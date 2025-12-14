삼국이 모두 차지하려 했던 전략적 요충지, 충주

조선 후기 규장각에서 편찬한 것으로 추정되는 <호구총수>는 정조 13년(1789)의 전국 인구를 종합한 중요한 통계 자료다. 한성이 18만 9153명으로 가장 많고, 그 뒤로 평양(10만 7592명), 의주(8만 9970명), 충주(8만 7331명), 전주(7만 2505명), 상주(7만 497명) 순이다. 청주는 당시 49순위의 고을이었고, 대전은 근대 철도 시대 이후 성장한 도시라는 점을 고려하면 충주의 역사적 위상은 더욱 뚜렷해진다.
이수광의 <지봉유설>로 본 충주의 상징성
<지봉유설>(芝峯類說)은 당대 지식인들이 바라본 충주의 의미를 잘 보여준다.
첫째, 충주는 삼남(영서·영남·호서)을 잇는 육로의 교통 요지로서 인적·물적 교류가 활발했다. 내륙 수로와 육상의 길이 교차하는 지점이었던 만큼 군사·행정·경제의 중심축을 형성하였고, 그에 따른 지역 호족과 문화 기반이 튼튼해 귀중한 문화재가 많이 남았다.
둘째, 충주는 예로부터 '인걸지지(人傑之地)'로 기억되었다. 이수광은 임강수, 김생 같은 문장가와 명필을 높이 평가했을 것이다.
셋째, 충주의 민풍은 "풍속이 단정하고 후박하다"라는 말로 요약되는데, 이는 온화하고 절제된 충청도 기질의 원형을 보여주는 기록이다. 정도전이 평가한 청풍명월도 충청도 중심지였던 충주 민심이 크게 작용했을 것이다.
충주는 백제의 지배 아래 약 450년, 고구려의 통치 아래 약 150년, 신라의 땅으로 약 550년을 보낸 지역이다. 삼국이 모두 차지하려 했던 전략적 요충지였다는 점에서 역사적 의미가 매우 크다. 고구려비와 신라 적성비, 산성 등 많은 유적이 남아 있으나, 상대적으로 백제 흔적은 구전으로 전하거나 지하에 묻혀 있다.
지난 3월 경향신문 기사 '충북 충주서 첫 백제 고분군 발견···"백제 생활상 확인할 수 있어"
'에 따르면 신라 칠층 석탑이 있는 탑평리의 황새머리에서 고분 95기가 확인되었고, 석실묘·석관묘·토광묘 등 다양한 형식이 나타났다. 백제 지배층의 환두대도와 철검, 백성들의 토기 등이 출토되어 삼국 유산이 일부나마 구색을 갖추었다.
내려온 지역 이야기를 들어보면, 백제 개로왕이 고구려 장수왕에게 패해 전사한 뒤, 태자 문주왕이 위례성을 빠져나와 충주 계족산에 왕궁을 옮기려 했다. 꿈에서 스물한 명의 조상 신령이 나타나 "이곳은 왕도에 적합하지 않으니, 곰나루로 가라"라고 했다. 왕이 가행궁을 차린 솔밭이라는 뜻에서 마을 이름도 어림이 되었다.
답사로 본 충주의 문화유산
충주는 철 생산이 풍부했던 까닭에 철조 여래좌상이 많이 전한다. 대원사·단호사·백운암의 철불은 모두 보물급이다. 대원사는 관아 광장에서 가까워 잠시 들르기 좋았고, 단호사의 철불은 보존 문제로, 석종사로 옮겨졌기에 안내 정보의 정정이 필요하다. 백운암은 임오군란 당시 명성황후가 피신했을 때, 이곳의 무당이 '궁으로 돌아가리라'라는 예언이 적중해서 진령군 여대감에 봉해진 흥미로운 이야기가 남아 있다.
석조 문화재로는 청룡사지 보각국사 탑비와 사자 석등, 억정사지 대지국사탑비, 미륵리 석조여래입상과 오층 석탑, 정토사지 법경대사 탑비 등이 있다. 충주박물관 앞에 놓인 이름 없는 돌 유물만으로도 다른 지역에서는 한 성읍의 대표 문화재가 될 만하다.
나는 '미륵리'라는 지명이 인상적이어서 최우선으로 이곳을 찾았다. 미륵댕이(미륵리)를 중심으로 서쪽에는 지릅재, 동쪽에는 하늘재(계립령)가 자리하는데, 하늘재는 신라 아달라 이사금 시대 죽령보다 앞서 만든 고갯길이다. 고구려는 김춘추에게 죽령 북쪽과 계립령을 돌려달라 요구했고, 온달 장군도 이를 되찾기 전에는 돌아오지 않겠다고 했던 요충지로 기록된다.
신라 멸망 후 마의태자와 덕주공주가 패망의 한을 품고 하늘재를 넘어 금강산으로 향했다는 전설도 이 일대와 깊이 연관된다. 덕주공주는 월악산 덕주사를, 남쪽을 향해 짓고, 마의태자는 10.6m의 거대 불상을 북쪽으로 향하도록 만들었다. 북쪽을 바라보는 불상의 사연과 망한 나라의 공주와 왕자의 사연이 짠하게 남아 있다. 절 앞 거북바위에는 온달 장군이 힘을 겨루었다는 1m 크기의 공깃돌이 있다.
한편, 강은 산을 넘지 못하고 산 역시 강을 넘지 못해 굽이돌며 흐른다. 그러다 자연스럽게 반도 지형을 만들기도 한다. 정선 나리소, 영월 한반도 지형, 단양 도담리, 안동 하회마을 등이 대표적이다. 특히 영월 지역은 반도 모양에 더하여 숲과 나무들이 어우러져 독특한 한반도 모양을 완성한다. 충주에도 수주팔봉에서 바라보는 반도 모양의 마을이 있다.
충주에서 아쉬웠던 점은 대중교통 정보체계이다. 인근 제천과 비교하면 엄청난 차이가 난다. 정류소의 종이 시간표는 외지인이 이해하기 어렵고, 인터넷에도 정보가 제대로 제공되지 않는다. '대중교통 이용 관광 사절'이라는 별명을 붙이고 싶을 정도였다. 역사 도시로서의 위상에 걸맞게 교통 접근성과 안내 체계가 정비되길 기대해 본다.