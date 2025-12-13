광주대표도서관 붕괴사고 매몰자 추가 수습... 3명 사망·1명 실종

큰사진보기 ▲붕괴 사고가 발생한 광주광역시 서구 치평동 '광주대표도서관' 공사 현장. 이 사고로 작업자 2명이 숨지고 2명이 매몰돼 소방당국이 12일 이틀째 구조 작업을 벌이고 있다. ⓒ 광주광역시 소방안전본부 관련사진보기

(광주=연합뉴스) 김혜인 기자 = 광주대표도서관 붕괴 사고로 매몰된 실종자 2명 가운데 1명이 숨진 채 발견됐다.13일 소방 당국에 따르면 이날 오전 1시 3분께 광주 서구 치평동 광주대표도서관 붕괴 현장에서 작업자 고모(68)씨가 발견됐다.고씨는 이미 숨진 상태였고 소방 당국은 30여분 만에 고씨를 수습했다.고씨는 사고 직전 지하층에서 철근 작업을 하던 인부로 확인됐다.이번 발견으로 붕괴 사고로 인한 인명 피해는 사망자 3명으로 늘었다.소방 당국은 전날 구조물 안정화 작업이 필요하다는 판단에 따라 수색 작업을 중단했다가 이날 0시부터 재개했다.수색이 중단되는 동안 트러스 철골 구조물이 추가로 붕괴하는 것을 막기 위해 와이어를 연결해 고정하는 등 구조물 안정화 작업이 이뤄졌다.당초 안정화 작업은 전날 오후 6시까지 진행될 예정이었으나 계획보다 지연됐다.이번 사고는 지난 11일 오후 1시 58분께 광주 서구 치평동 옛 상무소각장 부지에서 대표도서관 건립 공사장 일부가 붕괴하면서 발생했다.이 사고로 작업자 4명이 매몰됐으며 이 가운데 3명은 숨졌고 나머지 1명의 위치는 아직 확인되지 않고 있다.<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>