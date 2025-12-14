고속버스 환승 휴게소, 참 편리한데 이건 좀

큰사진보기 ▲고속버스 환승 휴게소의 대명사인 정안알밤휴게소. 상·하행 노선이 교차하는 대표적 환승 지점이다. ⓒ 최호림 관련사진보기

큰사진보기 ▲정안알밤휴게소 상·하행 연결 보행로에 포함된 터널. 낮 시간대 이동은 가능하지만 야간 보행 시 안전에 각별한 주의가 요구된다. ⓒ 최호림 관련사진보기

큰사진보기 ▲터널과 보행로를 지나 마침내 시야에 들어온 휴게소 불빛. 필자의 차량이 주차돼 있던 반대편 휴게소다. ⓒ 최호림 관련사진보기

지방에 거주하다 보면 자차로 서울을 오가는 일이 잦다. 하지만 서울의 만성적인 교통체증과 주차 문제는 늘 큰 스트레스로 다가온다. 이 때문에 고속버스를 이용하는 경우도 적지 않지만, 대중교통이 아무리 편리해졌다고 해도 몸이 불편한 사람들에게는 여전히 쉽지 않은 선택이다.필자 역시 2년 전 뇌경색 이후 시상통 후유증으로 거동이 불편한 상황이 이어지면서, 타 도시로 이동할 때 자가용이 아니면 부담이 되는 경우가 많았다.그러던 중 지난 12일, 강추위가 이어진 날, 고속버스 환승 시스템을 처음으로 활용해봤다. 평소 터미널까지 이동해 고속버스를 타고 서울로 오갔던 경험을 떠올리며, '환승 휴게소'를 이용하면 부담을 줄일 수 있겠다는 생각이 들어서였다.고속버스 환승 휴게소 하면 가장 먼저 떠오르는 장소는 정안알밤휴게소(상·하행)다. 서울행 고속버스가 이곳에 도착하면, '이제 절반쯤 왔구나'라는 안도감과 함께 잠시 쉬어가는 장소로 잘 알려져 있다. 동시에 늘 궁금증도 남는 장소였다.실제로 휴게소에 정차하면 일부 승객들이 버스에서 완전히 내린 뒤 다시 돌아오지 않는 모습도 종종 목격되었는데 버스 기사님들은 이를 보면서도 별다른 제지를 하지 않고 출발하는 경우도 있었다. 심지어는 휴게소에 대기 중이던 자가용에 올라타 그대로 떠나는 승객의 모습을 본 적도 있다. 그래서 그때마다 든 생각이 이 환승 터미널을 자연스럽게 '이용할 수 있는 어떤 방법이 있는 건 아닐까'라는 생각이었다.이 궁금증은 고속버스 예매 앱을 열면서 현실이 됐다. 정안휴게소(상행)에서 서울행 고속버스를 예매한 뒤, 정안휴게소까지는 자가용으로 이동했다. 휴게소에 도착하자마자 예매한 차량이 정차해 있었고, 짐을 챙겨 곧바로 탑승했다. 약 1시간 15분 만에 서울에 도착했고, 이후 지하철을 이용해 목적지까지 이동했다.교통체증과 주차 스트레스 없이 서울에 도착했다는 점에서 만족감은 컸다. '이렇게 환승 휴게소를 활용하는 방법이 있구나'라는 깨달음도 얻었다.문제는 돌아오는 길에서 발생했다. 일을 마친 뒤 정안행(하행) 고속버스를 예매하고 나서야 한 가지를 간과했다는 사실을 깨달았다. 필자의 차량은 정안휴게소 상행 방향에 주차돼 있었지만, 하행 버스의 도착지는 반대편, 즉 순천 방향 휴게소였던 것이다.순간 눈앞이 막막해졌다. 고속도로를 가로질러 건너편 휴게소로 이동하는 것은 현실적으로 불가능한 선택이었다. 무모한 판단에 스스로 한숨을 내쉬며 버스에 올랐고, 정안휴게소에 도착했을 때는 이미 어둠이 내려앉은 시간이었다.마지막 희망을 걸고 교통 안내원에게 사정을 설명했다. 한참 이야기를 듣던 안내원은 웃으며 뜻밖의 말을 건넸다. "차로는 못 가지만, 걸어서는 갈 수 있어요." 이동이 가능한 길이 있다는 사실은 안도감을 주었지만, 실제 이용 환경은 녹록지 않았다.해당 통로는 낮 시간대에는 보행 이동이 가능하나, 야간에는 안전상 이용을 자제해야 할 수준이었다. 차량 한 대가 간신히 지날 수 있는 좁은 터널을 포함해 약 1km를 도보로 이동해야 했고, 오후 7시 무렵임에도 주변은 사실상 시야 확보가 어려울 정도로 어두웠다.우여곡절 끝에 터널을 빠져나오자, 멀리서 희미한 불빛이 보이기 시작했다. 그 불빛 너머에는 필자의 차량이 주차돼 있던 반대편 휴게소가 있었다. 만감이 교차되며 긴장 속에 이어진 짧지 않은 도보 이동은 그렇게 마무리됐다.무모한 했지만 그래도 궁금증이 해결된 이번 경험은 고속버스 환승 휴게소가 지닌 장점과 동시에, 이용자가 반드시 인지해야 할 한계를 동시에 보여줬다. 교통 체증과 주차 스트레스를 줄여주는 효율적인 시스템이지만, 상·하행 방향에 대한 인지와 사전 확인이 없다면 예상치 못한 불편과 위험으로 이어질 수 있다는 점이다.특히 야간 시간대에는 가로등이 없는 시골길이기에 보행 이동이 쉽지 않은 구조인 만큼, 반드시 정안(상 하향) 환승 휴게소를 이용할 경우 차량 주차 위치와 귀가 동선, 도착 방향을 반드시 고려한 사전 계획이 필요해 보인다.