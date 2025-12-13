법으로 다스리면 착해질까 , 한비자가 남긴 차가운 통찰

큰사진보기 ▲한비자(韓非子)로 알려진 한비(韓非, 기원전 280?~기원전 233) ⓒ Sora 관련사진보기

"과인이 이 사람과 함께 이야기를 나눌 수 있다면 죽어도 여한이 없겠구나!"

기원전 233년 어느 날, 진나라 왕궁. 한 선비가 왕 앞에 무릎을 꿇었다. 그의 이름은 한비자(韓非子)로 알려진 한비(韓非, 기원전 280?~기원전 233). 적국 한나라 출신이지만, 그가 쓴 글에 반한 진왕 영정(嬴政, 기원전 259~기원전 210, 훗날 진시황)이 직접 불러들인 인물이었다.진왕은 한비의 저술을 읽고 이렇게 탄성을 질렀다고 한다. 하지만 그 감동은 오래가지 못했다. 한비의 동문 이사(李斯, 기원전 280?~기원전 208)가 속삭였다. "저자는 한나라 공자입니다. 어찌 한나라를 버리고 진나라를 위하겠습니까?"같은 스승 순자(荀子, 기원전 298?~기원전 238?) 밑에서 공부한 동문이었다. 하지만 이사는 한비가 자신보다 뛰어나다는 걸 알고 있었다. 그래서 모함했고, 한비는 감옥에 갇혔다. 이사가 보낸 독약을 마시고 한비는 스스로 목숨을 끊었다. 아이러니하게도 그는 평생 "사람의 감정을 믿지 말고 법과 제도를 믿으라"고 외쳤지만, 정작 자신은 사람의 질투와 음모에 죽었다.한비가 살던 전국시대(기원전 475~기원전 221)는 약육강식의 시대였다. 일곱 나라가 서로 물어뜯으며 살아남으려 발버둥 쳤다. 공자(孔子, 기원전 551~기원전 479)가 꿈꾸던 인의 사회는 웃음거리가 되었고, 맹자(孟子, 기원전 372?~기원전 289?)가 외친 왕도정치는 한가한 소리로 치부됐다.한비는 냉정했다. "사람은 이익을 따라 움직인다. 부모도 자식도 결국 각자의 이득을 계산한다." 그는 심지어 이런 예를 들었다. 수레바퀴를 만드는 목수는 사람들이 부자가 되어 수레를 많이 타기를 바라고, 관을 만드는 목수는 사람들이 빨리 죽기를 바란다고. 목수들이 착하거나 악해서가 아니다. 각자의 먹고사는 문제가 달렸기 때문이다.이 통찰은 오싹하면서도 설득력이 있다. 21세기를 사는 우리도 고개를 끄덕일 수밖에 없다. 제약회사가 병이 많기를 바라고, 변호사가 분쟁이 많기를 바라는 건 자본주의의 민낯 아닌가. 한비는 2300년 전에 이미 이 구조를 꿰뚫어 봤다.그렇다면 어떻게 나라를 다스려야 하나? 한비의 답은 명확했다. 법(法), 술(術), 세(勢). 세 가지면 충분하다.법은 누구에게나 공평하게 적용되는 규칙이다. 왕족이든 평민이든 법 앞에서는 똑같다. 신분이나 인정에 흔들리지 않는 냉정한 기준. 한비는 "법은 사랑하는 신하도 용서하지 않고, 벌은 고귀한 대신도 피해가지 않는다"고 못 박았다.술은 신하를 통제하는 기술이다. 임금은 신하의 말과 실제 성과를 대조해야 한다. "길을 넓히겠다"던 신하가 성을 쌓았다면? 성을 잘 쌓았어도 벌을 줘야 한다. 약속과 다른 일을 했기 때문이다. 이것이 '형명참동(形名參同)', 이름과 실제를 맞춰보는 기술이다.세는 권력의 위치다. 아무리 어진 사람도 권력이 없으면 세상을 바꿀 수 없고, 아무리 못난 사람도 왕좌에 앉으면 나라를 움직일 수 있다. 한비는 "요순(堯舜, 전설적 성군)이 필부가 되면 세 명의 백성도 복종시킬 수 없고, 걸주(桀紂, 폭군)가 천자가 되면 천하를 어지럽힐 수 있다"고 말했다.한비의 사상은 씁쓸하지만 현실적이다. 