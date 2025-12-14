원균과 칠천량 해전에 대한 문제제기

큰사진보기 ▲백승종 교수의 새책, <원균의 진실>(논형, 2025) 백승종 교수의 새책, <원균의 진실-역사적 기억의 조작> ⓒ 출판사 제공 관련사진보기

AD

덧붙이는 글 | 이 기사는 겨자씨신문에도 실립니다.

임진왜란 당시 이순신 장군과 더불어 조선 수군을 이끈 핵심 지휘관인 원균 장군을 새롭게 해석한 저작이 출간됐다. 백승종 교수가 쓴 <원균의 진실>(논형, 2025)은 영화·드라마·통속소설을 통해 굳어진 '패장·악장 원균'의 이미지를 정면으로 비판한다. 기존 통설은 엄밀한 사료 검증 없이 굳어진 신화에 가깝다는 도발적인 문제 제기를 가한다.특히 이 책은 원균과 조선 수군의 명운을 갈랐다고 알려진 '칠천량 해전'을 집중 해부한다. 통설에서는 원균이 거북선 세 척을 포함한 백여 척의 전선을 이끌고 부산포로 무리하게 돌진했다가 칠천량에서 대패해 조선 수군이 궤멸하고 본인도 전사했다고 서술한다. 이어진 이순신의 '12척 명량대첩'은 이 대패를 극적으로 대비시키는 서사 구조의 핵심이었다.하지만 백 교수는 이는 '실제 서사'와 상당히 다르다며, 칠천량의 실상은 '해전'이라 부르기조차 어려운 소규모 충돌에 가까웠다고 주장한다. 당시 일본 측 사료 어디에도 '조선 수군 몰살'에 해당하는 기록은 남아 있지 않다. '칠천량 해전'은 유성룡의 <징비록>이 일본에 전해진 뒤 일본 사가들이 차용하면서 비로소 퍼졌다고 지적한다.저자는 원균 장군이나 칠천량의 왜곡된 이미지는 <징비록>과 <난중일기>에 대한 과도한 의존에서 비롯된다고 본다. 이어 <징비록>을 '군담소설적 성격을 지닌 기록'으로, <난중일기>는 개인적 서정과 정서가 강한 문서로 평가하고 이 두 자료의 서술이 지나치게 절대화된 역사 인식의 문제를 비판한다.정유재란 당시의 작전 결정을 둘러싼 정치적 압박도 집중 조명한다. 정유년 7월, 도원수 권율이 추진한 해·육 연동작전에 대해 원균은 처음부터 반대했고, 오히려 육상 선제 공격을 주장했다. 그러나 조정과 권율의 강한 압박 속에서 원균 장군은 출정을 피할 수 없었다. 이는 선조가 직접 "도원수와 도체찰사의 명을 따르지 않으면 죄를 묻겠다"고 엄히 경고한 상황이었다.이후 한산도 인근에서 일본군의 기습으로 전선 4척이 손실되었고, 다음 날 사면포위 공격이 이어지자 원균과 주요 지휘관들은 고성 인근으로 상륙해 전사했다. 반면 배설 등 일부 장수는 상관을 보호하지 않고 도주해 전열 붕괴의 한 원인이 되었다.주목할 점은 조선 수군의 실제 피해 규모다. 최초 보고로 인해 조정은 '전군 대패'라는 공포 속에서 전라도·경상도 방어선 자체를 포기할 만큼 혼란에 빠졌다. 하지만 8월 초 도체찰사 이원익의 진상조사 결과는 전혀 달랐다.그의 정정 보고(8월 5일)에 따르면 바다에서 전사한 이는 김완 1명뿐이며, 격군들의 증언 역시 "대부분 흩어져 퇴각했으나 인명 피해는 미미했다"는 내용이었다. 즉 지휘부의 희생은 컸으나 조선 수군 전체가 궤멸했다는 통설은 사실과 거리가 멀다는 것이 백 교수의 결론이다.흥미롭게도 임진왜란 직후 원균의 평가는 지금처럼 일방적으로 부정적이지 않았다. 선조와 대신 이덕형은 그를 '용맹한 장수'로 기록했고, 이순신·권율과 함께 선무공신 1등에 책록되기도 했다. 원균의 이미지가 급격히 추락한 것은 인조반정 이후 사료가 수정·폄훼되는 과정에서 비롯되었고, 이후 이순신의 영웅화 서사가 굳어지면서 원균은 점차 '악장'으로 고정되고 말았다.이 책 <원균의 진실>은 원균을 이순신 장군 못지 않은 '영웅'으로 만들려는 시도가 아니다. 문학과 정치가 개입해 만들어진 전쟁 기억을 걷어내고, 사료의 실제 현장으로 돌아가 보라는 문제 제기다. 우리가 알고 있는 '칠천량 대패'는 과연 실제 전쟁의 모습이었나? 이 책은 그 질문을 통해 임진왜란 연구의 공고한 서사에 균열을 내고, 역사적 진실을 정직히 다시 묻도록 자극한다.