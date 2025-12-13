"매일 새로운 공포" 가자지구 태풍과 폭우 피해 심각

AD

겨울을 맞은 가자지구가 태풍 바이런이 몰고 온 강풍과 폭우로 막대한 피해를 입었다. 12일(현지시간) 가자지구 내무부는 강풍과 폭우로 14명이 사망했고 많은 부상자가 발생했다고 밝혔다. 내무부에 따르면 가자 시티 등 여러 곳에서 강풍과 폭우로 주민들의 거처인 텐트가 무너져 사망자가 발생했다. 알시파 병원 관계자들은 텐트가 무너지면서 9세 아동 등 2명의 어린이도 사망했다고 밝혔다.칸 유니스에서는 폭우가 텐트를 휩쓴 후 8개월 아이가 사망하기도 했다. 사망한 아이의 할아버지는 알자지라에 "아이 엄마가 비명을 질러 가봤더니 아이 얼굴이 파랬다"면서 "아이를 곧장 병원으로 데려고 갔지만 체온이 너무 낮았고 결국 저체온이 모든 장기와 뇌 기능을 정지시켜 사망했다"고 말했다.알자지라의 가자지구 기자인 이브라힘 알카릴리의 보도에 따르면 강풍과 폭우가 주민들의 임시 거처인 텐트를 무너뜨리면서 피해가 눈덩이처럼 불어나고 있다. 알카릴리는 "당국은 앞으로도 폭우가 계속될 것으로 경고하고 있고 텐트가 무너질 수 있지만 주민들은 달리 갈 곳이 없다"고 전했다. 또 다른 가자지구 기자인 힌드 코우다리는 텐트가 무너지는 일은 계속될 것이라며 더는 갈 곳이 없는 주민들이 이스라엘의 이전 폭격으로 언제라도 무너질 수 있는 건물에 머물고 있다고 전했다. 그러면서 "대부분의 가자지구 주민들은 노숙자 상태"라고 덧붙였다.가자지구 내무부는 강풍과 폭우로 이전에 이스라엘의 폭격을 맞은 건물 중 13개가 이미 무너졌고 2만 7,000개 이상의 텐트가 물에 잠겼다고 밝혔다. 가자지구 당국과 유엔은 150만 명의 이주민을 위해 당장 30만 개의 텐트가 필요하다고 밝혔다.유엔에 따르면 현재 대다수 가자지구 주민은 비닐과 너덜너덜해진 방수포로 만들어진 텐트에 머물고 있다. 이들에게 현재 닥친 태풍은 단순히 악천후가 아니라 전쟁 후 또 다른 생존 전쟁이다. 식품과 물자가 부족한 가운데 혹독한 겨울을 견디고 있는 주민들에게 홍수는 생존을 위협하는 일이 됐다. 다른 곳에서라면, 그리고 전쟁으로 가자지구가 파괴되지 않았다면 별 피해 없이 지나갈 수 있는 수준의 폭우였지만 이스라엘의 의도적인 민간시설 공격으로 모든 기반시설이 무너져 버린 가자지구는 이번과 같은 악천후에 극도로 취약한 상황이 됐다.기상학자들은 며칠 전부터 폭우와 강풍을 예고했지만 주민들은 물론 당국조차 전혀 대비를 할 수 없었다. 수개월 전 이스라엘의 폭격으로 집을 잃은 후 텐트에 머물고 있는 하니 지아라는 알자지라에 "강풍이 불 때 온 가족이 텐트가 무너지지 않도록 기둥을 붙들고 있었다"고 말했다. 하지만 지아라 가족의 텐트는 결국 물에 잠겼고 아이들은 밖에서 추위에 떨어야 했다. 그는 아이들을 강풍과 폭우로부터 보호하기 위해 할 수 있는 일이 없다고 했다.홍수에 대비해 식량, 식수, 대피소를 마련하는 건 가자지구 주민들에게는 사치스런 상상에 불과하다. 구호품 부족으로 구호단체들의 식수와 식량 공급이 비정기적으로 이뤄지고 그것도 충분하지 않기 때문이다. 