겨울 논산의 달콤한 초대… 2025 양촌곶감축제 개막

큰사진보기 ▲논산 양촌곶감축제 곶감 판매장에서 관광객들이 북서풍과 햇빛, 30년 이상 된 감나무에서 자라 깊은 단맛과 쫀득한 식감을 자랑하는 양촌곶감을 직접 고르고 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲백성현 논산시장이 12일 양촌면 양촌리 체육공원에서 열린 ‘2025 논산양촌곶감축제’ 개막식에서 환영사를 통해 양촌곶감의 가치와 ‘육군병장’ 공동브랜드의 의미를 설명하며 관광객과 시민들에게 감사의 인사를 전하고 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲조용훈 논산시의회 의장이 12일 양촌면 양촌리 체육공원에서 열린 ‘2025 논산양촌곶감축제’ 개막식에서 축사를 통해 양촌의 청정 자연과 오랜 감나무에서 자란 곶감의 우수성을 강조하며 축제의 성공을 기원하고 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲어린이들과 백성현 논산시장을 비롯한 내빈들이 12일 양촌면 양촌리 체육공원에서 열린 ‘2025 논산양촌곶감축제’ 개막식에서 크리스마스 트리에 곶감을 거는 퍼포먼스를 선보이며 축제의 시작을 알리고 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲논산 양촌곶감축제장을 찾은 관광객들이 장작불에 메추리와 군밤, 떡을 구워 먹으며 겨울 축제의 따뜻한 정취와 옛 추억을 즐기고 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲12일 개막한 ‘2025 양촌곶감축제’ 무대에서 양촌초등학교 학생들이 밴드 공연을 선보이며 축제장에 생기 넘치는 에너지를 더하고 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲양촌초등학교 밴드 공연이 펼쳐진 ‘2025 양촌곶감축제’ 무대 앞에서 학생들과 학부모들이 환호와 박수로 응원하며 축제의 즐거운 순간을 함께 나누고 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲‘2025 논산양촌곶감축제’ 개막 식전 공연에서 논산시립합창단이 크리스마스 캐럴을 선보이며 축제장의 겨울 분위기를 한층 따뜻하게 만들고 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲‘2025 양촌곶감축제’ 개막식이 열린 12일 논산시 양촌면 양촌리 체육공원에 시민과 관광객들이 대거 몰려 겨울 대표 축제의 높은 관심과 열기를 보여주고 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲백성현 논산시장이 ‘2025 논산양촌곶감축제’가 열린 양촌리 체육공원을 가득 메운 관광객들과 눈을 맞추며 인사를 건네고 있다. 시민과 방문객이 어우러진 축제 현장이 겨울 논산의 활기를 보여준다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲엄예경 논산시 문화예술과장과 정애희 문화예술팀장이 ‘2025 논산양촌곶감축제’ 현장에서 행사 진행 상황을 점검하며 축제가 원활히 운영될 수 있도록 뒷받침하고 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲논산시 양촌면의 명물 양촌막걸리가 ‘2025 양촌곶감축제’에서 곶감을 활용한 ‘양촌곶감 막걸리’를 선보이며 관광객들의 발길을 붙잡고 있다. 곶감의 은은한 단맛을 살린 지역 특화 주류로 축제장에 색다른 재미를 더하고 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 논산포커스에도 실립니다.

충남 논산의 겨울을 대표하는 축제인 '2025 논산양촌곶감축제'가 12일 양촌면 양촌리 체육공원에서 막을 올렸다. 제23회를 맞은 올해 축제는 '곶감 같은 달콤한 인생!'을 주제로, 양촌 곶감의 가치와 크리스마스 분위기를 결합한 겨울 문화축제로 꾸며졌다.개막식에서는 심재훈 양촌곶감축제 추진위원장의 힘찬 개막 선언과 함께 본격적인 축제의 시작을 알렸다. 현장을 찾은 시민과 관광객들은 초겨울의 정취 속에서 논산 양촌 곶감의 깊은 맛과 이야기를 만났다.환영사에 나선 백성현 논산시장은 단상에 올라 거수경례로 '육군병장'이라는 인사를 건네 눈길을 끌었다. 그는 "육군병장은 논산에서 생산된 우수 농·특산물 가운데 최고 품질에만 붙는 공동브랜드"라며 "전국 어디에서든 육군병장 상품을 만난다면, 논산이 자랑하는 최고의 제품을 선택한 것"이라고 말했다.백 시장은 이어 "곶감은 농부의 정성과 자연의 시간이 만나 완성되는 겨울의 향기"라며 "곶감처럼 달콤한 인생을 살고 있는지 스스로 돌아보는 계기가 되길 바란다"고 덧붙였다. 양촌 곶감의 흰 가루인 '감탕'에 대해서도 "포도당과 과당이 자연 바람에 숙성되며 생긴 것으로, 영양이 풍부한 만큼 털지 말고 그대로 드셔도 된다"고 설명했다.양촌면에는 현재 517가구가 곶감 농업에 종사하고 있으며, 약 94㏊ 면적에서 연간 2200여 톤의 곶감을 생산하고 있다. 곶감만으로도 연간 매출 50억 원에 이르는 대표 농특산물이다. 북서풍이 부는 바랑산 자락의 기후와 30년 이상 된 감나무에서 자란 원료가 어우러져, 생산량은 많지 않지만 맛과 품질에서 높은 평가를 받고 있다.조용훈 논산시의회 의장은 축사를 통해 "비와 날씨를 걱정했지만 많은 시민과 관광객이 찾아 축제장이 한층 활기를 띠고 있다"며 "양촌은 햇볕이 잘 들고 산으로 둘러싸인 청정 지역으로, 오래된 감나무에서 자란 곶감은 당도와 식감에서 전국 최고 수준"이라고 말했다. 그는 "곶감은 소화가 잘되고 비타민과 미네랄이 풍부해 남녀노소 모두에게 사랑받는 겨울 먹거리"라고 덧붙였다.개막식 이후에는 어린이들이 내빈들과 함께 크리스마스 트리에 곶감을 거는 퍼포먼스를 선보이며 축제의 상징적 장면을 연출했다. 식전 공연으로는 논산시립합창단의 캐롤 무대가 펼쳐졌고, 개막 공연에는 가수 홍서연과 박서진이 출연해 분위기를 달궜다.축제장 곳곳에는 곶감으로 장식한 대형 트리와 현대적으로 재해석한 곶감 덕장, 시 농산물 공동브랜드 '육군병장' 마스코트 등 특색 있는 포토존이 마련돼 방문객들의 발길을 붙잡고 있다. 20여 곶감 농가가 참여하는 곶감 홍보·판매장과 논산 농특산물 판매장도 함께 운영된다.특별 기획된 '양촌 곶감 크리스마스 마켓'에서는 크리스마스 소품 판매와 재활용 물품 교환 행사가 열리고, 곶감 덕장을 직접 꾸며보는 체험과 크리스마스 카드 쓰기, 놀이기구와 캐롤이 어우러진 '곶감 놀이공원' 등 전 세대를 아우르는 프로그램이 이어진다. 장작불에 메추리와 군밤, 떡을 구워 먹으며 옛 추억을 되새길 수 있는 공간도 마련됐다.이번 축제는 논산시가 주최하고 논산문화관광재단이 주관해 오는 14일까지 사흘간 양촌리 체육공원에서 진행된다. 겨울 논산의 달콤한 매력을 오롯이 느낄 수 있는 축제로, 지역 농업과 문화의 가치를 함께 전하고 있다.