인공지능이 모든 걸 대체한대도, 절대 침범할 수 없는 공간

올 한 해 나를 이끌고, 다독이고, 나아가게 한 문장을 새겨봅니다. 2026년을 응원하는 마음으로, 우리를 일으킨 말들을 나눕니다.

좋은 습관이 좋은 예술을 창조한다. 습관 하나가 모든 것을 말해준다... 목표는 예술에 이로운 삶의 방식을 추구하는 것이다.

큰사진보기 ▲정독 도서관 노벨문학상 라운지에 마련된 아니 에르노 섹션(2022년 수상) ⓒ 전사랑 관련사진보기

글쓰기는 진정한 나만의 장소다... 그곳은 내가 자리한 모든 장소들 중에서 유일하게 비물질적인 장소이며, 어느 곳이라고 지정할 수 없지만, 나는 어쨌든 그곳에 그 모든 장소들이 담겨 있다는 것을 확신한다.

영원히 산꼭대기에서 혼자 산다고 상상해 보자. 당신은 그곳에 집을 짓는다. 찾아오는 이 하나 없겠지만 자신이 하루를 보낼 공간을 만드는 데 시간과 노력을 들인다. 취향에 맞게 고른 원목도 접시도 베개도 다 훌륭하다. 이것이 위대한 예술의 본질이다... 우리는 우리가 그 안에 살기 위해 예술을 창조한다.

큰사진보기 ▲"무엇을 생각하면 견딜 수 있나. 가슴에 활활 일어나는 불이 없다면. 기어이 돌아가 껴안을 네가 없다면." 한강, <작별하지 않는다> ⓒ 전사랑 관련사진보기

"무엇인가에 대해 쓰지 않으면, 그것은 존재하지 않으니까요".

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치에도 실립니다.



<참고>

아니 에르노, <진정한 장소>, 1984 Books, 2019.

릭 루빈, <창조적 행위>, 코쿤북스, 2023.

