 비롯해 논산예술인 크리스마스 페스타, 뮤지컬 앙상블 무대까지 이어지며 축제 분위기를 한층 끌어올렸다.현장에서 가장 눈길을 끈 것은 곶감 판매장 풍경이었다. 비가 이어지는 날씨에도 판매장에는 관람객들의 발길이 좀처럼 끊이지 않았다. 축제 준비 단계에서부터 우천과 한파를 염두에 두고 곶감 판매장 전 구간에 천막을 설치하고, 상부까지 덮는 구조로 비바람을 차단한 점이 효과를 발휘했다는 평가다.천막 아래에서는 관광객들이 비를 피해 비교적 여유롭게 머물며 곶감을 살펴보고 구매할 수 있었고, 이 과정에서 체류 시간이 자연스럽게 늘어나 판매 실적도 호조를 보였다. 겨울 축제의 특성을 세심하게 반영한 공간 구성이라는 점에서 현장 반응도 긍정적이었다.축제 관계자는 "추위와 비를 동시에 고려해 천장까지 천막을 설치한 것이 관람객 편의와 판매 활성화로 이어졌다"며 "기상 변수에도 흔들리지 않는 축제 운영에 중점을 뒀다"고 말했다.백성현 논산시장은 연일 축제장을 찾아 운영 상황을 점검하고 관계자들을 격려하며 현장을 챙기고 있다. 백 시장은 "날씨와 관계없이 방문객들이 편안하게 축제를 즐길 수 있는 환경을 만드는 것이 중요하다"며 안정적인 축제 운영에 힘을 싣고 있다.한편 논산시가 주최한 이번 양촌곶감축제는 14일까지 양촌리 체육공원에서 이어지며, 겨울 논산을 대표하는 농특산물인 양촌곶감의 가치와 매력을 알리고 있다.