그는 인간의 도덕성 향상을 기다리지 않았다. 대신 제도를 정교하게 만들어 나쁜 행동을 할 수 없게 만들자고 했다.이것이 바로 법가 사상의 핵심이다. 착한 임금을 기다리지 말고, 나쁜 임금이 와도 나라가 망하지 않을 시스템을 만들자는 것. 성인군자를 키우려 애쓰지 말고, 보통 사람들이 규칙을 따를 수밖에 없는 환경을 조성하자는 것.한비는 농부의 비유를 들었다. "옛날에 송나라에 농부가 있었는데, 밭에 그루터기가 있었다. 토끼 한 마리가 달리다가 그루터기에 부딪혀 목이 부러져 죽었다. 농부는 그 뒤로 쟁기를 버리고 매일 그루터기만 지켰다. 다시 토끼가 걸리기를 바라면서."우연을 기다리는 것은 어리석다. 유교가 꿈꾸는 성군 출현은 그루터기에 걸린 토끼를 기다리는 것과 같다. 차라리 덫을 놓고 그물을 치는 게 낫다. 그것이 법이고 제도다.한비 자신은 비극적으로 죽었지만, 그의 사상은 역사를 바꿨다. 진시황은 한비의 법가 사상을 받아들여 중국 최초의 통일제국을 세웠다. 법으로 온 나라를 하나로 묶었다. 도량형을 통일하고, 문자를 통일하고, 도로를 정비했다. 신분이 아니라 공로에 따라 상을 주었다. 감정이 아니라 규칙으로 다스렸다.하지만 너무 차가웠다. 사람을 기계처럼 다뤘다. 분서갱유(焚書坑儒)로 책을 불태우고 학자를 산 채로 묻었다. 만리장성을 쌓으며 수많은 백성을 혹사했다. 진나라는 통일 15년 만에 무너졌다. 한비의 제도는 효율적이었지만, 사람의 마음을 얻지는 못했다.한비의 사상은 오늘날에도 살아 숨 쉰다. 현대 국가의 법치주의, 견제와 균형의 원리, 성과 평가 시스템. 모두 한비의 통찰과 맞닿아 있다. 우리는 정치인의 인격보다 제도적 견제를 더 신뢰한다. 기업은 직원의 충성심보다 성과 지표를 중시한다.한비가 옳았을까? 반은 맞고 반은 틀렸다.그는 인간 본성의 어두운 면을 정확히 봤다. 사람은 이기적이고, 권력은 부패하고, 감정은 변덕스럽다. 좋은 의도만으로는 좋은 결과가 나오지 않는다. 제도가 필요하다. 규칙이 필요하다. 이건 맞다.하지만 그는 인간을 너무 차갑게 봤다. 사람에게는 이기심만 있는 게 아니다. 연대도 있고, 공감도 있고, 희생도 있다. 법만으로는 충분하지 않다. 법 위에 정의가 있어야 하고, 제도 너머에 신뢰가 있어야 한다.한비 자신의 죽음이 이를 증명한다. 그토록 완벽한 제도를 설계한 사람이, 결국 인간의 질투와 모함 앞에 무너졌다. 가장 냉철한 현실주의자가 가장 비현실적인 죽음을 맞았다.한비는 불편한 거울이다. 그 거울을 들여다보면 우리의 위선이 보인다. 우리는 사랑과 신뢰를 말하지만, 실제로는 계약서에 도장을 찍는다. 도덕을 외치지만, 법의 보호를 받으려 한다. 인간미를 중시한다면서도, 누군가 규칙을 어기면 가차 없이 처벌하라고 요구한다.한비를 읽으며 묻게 된다. 우리 사회는 지금 어디쯤 와 있을까? 너무 차가운가, 아직도 미온적인가? 법만 믿다가 사람을 잃은 건 아닐까? 사람만 믿다가 정의를 놓친 건 아닐까?정답은 없다. 다만 균형이 있을 뿐이다. 한비가 우리에게 남긴 유산은 냉정한 제도의 필요성이고, 그가 우리에게 던진 숙제는 그 제도에 어떻게 인간의 온기를 불어넣을 것인가이다.한비는 감옥에서 독약을 마시며 무슨 생각을 했을까. "역시 사람은 믿을 게 못 돼"라고 했을까, 아니면 "법만으로는 부족했구나"라고 했을까. 우리는 알 수 없다. 다만 그의 차가운 통찰과 뜨거운 죽음을 기억하며, 제도와 인간, 법과 정의 사이에서 길을 찾아야 한다.그것이 2300년 전 한 비극적 사상가가 오늘의 우리에게 남긴 마지막 질문이다.