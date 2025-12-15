냉동실 딸기로 연말 분위기 있게 보내는 법

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

"엄마 친구가 그러는데 새로 나온 딸기가 비싸긴 한데, 진짜 맛있대."

"지금은 너무 비싸, 딸기 8천 원 되면 사줄게. 조금만 기다려. 일단 얼려 놓은 딸기 먹어."

딸기 와인 슬러시 & 딸기 상그리아

사과의 10배, 레몬의 2배에 달하는 비타민C는 하루에 6~7개만 먹어도 일일 권장량을 충족시키며 천연 피로회복제 역할을 한다. 혈액순환에 도움이 되는 칼륨, 철분도 많아 빈혈에 시달리는 성장기 아이들이나 임산부에게 좋다. 안토시아닌과 비타민A는 시력을 보호하고 안구 건강에 효과가 있다.

출처: 농촌진흥청 그린매거진 , 글: 이승호(https://www.rda.go.kr/webzine/2020/02/sub1-2.html)

냉동 딸기 와인 슬러시 & 냉동 딸기 상그리아 레시피

▶재료

냉동 딸기, 화이트와인, 레몬

▶만드는 법

① 냉동 딸기 3~5개에 화이트와인을 적당히 넣어 믹서기에 간다.

② 완성된 슬러시를 와인잔에 따른 뒤, 잘라 둔 딸기로 보기 좋게 장식한다.

▶상그리아로 즐기기

와인잔에 화이트와인을 따른 뒤, 잘라 둔 딸기와 레몬 조각을 넣어 가볍게 섞는다.

12월 중순, 본격적인 연말이 시작됐다. 거리에는 크리스마스트리가 불을 밝히고, 빵집 진열대에는 어느새 딸기 케이크가 주인공이 됐다. 가을 내내 보이던 무화과나 샤인머스캣 케이크는 자취를 감췄다.얼마 전, 딸아이가 하교 후 이야기를 꺼냈다. 딸기가 먹고 싶다는 마음이 고스란히 전해졌다. 선뜻 사주고 싶었지만, 막 출하되기 시작한 딸기 한 팩 가격은 1만 8천 원이었다. 나는 애써 아이의 마음을 외면한 채, 올봄 가격이 쌀 때 얼려 두었던 냉동 딸기를 꺼냈다. 하지만 아이는 이미 질렸다며, 냉동 딸기 대신 귤을 집어 들었다.분명 내가 어렸을 때 딸기는 봄을 대표하는 과일이었다. 그런데 어느새 딸기는 겨울에 먼저 만나는 과일이 됐다. 엊그제 '띵동' 하는 문자 메시지와 함께 딸아이로부터 사진 한 장이 도착했다. 몸값이 비싸던 딸기가 드디어 8천 원이 됐다는 소식이었다.아이에게 딸기를 사주고 환하게 웃는 모습을 보고 나니, 넉넉하게 얼려 두었던 딸기들이 떠올랐다. 여름에 두어 차례 딸기잼을 만들어 두었음에도, 냉동실에는 여전히 딸기가 한가득 남아 있었다. 이제 새로운 딸기가 나오기 시작한 만큼, 냉동실 속 딸기들을 차례로 정리해야 할 때가 됐다.냉장고에 얼마 전 사 두었던 화이트 와인이 눈에 들어왔다. 냉동 딸기를 화이트 와인에 섞어 슬러시처럼 갈아 보기로 했다. 주말을 맞아 동생을 초대해 딸기 슬러시와 상그리아를 만들어 함께 마셨다.술과 함께하니 냉동 딸기도 훨씬 수월하게 줄어들었다. 추운 겨울 날씨에 냉동 딸기를 더하면 더 차가울 법도 했지만, 알코올의 기운 덕분에 어느새 볼은 발그레해지고 집 안 분위기도 붉고 따뜻해졌다. 딸기와 알코올 덕분에 기분이 좋아졌고, 딸기는 몸에도 좋을 것이라 스스로를 합리화하며 깊은 밤을 보냈다.실제로 딸기는 다양한 영양 성분을 지닌 과일로 알려져 있다.냉동 딸기가 있다면 연말 홈파티를 한층 근사하게 차려볼 수 있다. 색감도 예쁘고, 잔을 활용해 담아내기만 해도 연말 분위기를 내기에는 충분하다. 올해가 지나기 전, 주변의 소중한 사람들과 딸기처럼 핑크빛 시간을 나누며 한 해를 마무리해 보는 것도 좋겠다. 특별한 준비 없이도 냉동실 속 딸기만으로 테이블 위에 작은 즐거움을 더할 수 있다.