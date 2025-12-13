광주대표도서관 붕괴사고 이틀만에 매몰자 전원 수습... 4명 사망

큰사진보기 ▲붕괴 사고가 발생한 광주광역시 서구 치평동 '광주대표도서관' 공사 현장. 이 사고로 작업자 2명이 숨지고 2명이 매몰돼 소방당국이 12일 이틀째 구조 작업을 벌이고 있다. ⓒ 광주광역시 소방안전본부 관련사진보기

(광주=연합뉴스) 천정인 김혜인 기자 = 광주대표도서관 붕괴 사고로 매몰된 작업자 4명이 사고 발생 이틀 만에 모두 숨진 채 수습됐다.13일 소방 당국에 따르면 이날 오전 11시 20분께 광주 서구 치평동 광주대표도서관 붕괴 현장에서 마지막 실종자인 김모(58) 씨가 숨진 채 발견돼 구조대가 1시간 8분 만에 수습했다.김씨는 다른 매몰 사망자들과 마찬가지로 지하 1층에서 발견됐다.그는 사고 당시 지하 1층에서 전선 배선관 작업을 하고 있었던 것으로 알려졌다.앞서 구조 당국은 이날 오전 1시 3분께 매몰 실종자 중 한 명이었던 고모(68) 씨가 잔햇더미에 숨져 있는 것을 발견, 30여분 만에 수습했다. 중장비를 이용해 잔햇더미를 치우며 수색하는 과정에서 고씨를 발견한 것으로 알려졌다.실종 상태였던 매몰자 2명이 이날 수습되면서 붕괴 사고 매몰자 4명이 모두 수습됐다.숨진 이들은 미장공과 철근공, 배관공 등으로, 모두 하청업체 소속 근로자로 파악됐다. 각각 2층과 지붕, 지하 1층 등에서 작업을 하다가 참변을 당한 것으로 전해졌다.구조 당국은 사고 발생 당일 매몰자 2명을 발견해 수습했으나, 나머지 2명의 매몰 위치를 찾지 못해 수색을 벌여왔다. 붕괴 구조물에 대한 위험성이 제기되면서 수색은 중단됐다가 이날 0시부터 재개됐다.수색이 중단되는 동안 트러스 철골 구조물의 추가 붕괴를 막기 위한 와이어 연결 고정 등 구조물 안정화 작업이 이뤄졌다.매몰자를 모두 수습한 당국은 구조·수습 활동을 종료하되, 안전 사고에 대비해 사고 현장에 상주한다는 계획이다.구조 활동을 위해 소방과 경찰, 유관기관 등에서 1천여명이 투입됐고, 생체 신호 탐지 장비와 열화상카메라 등 수색·구조 장비 230여대가 동원됐다.9마리의 구조견도 활동했다.이번 사고는 지난 11일 오후 1시 58분께 광주 서구 치평동 옛 상무소각장 부지에 조성 중이던 광주대표도서관 건립 공사장 일부가 붕괴하면서 발생했다.광주대표도서관은 혐오시설이었던 옛 상무소각장 부지에 516억원을 들여 연면적 1만1천286㎡, 지하2층∼지상2층 규모로 공사가 진행 중이었다. 공정률은 72% 수준이었다.<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>