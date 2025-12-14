평교사 출신 국회의원의 의정활동 분투기

큰사진보기 ▲평교사 출신 강민정의 국회로 간 교사 이야기 <진짜 혁신 교육> 표지 ⓒ 안준철 관련사진보기

"우리는 교육으로 고통받고 있어요."

"어른들은 '주 52시간제'를 통해 노동 시간을 법으로 제한했지만, 저희의 '쉴 권리'는 무엇으로 보장받나요? - 103쪽

"교직에 있는 한 정치를 멀리하고, 제도정치권 경험 자체가 원천 차단된 채 살아야 하는 교사들은 40~50대에 정치 입문하는 것이 거의 불가능하다. 교사들은 정당이나 선거에 일체 관여할 수 없기 때문이기도 하지만, 선거에 출마하려면 무조건 교직을 그만두어야 하기 때문이다."- 36쪽

몸의 중심은 심장일까 뇌일까? 박노해 시인에 의하면 둘 다 아니다. 몸이 아플 때는 아픈 곳이 몸의 중심이 되기 때문이다. 국회 역사 72년만의 두 번째 평교사 출신 국회의원이라는 특별한 이력을 가진 강민정에게 그 약자는 바로 교사와 아이들이었다. 교사는 정치적 천민이나 금치산자라는 점에서, 아이들은 교육당사자이면서도 사회적 발언 수단을 갖지 못한다는 점에서다.강민정의 <진짜 현신 교육>(2025년 12월 출간)은 의정활동 회고록이자, 길을 찾으려는 이들을 위한 안내서다. 곽노현 (전) 서울시 교육감은 추천사를 통해 "성찰적 회고록을 통한 공직 경험의 민주화는 공직에 대한 환상이나 환멸 등 오해와 편견을 없애고 공직을 일반시민의 눈높이에 맞춰 투명하게 만드는 중요한 수단"임을 역설한다.이 책을 읽는 내내 나는 목구멍이 아팠다. 그 무렵 심한 목감기를 앓고 있었기 때문이다. 객담 배출 기능이 손상된 기관지확장증을 앓고 있는 나는 안에 있는 것을 밖으로 뱉어내지 못해 극심한 고통을 겪고 있었다. 아동의 바른 성장과 행복과는 거리가 먼 경쟁 교육에 매몰된 우리 교육의 답답한 현실 같았다고나 할까. 교육의 꽃인 우리 아이들이 그 고통 속에 있었다.2019년 2월 스위스 제네바에서 열린 유엔 아동권리위원회 사전심의에 제출되고, 집필진 대표 네 명이 제네바로 가서 심의위원들에게 직접 설명한 대한민국 아동보고서 일부다.아이들이 교육으로 고통받고 있다는 말을 대한민국 어른들은 어떻게 받아들일까? 7세 고시니 4세 고시니 하는 잔혹동화에나 나을 법한 말들이 횡행하는 현실에 대해 나를 포함한 어른들은 대체로 침묵으로 대응한다. 아이들에게 '진심'이었던 강민정 의원은 국회로 진입하기 무섭게 이런 다수의 침묵에 반기를 든다.강민정은 스위스 제네바에서 직접 보고서를 발표했던 학생 중 한 명을 그 이듬해인 2020년 자신의 첫 국정감사장 진술인으로 세운다. 교육위원회와 교육부 장관 이하 고위관료들에게 생생한 목소리를 듣게 한 것이다. "교육 혁신의 지름길은 교육당사자인 아이들의 말을 경청하는 것"이라는 평소의 교육관을 실행에 옮긴 것이었다.사회적 약자인 '아이들'을 늘 중심에 두었던 강민정은 국회라는 낯선 공간에서도 여전히 아이들 목소리를 대변하고자 했다. 이 책은 그런 그의 한결같은 마음의 궤적이다. 교실에서 국회까지 이어진 한 교사의 여정은, 교사와 시민 모두에게 묵직한 질문을 던진다. "당신은 지금, 아이들이 살아갈 세상을 어떻게 만들고 있는가?"강민정은 학생 중심 국회 활동, 약자를 위한 국회의원, 현장 중심 의정활동을 3대 기조로 삼고 의원 생활을 시작한다. 그때 나이가 60세다. 대한민국 국회에서 70이나 80세 넘은 의원들이 간혹 보이지만 60에 초선의원이 된 예는 매우 드물다. "이런 상황은 우리의 입법 환경에 의해 강제된 측면이 크다"라고 말한다.대한민국 교사들은 정치기본권이 철저하게 박탈되어 있다. 국회의원 선거는커녕 교육감 선거 근처에도 얼씬조차 할 수 없다. 교육감이 하는 일이 학교 현장과 관련된 정책을 내고 실행하는 일인데도 그 정책을 실행할 직접 당사자인 교사들은 눈 감고 입 막은 채 그저 멀리서 지켜만 봐야만 하는 것이다.우리는 흔히 '정치는 더럽다'고 말하지만, 사실 더러운 것은 정치가 아니라 정치의 부재다. 교육의 현장에 정치가 없을 때, 그 공백을 메우는 것은 권력의 논리다. 이런 잘못된 현실을 바로잡기 위해 누구보다도 애를 썼던 강민정 의원은 "4년 의정 경험이 단순한 나 개인 경험이 아니라 50만 교사와 교육에 관심 있는 이들의 공동 경험이 되도록 할 책임이 내게 있다고 생각했다"라고 책을 펴낸 이유를 밝히고 있다.