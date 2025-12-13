태국·캄보디아 국경서 포성 이어지는데, 트럼프 또 "휴전 합의"

큰사진보기 ▲도널드 트럼프 미극 대통령 ⓒ 백악관 관련사진보기

미국의 도널드 트럼프 대통령이 다시 한 번 태국–캄보디아 국경 분쟁 중재에 나섰지만, 현장의 분위기는 오히려 악화되고 있다. 양국이 서로를 '공격자'라고 지목하며 5일째 교전을 이어가는 가운데, 트럼프가 주도한 휴전의 실효성도 의문을 낳고 있다.트럼프 대통령은 12일(현지시간) 태국의 아누틴 총리와 캄보디아의 훈 마넷 총리와의 전화 통화 이후 "양측이 발포 중단과 기존 평화 협정 복귀에 합의했다"고 자신의 SNS '트루스 소셜'에 발표했다. 그러나 태국 정부의 설명은 트럼프의 발표와 달랐다. 로이터 통신에에 따르면 아누틴 총리는 "단순한 휴전 선언은 의미가 없다"며, 캄보디아가 실제로 발포를 멈추고 새로 매설한 지뢰를 제거하는 행동이 우선돼야 한다고 강조했다. 태국은 "우리는 공격자가 아니라 대응하고 있을 뿐"이라는 기존 입장을 고수했다.반면 캄보디아 국방부는 태국의 전투기 동원과 포격이 계속되고 있다며 국제법 위반이라고 비판했다. 캄보디아 발표에 따르면 12일 오후 기준 민간인 11명이 사망하고 59명이 부상했다. 병원과 학교, 사원, 시장 등 민간 인프라가 파괴됐다는 주장도 이어졌다. 캄보디아인으로 보이는 이용자들은 SNS에서 "우리는 전쟁을 원한 적이 없다", "UN 평화유지군이 필요하다"는 글을 잇따라 올리고 있다.이번 사태의 복잡성은 이미 오래전부터 이어져 온 휴전 체제의 균열에서 나온다. 양국은 올해 7월 트럼프의 중재로 휴전 협정에 합의했고, 10월에는 말레이시아에서 병력 철수·포로 석방을 포함한 '확장 협정'까지 체결했다. 그러나 한 달 뒤 태국이 "캄보디아가 새로운 지뢰를 매설했다"며 협정 이행을 중단했고, 이후 국경 817km 일대에서 로켓과 포격이 오가며 사상자가 늘었다. 양국 모두 "전투를 재개한 건 상대였다"고 주장한다.트럼프는 자신이 "8개의 전쟁을 해결했다"고 강조하며 본인의 중재 외교를 성과로 내세워 왔지만, 이번 분쟁은 그의 휴전 모델이 반복적으로 흔들리고 있음을 보여준다. 휴전은 발표 순간만 화려할 뿐, 정작 현장에서 지켜지지 않는다는 비판도 나온다.그러나 지금 상황에서 가장 중요한 쟁점은 '누가 먼저 공격했는가'의 진실이 아니다. 태국과 캄보디아 모두 자국의 피해를 근거로 상대의 공격을 정당화하고 있고, 그 결과 가장 큰 고통을 겪는 것은 국경 지역 주민들이다. 지뢰 매설 여부에 대한 독립적 조사, 민간인 피해 검증, 국경선 확정 논의처럼 반드시 필요한 조치들은 정치적 계산 뒤로 밀려나 있다. 휴전이 선언만 반복되고 실질적 이행이 없는 이유도 결국 정치 지도자들의 책임 회피와 상대 비난 경쟁 때문이다.지금 필요한 것은 휴전의 '재선언'이 아니라, 검증 가능한 이행과 지속적 감시 체계다. 트럼프의 중재 발표가 의미를 가지기 위해서도 양국이 즉각적 공격 중단과 국제적 감시 수용이라는 실제 행동을 보여야 한다. 국경 주민들의 삶이 이미 무너지고 있는 만큼, 이번 사태가 또 한 번의 선언적 휴전으로 끝나서는 안 된다.