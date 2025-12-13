지금 우리 학교는 인공지능보다 인간다움이 필요합니다

AD

덧붙이는 글 | 이 기사는 교육희망에도 실립니다.

지난 9월 24일 대통령님의 유엔 총회 연설을 들었습니다. 토마 피게티나 마이클 센델같은 학자들도 강조하듯, 앞으로 대한민국의 미래를 설계해 나갈 때, 교육이 매우 중요하겠다는 생각이 들었습니다. 짧고 강한 자극-도파민-에 익숙해진 두뇌는 사고력과 집중력을 도둑맞고, 우울과 불안 세대를 낳으며, 놀이 활동과 대면 소통과 신체 경험이 멸종되어가는 현실로 이어지고 있습니다. 세계 최고 수준의 경쟁, 세계 최고로 높은 10대 자살률을 기록하고 있는 대한민국에서 공교육을 바꿔야 한다면, 교육과 인간의 본질을 찾아가는 방향으로 나가야 할 것입니다.지금 우리는 민주주의를 (합법으로) 위협할 수 있는, 인류 역사상 최강의 적을 맞이하고 있습니다. 그게 바로 인공지능입니다. 우리 교육 목표를 한 마디로 줄이면 '더불어 살아가는 민주 시민 양성'이라 할 수 있습니다. 그리고 민주주의는 구성원 한 명 한 명이 민주 시민일 때 비로소 정상 작동할 수 있습니다. 뒤집어 말하면 계엄이나 내란 같은 불법이 아니라, 구성원 한 명 한 명을 민주 시민으로 만들지 못하게 하면 합법으로 민주주의를 무너뜨리는 일은 가능합니다.인공지능 시대가 오며 교육은 근본 질문과 마주칩니다. 인간은 무엇이고 교육의 본질은 어디에 있는지. 그리고 이 질문 앞에 공교육은 어떤 역할을 해야 하는가. 학생들에게 새로운 인공지능 기술을 경험하고 활용할 기회를 주고 더 잘 써먹을 수 있는 역할을 해야 하는가. 아니면 기술과 인간의 관계의 역사성과 연관성을 배우고, 인간은 어째서 인간인지 탐구하고, 인공지능의 탄생에 이르기까지 어떤 철학과 과학이 기여하고 관여했는지를 학습해야 하는가.대통령님, 잘 아시겠지만 인간 없는 기술은 잔인하고 기술 없는 인간은 무력합니다. 학교에서 인공지능을 공부하는 것도 좋고, 인공지능 기술을 한 두 번 체험하는 것도 좋지만, 정말로 아이들에게 필요한 건 놀이와 체험과 독서와 토론입니다. 인공지능 기술에 의존하고 그 결과를 추종하는 인간이 아닌, 인공지능 기술을 활용하고 그 결과를 스스로 판단할 수 있는 인간을 길러내야 합니다. 스스로 생각하고 판단하는 힘이 없는 인간은 민주 시민으로 자랄 수 없습니다. 그리고 민주주의는 민주 시민의 연합체로 구성하고 작동합니다.민주 시민이 갖춰야 할 요건은 많습니다. 존엄성을 갖추고 존중과 배려를 실천하며 법과 규칙을 준수하고 사회 구성원으로서 참여도 해야 합니다. 인간은 이런 요건을 타고나지 않습니다. 교육을 통해 학습합니다. 그리고 교육의 주체는 사람입니다. 여기에 인공지능이 끼어들 공간은 없습니다. 정보가 넘쳐나는 인터넷 공간에 누구든 언제 어디서든 접근할 수 있는 지금, 비판적 사고력과 합리적 판단력이 어느 때보다 중요합니다. 도파민네이션-도둑맞은 집중력-불안 세대-경험의 멸종 등 최근 화제가 되는 사회과학 저자들이 공통으로 지적하는 점이 바로 이것입니다. 거대 자본의 이익 앞에, 부모의 방심(현실 세계의 과잉 보호와 가상 세계의 과소 보호) 안에, 십대 청소년의 정상적인 뇌발달과 마음 건강과 정서 안정은 뒷전이 되어버렸습니다.학생들은 불안합니다. 질풍노도의 시기, 정체성을 고민하는 단계입니다. 또래 집단 문화의 영향을 강하게 받으며 세계 최고 수준의 입시 지옥을 헤쳐가고 있습니다. 이들이 나아갈 사회는 계속해서 심화되어온 불평등과 양극화에 더불어 사상 최고로 빠른 변화의 속도 앞에 한 치 앞을 내다볼 수 없는 불확실성이 가득합니다. 불안함과 외로움, 부모의 방심과 사회의 안일함은 이들을 현실 세계로부터 벗어나 가상 세계로 불러들입니다. 가상 세계에 뿌리를 두고 거기서 얻은 지식과 정보가 전부라고 믿는 이들에게, 민주주의는 없습니다.대통령님께서 유엔 연설에서 말씀하셨듯, 더 많은 민주주의가 해답입니다. 마찬가지로 대한민국이 민주 공화국을 유지하기 위해서는 더 많은 민주 시민이 필요합니다. 인공지능에 대한 교육은 필요하지만, 인공지능 활용과 그를 위한 에듀 테크 추가 도입은 불필요합니다. 다시 강조하지만, 지금 아이들에게 정말로 필요한 건 놀이와 체험과 독서와 토론입니다. 어느 때보다 민주주의가 위기인 지금, 민주 시민을 기르기 위해 우리 교육에 진정 필요한 것이 무엇인지 꼭 숙고해주시기 바랍니다.