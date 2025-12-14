비 내리는 강남역에서 "내란 세력 즉각 청산하라"

큰사진보기 ▲강남역에서 조희대 탄핵, 지귀연 퇴출, 내란특별재판부 설치 캠페인이 진행됐다. ⓒ 국민주권당 관련사진보기

윤석열 내란 저지 1년이 훌쩍 지났음에도 단 1명의 내란범 처벌도 이뤄지지 않았다. 국민주권당 그리고 청년촛불행동은 13일 강남역 일대에서 내란청산을 위한 캠페인을 벌였다. 겨울비가 내리는 와중에도 내란 세력 즉각 청산을 촉구하는 '조희대 탄핵', '지귀연 퇴출', '특별재판부설치'를 외치며 뜨거운 열기 속에 캠페인이 진행되었다."대선개입 내란공범 조희대를 탄핵하라!""윤석열 접대재판 지귀연을 퇴출하라!""내란세력 척결 위해 특별재판부 즉각 설치하라!"신동호 국민주권당 서울시당위원장은 "조희대 대법원장을 비롯한 법원장들은 국회에 출석하여 윤석열이 일으킨 내란을 내란이라고 부르지도 않았다"며 "나라의 주인인 국민들이 다시 한번 명령하고 있다. 내란 전담 특별재판부를 설치해야 한다"라고 주장했다.김한봄 청년촛불행동 대표는 "내란수괴 윤석열에게는 사형 아니면 무기징역의 선고를 내려야 한다"라고 호소하며 "내란세력들을 제압할 수 있는 힘은 오로지 주권자 국민에게 있다"라고 외쳤다.젊은층들이 많이 오가는 강남역 일대이니만큼 청년들의 발언이 이목을 끌었다. 김서현 청년촛불행동 회원은, 14살 여중생을 성폭행해서 임신시킨 40대 소속사 대표에게 무죄를 준 사례, 그리고 박근혜 국정농단에 대해 무죄 취지 의견을 냈던 것을 소개하며 조희대 대법원장이 사법부를 이끌 자격이 없다고 규탄했다.이 밖에도 참가자들은 한 목소리로 "내란공범들의 구속영장을 줄줄이 기각하는 조희대 사법부 규탄한다", "지귀연의 1심부터 내란특별재판부로 이관해야 한다"라며 조속히 내란전담재판부를 설치할 것을 촉구했다.