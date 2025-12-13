"도무지 이해할 수 없다" 롯데백화점에 돌직구 던진 시민들

▲지난 10일 롯데백화점 잠실점의 안전요원이 식사하기 위해 푸드코트에 있던 한 고객에게 노조 조끼를 벗으라고 요구해 논란이다. ⓒ 김연주(가명)씨 제공, 롯데백화점 홈페이지 관련사진보기