악천후를 대비해 미리 음식을 조리하고 물품과 연료를 저장하는 일은 그냥 불가능하다.다섯 아이의 엄마인 머피트는 알자지라에 "지난 밤에 우리 텐트에 폭우가 덮쳤고 가진 것 모두가 쓸려가 버렸다. 준비를 하라고 하지만 어떻게 하나?"고 반문했다. 그러면서 "우린 겨우 하루 먹을 음식만 있고 없는 식품을 저장할 수는 없다"고 답답함을 호소했다.피란민이 된 가자지구 사람들에게는 방수가 되는 제대로 된 텐트를 가지는 것조차 쉽지 않은 일이다. 휴전이 발효된 후 2개월 이상이 지났지만 충분한 구호품이 들어오지 않아서 먹고 자는 기본적인 문제가 여전히 해결되지 않고 있기 때문이다. 세계 어느 곳에서든 전쟁과 자연재해로 난민과 이주민이 발생하면 가장 먼저 이뤄지는 것이 식품과 텐트 제공이지만 가자지구에서는 그 기본적인 지원이 여전히 충분하지 않은 상황이다.유엔은 이스라엘이 휴전 합의 사항인 제한 없는 구호품 반입을 휴전 발효 후 두 달 이상이 지난 지금까지도 여전히 지키지 않고 있다고 밝혔다. 또한 반입 물품을 제한하고 있어서 목재, 합판, 모래주머니, 양수기 등 홍수 방지에 필요한 물품이 턱없이 부족하다고 밝혔다.이와 같은 상황이 계속되자 유엔 총회는 12일 압도적인 표 차이로 이스라엘에 제한 없는 가자지구 인도적 지원을 요구하는 결의안을 통과시켰다. 이번 유엔 결의안은 노르웨이가 10개 이상의 국가들과 상정한 것으로 139개국이 이에 찬성했다. 이스라엘과 미국 등 12개 국가만이 반대표를 던졌고 19개 국가는 기권했다. 국제사회의 구호품 반입 부족 지적과 합의 이행 요구에 대해 이스라엘은 책임을 부인하면서 근거도 제시하지 않은 채 다시 국제 구호단체들의 비효율성과 하마스의 구호품 도둑질을 비난했다.추운 겨울에 닥친 홍수로 인해 특히 어린이 건강에 대한 우려가 커지고 있다. 유니세프 팔레스타인의 홍보 담당자인 조나단 크릭스는 홍수 피해를 입은 텐트들을 둘러본 결과 많은 아이들이 맨발에 젖은 옷을 입고 있는 모습을 확인했다고 말했다. 그는 많은 아이가 젖은 몸으로 추위에 노출돼 아픈 상태고 오수 등이 범람해 수인성 전염병 확산도 우려되는 상황이라면서 실제로 설사병 등이 증가하고 있다고 밝혔다.가자지구 중부에 사는 50세의 유세프 타우타는 로이터에 "아이들과 함께 밤새 텐트에서 물을 빼내보려고 했지만 별 진전이 없었다"면서 "어떻게 아이들이 이런 일을 견딜 수 있겠나?"고 말했다. 가족들과 함께 야외에 핀 모닥불 옆에 앉은 그는 물에 완전히 젖은 매트리스를 끌어당기면서 "음식도 모두 상해버렸다"고 말했다.2년 이상의 전쟁, 주택 파괴, 반복된 피란, 가족 상실 등으로 인해 심리적으로 취약해진 주민들은 이번에는 대응할 수 없는 자연재해에 그대로 노출되면서 어찌할 바를 모르고 있다. 가자 시티에 사는 위삼 나세르는 알자지라에 "우리 텐트는 무너졌고 이젠 지쳤다"면서 "남아 있는 힘이 없다. 굶주림, 추위, 질병, 그리고 이제는 태풍까지 매일 새로운 공포가 나타난다"고 말했다.가자지구에 닥친 태풍 피해는 세계 곳곳에서 거의 매일 일어나는 일이다. 그러나 문제는 세계 다른 곳과 다르게 가자지구에는 주민들에게 신속하고 충분하게 긴급 구호 물자를 제공하고 제대로 돌봐줄 행정당국도 단체도 없다는 것이다.