강민정 의원은 4년 임기 내내 교육 관련 개혁입법을 발의하는 데 전력을 다한다. 서이초 사건을 계기로 발의한 '교권 4법'을 비롯하여, 사립학교법개정안, 국가교육위원회법 등 그가 대표 발의한 법안들은 하나같이 한국 교육의 근간을 바꾸는 굵직한 개혁법안들이었다. 무엇보다도 그가 중점을 기울인 것은 교사의 정치적 시민권을 보장하는 것이었다.2022년 대선 시기에는 '대선교육유세단'을 조직해 20일간 전국 5천 킬로미터를 순회하며 교육 현장의 목소리를 청취하고 유세하는 등 학생 중심 교육정책을 반영하려는 강민정의 입장은 확고하고 단호했다.이 책은 총 3부로 구성이 되어 있다. 1부에서는 "가까이하기엔 너무 먼 당신, 교육과 정치"의 거리 좁히기에 대한 저자의 고민과 다양한 이야기들이 소개된다. 2부에서는 교사 출신 정체성을 갖는 저자가 교육 문제 해결을 위해 동분서주한 교육상임위 활동을 주로 다루고 있다. 3부에서는 교육위 밖 여의도 이야기가 흥미롭게 펼쳐진다.저자는 의정활동에 대한 본격적인 회고에 들어가기 전에 <프롤로그>에서 92년 임용고시를 통과해 사범대에 입학한 지 12년 만에 첫 교단을 밟게 된 경위를 풀어놓는다. 입학 첫해 맞게 된 5·18 민주화운동의 참상과 전두환 군사독재 정권 출현은 국가폭력이 횡행하는 사회에 살고 있다는 자각과 함께 이와 같은 상황이 다시는 반복되지 않도록 해야 한다는 생각을 갖게 한다.후에 교육운동에 참여하게 된 씨앗이 그때 뿌려지고 있었던 셈이다. 당시 소년공 이재명이 다녔던 오리엔트 공장에 위장취업 노동자로 일하는 등 강민정은 80년대가 끝날 무렵까지 다양한 형태로 반독재 민주화운동에 참여한다.그후 교사로 발령받아 학교에 부임한 첫날에 겪는 충격 또한 컸다. "학교가 교육 중심으로 돌아가는 것이 아니라 온갖 행정업무 중심으로 돌아가는 곳이라는 것을 알게 되는 데는 하루면 충분했다"라고 술회한다. 교사 강민정에게 교사인 것이 자랑스럽고 행복한 일이 된 것은 첫 부임 후 20년 만의 일이었다.혁신학교 15년의 드라마 같은 역사에서 눈부신 역할을 한 '혁신부장 강민정' 이야기는 이 책의 성격상 자세히 소개되지 않았지만 이미 널리 알려진 사실이다. 강민정은 혁신학교 교사로서, 교육청 파견교사로서, 교육 시민단체 활동가로서 일을 하면 할수록 법·제도와 정책 결정권을 갖는 정치의 변화 필요성은 더 커지고 있었다.이 책의 3부에서 저자는 "헌법이 보장을 명하고 있는 국민 기본권은 현실과 간극이 존재한다"고 말한다. "안타깝지만 국민 일부에게는 과도한 권리가, 국민 다수에게는 과소한 권리가 보장되고 있는 것이 우리 현실"이라는 것이다. 따라서 "헌법적 권리 행사를 제대로 하지 못하는 사회적 약자를 중심에 두고 활동해야 한다"는 주장이다.이 책을 다 읽고 나면 저자가 얼마나 이 원칙에 충실하고자 했는지를 여실히 알 수 있다. 이 원칙을 실천하는 일이야말로 자연스럽게 우리 사회 다양한 약자들 문제에 뛰어드는 효과가 있기 때문이리라. 실제로 저자는 국회의원 임기 내내 장애인 인권, 노동 인권, 재난 피해자 인권, 그리고 우리 사회 가장 약자인 학생 인권에 지대한 관심을 가지고 활동해왔음을 책을 통해 속속들이 확인할 수 있었다.강민정은 2022년 7월 초 용접노동자 유최안씨가 스스로 용접해 만든 사방 1m짜리 철제 감옥에서 파업 농성하는 사진을 보게 된다. 그때의 심정을 "가슴에 송곳이 하나 박히는 느낌이었다"고 회고록에 적었다.그후 파업 현장인 거제도까지 함께 동행했던 것을 계기로 민주당 '을지로위원회'(을 지키기 민생실천 회의)에 정식 가입하게 되고, 국회 청소 노동자 정규직화나 노사분규 사업장에 적극 결합해 분쟁 해결을 위해 다양한 노력을 기울인다. 지난 2024년 5월, 강민정 의원의 4년 국회의원 임기 마지막 날 일정은 전국장애인차별철폐연대(전장연)의 출근길 지하철 타기 600일 기념 선전전이 열리는 혜화역에 함께하는 것이었다.21대 유일한 교사 출신 국회의원에서 다시 시민으로 돌아온 저자는 '징검다리교사정치학교' 학교장이 되어 고장 난 우리 교육을 수선하는 일에 온 정성을 기울이고 있다. 몸의 중심이 여전히 아프고 힘든 약자들에게 기울어져 있는 강민정 선생에게 한때 교직에 몸담았던 동료로서 존경과 지지의 마음을 담아 큰 박수를 보내드린다.