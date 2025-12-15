찍기 수능은 끝났다, 문제는 교육부다

큰사진보기 ▲2026학년도 대학수학능력시험(수능)이 치러진 11월 13일 오전 서울 종로구 경복고등학교에 마련된 고사장에서 수험생이 시험을 준비하고 있다. ⓒ 사진공동취재단 관련사진보기

수능이 또다시 도마 위에 올랐다. 대통령, 교육부 장관, 국가교육위원회 위원장이 동시에 "객관식 중심 수능의 한계"를 언급했고, 논·서술형 평가와 심지어 '추첨제 입시'까지 거론됐다.교육 현장에서는 큰 변화의 신호로 받아들이는 분위기다. 그러나 정작 교육부의 업무보고를 보면, 익숙한 문장이 반복된다. "검토하겠다", "국민적 합의를 거치겠다", "장기 과제다". 30년째 듣던 말이다.1995년 5·31 교육개혁 이후 대학수학능력시험은 대한민국 교육의 중심에 서 있었다. 그러나 30년이 지난 지금, 수능은 더 이상 '능력'을 측정하지 않는다.보기 중 정답을 고르는 훈련, 문제풀이 요령, 시간 관리 기술이 점수를 좌우한다. 생각하는 능력은 부차적인 요소가 됐다. 아이들은 질문을 만드는 법보다 정답을 고르는 법을 배운다. 이 구조에서 창의성과 비판적 사고가 자라날 리 없다.더 심각한 문제는 인공지능의 등장이다. AI는 이미 객관식 시험에서 인간보다 뛰어나다. 정답률, 속도, 안정성 모두 압도적이다. 그럼에도 우리는 여전히 "공정성"을 이유로 객관식 시험을 유지한다.그러나 이 공정성은 역설이 됐다. 암기력과 사교육 접근성이 높은 학생에게 유리한 구조, 부모의 지갑이 점수가 되는 시험이 과연 공정한가. 지금의 수능은 가장 공정해 보이는 방식으로 가장 불공정을 재생산하고 있다.교육부와 국가교육위원회의 역할 부재도 지적하지 않을 수 없다. 정책 보고서는 늘 그럴 듯하지만, 성과 지표는 없다. 기존 정책의 간판만 바뀐 채 반복되고, 실패에 대한 책임은 누구도 지지 않는다.교육 정책은 5년, 10년 뒤를 내다봐야 하지만 실제 결정은 늘 다음 정부로 미뤄진다. 그 사이 아이들은 지금의 시험을 치른다.AI 시대의 교육개혁은 더 이상 '교과 개편'이나 '문항 유형 조정'의 문제가 아니다. 핵심은 평가다. 무엇을 가르치느냐보다, 어떻게 평가하느냐가 교육의 방향을 결정한다. 논·서술형 평가가 필요하다는 데는 이제 공감대가 형성됐다.문제는 공정성이다. 인간 채점에만 의존하는 방식으로는 편향과 부담을 피할 수 없다. 해법은 분명하다. 교육과 평가를 분리하고, 국가 차원의 AI 기반 공정 평가 인프라를 구축해야 한다.필자는 이를 위해 '한국 AI 교육평가공사' 설립을 제안해왔다. 이 기관은 논·서술형 답안을 AI로 채점하고, 사고 과정·논리 구조·표현의 깊이를 분석하며, 편향을 지속적으로 보정한다. 교사는 채점에서 해방돼 교육에 집중하고, 학생은 사교육이 아닌 공교육 안에서 사고력을 평가받는다.이 공사는 단순한 시험기관이 아니다. 전국 단일 기준의 공정 평가, 학습 데이터 기반 개인별 성장 로드맵, 나아가 평생학습 체계의 기반이 된다. 과거 전자정부가 국가 경쟁력이 됐듯, AI 평가 인프라는 대한민국의 새로운 교육 인프라가 될 수 있다.지금 방향을 바꾸지 않으면 몇 년 뒤 또 같은 논쟁을 반복하게 된다. AI 시대가 완전히 도래한 뒤에야 "수능을 바꿔야 한다"고 말하는 것은 이미 늦다.찍기 시험의 수명은 끝났다. 이제 필요한 것은 용기 있는 결단과 실행 구조다. 교육부가 역할을 다하지 못한다면, 구조 자체를 바꿔야 한다. 학생도, 학부모도, 교사도 만족하는 교육은 가능하다. 단, 평가부터 바꿔야 한다.- 전 경기도교육연구원장